Fauci dit que le delta représente 20% des nouveaux cas aux États-Unis

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, prend la parole lors d’une audience du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites pour discuter de la réponse fédérale en cours à Covid-19 le 11 mai 2021 au Capitole des États-Unis à Washington, DC.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré mercredi que la variante delta représente désormais environ 20% des cas nouvellement diagnostiqués aux États-Unis et deviendra la souche Covid dominante dans le pays en quelques semaines.

« Cela vient d’exploser au Royaume-Uni. Il est passé d’une variante mineure à plus de 90% des isolats au Royaume-Uni », a déclaré Fauci dans une interview à l’émission Today de NBC. Fauci a déclaré que la variante a un temps de doublement d’environ deux semaines et représente actuellement 20% des isolats aux États-Unis, qui sont des infections nouvellement diagnostiquées. « Donc, vous vous attendez à ce que le temps de doublement, vous savez, dans plusieurs semaines à un mois environ, soit assez dominant, c’est la nouvelle qui donne à réfléchir. »

La variante, qui est apparue pour la première fois en Inde, s’est rapidement propagée à travers le monde. Des responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré lundi que le delta avait été trouvé dans au moins 92 pays. Le Dr Mike Ryan, chef des programmes d’urgence de l’OMS, a déclaré que la variante est la souche de coronavirus la plus rapide et la plus adaptée à ce jour, et qu’elle « retiendra » les personnes les plus vulnérables, en particulier dans les endroits où les taux de vaccination contre Covid-19 sont faibles.

Lors d’un briefing à la Maison Blanche sur Covid mardi, Fauci a qualifié la variante de plus grande menace pour les efforts américains pour contenir la pandémie. La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré que la variante était « hyper » transmissible et a exhorté les gens à se faire vacciner.

Des études suggèrent qu’elle est environ 60% plus transmissible que la variante alpha qui a émergé au Royaume-Uni l’automne dernier et était déjà plus contagieuse que la souche originale qui a émergé de Wuhan, en Chine, fin 2019.

Le Dr Barbara Taylor, professeur agrégé de maladies infectieuses à l’UT Health San Antonio, a déclaré qu’elle craignait que les États-Unis ne voient probablement beaucoup de variante delta en été et en automne.

« Nous sommes tous assez inquiets à ce sujet », a-t-elle déclaré. « On dirait qu’il est plus transmissible, on dirait qu’il peut réinfecter des personnes qui ont déjà eu Covid. Il semble que cela provoque une maladie plus grave et dans certains contextes, il semble qu’il ait augmenté la mortalité. »

Elle a déclaré que c’était particulièrement inquiétant pour les personnes qui n’avaient pas encore été vaccinées et ajoute « beaucoup d’urgence » aux efforts de vaccination aux États-Unis et dans le monde.

« Quand vous pensez au Texas où nous avons eu de grandes variations dans les vaccinations entre les zones urbaines et rurales et avons eu des problèmes avec l’accès et l’utilisation des vaccins, cela signifie qu’une grande partie de notre communauté est à risque d’une variante qui semble être plus transmissible et sévère », a-t-elle déclaré.