Le Dr Anthony Fauci a révélé qu’il y avait eu des « discussions très sérieuses » entre la Maison Blanche et les Centers for Disease Control and Prevention pour permettre aux personnes qui ont reçu leur cycle complet de vaccinations COVID-19 de socialiser ensemble.

Fauci, le conseiller médical en chef de Joe Biden, a déclaré que le « bon sens » montrait que le risque était « extrêmement faible ».

Ses propos ont fait naître l’espoir que les jours de quarantaine forcée, de distanciation sociale et de port de masque dans les espaces privés pourraient bientôt être comptés.

« Je pense que ce que vous allez commencer à voir très bientôt – nous avons eu des discussions très sérieuses avec nos collègues du CDC – est: ce qui se passe lorsque vous faites vacciner deux personnes », a-t-il déclaré jeudi soir à Chris Cuomo de CNN.

« Avant d’être vaccinés, s’ils voulaient venir vous rendre visite, ils devraient se mettre en quarantaine pendant un moment, se faire tester, porter un masque.

« Ce que nous disons en ce moment – même s’il n’est pas étayé par des données, c’est étayé par le bon sens – si vous avez deux personnes vaccinées et qu’elles veulent se réunir, … le risque n’est pas nul, le risque devient extrêmement faible. ‘

Fauci a déclaré que la prise de conscience du pouvoir du vaccin de changer les interactions ordinaires avec les amis et les membres de la famille encouragera probablement les gens à se faire vacciner.

Il a dit qu’une fois que sa fille aura eu ses deux coups, comme il l’a fait, il l’inviterait « et lui ferait un gros câlin » – ce qu’il n’a pas fait depuis un an.

« Nous allons donc commencer à voir des gens dire: hé, plus il y a de gens qui se font vacciner, je peux dîner avec un membre de ma famille qui entre, je peux aller voir ma mère, si elle est vaccinée. »

Interrogé par Cuomo s’il s’attendait à voir des restaurants, des compagnies aériennes et des employeurs demander une sorte de « passeport » de vaccination, Fauci a répondu: « Je pense que vous allez voir une augmentation progressive de cela. »

Il a ajouté: « Il y aura un avantage personnel, social et du point de vue de la santé publique. »

Fauci a parlé alors que le nombre de personnes actuellement hospitalisées avec COVID-19 est tombé à son niveau le plus bas depuis le 4 novembre, selon The COVID Tracking Project.

Leurs données de jeudi ont montré que les hospitalisations ont de nouveau diminué, comme c’est le cas tous les jours depuis le 12 janvier 2021.

Dans tout le pays, il y a actuellement 52 669 hospitalisés et jeudi, 2332 décès dus au COVID-19 ont été enregistrés.

Fauci a déclaré que, si les vaccinations aidaient certainement à maîtriser la pandémie, elles n’étaient pas la seule chose.

«Je ne pense pas que ce soit le seul facteur. Je pense que c’est une combinaison de choses », a-t-il déclaré, notant que le pic de décembre et de janvier était dû à un comportement dangereux tel que les voyages pour les vacances, qui a maintenant diminué.

Et il a dit que les gens avaient raison de s’inquiéter des mutations, mais que la clé pour arrêter la mutation était d’arrêter la propagation.

«Le meilleur moyen d’empêcher l’émergence de nouvelles variantes est d’arrêter leur propagation», a-t-il déclaré.

«Les virus ne mutent que s’ils se propagent.

Fauci a déclaré qu’un vaccin fournirait un niveau d’anticorps qui constituerait un « coussin » – bien qu’il ne soit pas spécifiquement adapté à la mutation.

«Plus le niveau de protection est élevé, il y a des retombées, si vous voulez», a-t-il déclaré.