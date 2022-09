Fauci dit que 400 décès aux États-Unis par jour n’est “pas un nombre acceptable” malgré le fait que Biden déclare la pandémie “terminée”

Dr Anthony Fauci. Alex Wong/Getty Images

Quelques jours après que le président américain Biden a déclaré que “la pandémie est terminée”, son conseiller médical en chef ajoute du contexte.

“400 décès par jour n’est pas un nombre acceptable”, a déclaré Fauci à The Atlantic.

Il a dit que ce n’était pas le moment d’appeler le jeu et d’aller chercher un hot-dog.

Le président américain Joe Biden a déclaré “la pandémie est terminée” le Télévision du dimanche soirune remarque qui a immédiatement suscité de nombreuses douteux titres.

Mais son principal conseiller médical, le Dr Anthony Fauci, veut que vous sachiez que ce petit “morceau sonore de sept secondes” ne signifie pas vraiment qu’il n’y a plus de travail à faire pour combattre Covid.

“400 morts par jour n’est pas un nombre acceptable en ce qui me concerne, nous devons le faire baisser beaucoup, beaucoup plus bas”, Fauci a dit à Ross Andersen de The Atlantic mercredi.

Abordant ce qu’il a appelé la “question du jour” de savoir si la pandémie est vraiment terminée ou non, Fauci a expliqué que “si vous regardez l’intégralité de sa citation, ce n’est pas incompatible avec ce que j’avais dit”.

Fauci, qui a été critiqué pour dire quelque chose de similaire au printempsa déclaré “ça devient vraiment sémantique, et comment vous voulez le faire tourner.”

“La phrase suivante, il a poursuivi et a dit que nous avons encore beaucoup de travail à faire, car nous n’en avons vraiment pas fini avec Covid”, a déclaré Fauci à propos de Les remarques de Biden.

Ce n’est pas le moment d’appeler le jeu et de prendre un hot-dog, a déclaré Fauci

Déclarer la fin de la pandémie est désormais une “arme à double tranchant”, a ajouté Fauci.

Il n’est pas faux d’admettre que les choses sont mieux dans l’ensemble qu’eux il y a six mois, ou il y a un an, mais la vie n’est plus ce qu’elle était et il y a encore trop de souffrances évitables à cause du virus.

“D’une part, vous voulez que le public ait une idée, afin qu’il continue son énergie sur ce qu’est la fin du jeu et quelle est la ligne d’arrivée”, a déclaré Fauci.

D’un autre côté, il dit que ce n’est pas le moment d’appeler le jeu et d’aller chercher un “hot dog”, en supposant que nous ne rencontrerons jamais une autre “variante hors du champ gauche”.

“Nous voulons voir la ligne d’arrivée – en même temps – nous allons pousser aussi fort que possible pour faire vacciner et booster les gens”, a-t-il déclaré. “Nous devrions encore espérer que nous allons dans la bonne direction.”