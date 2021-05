Fauci dit à CNN que nous sommes «  au moins à mi-chemin  » de la pandémie de Covid-19 – RT USA News

L’expert en santé de la Maison Blanche, Anthony Fauci, pourrait avoir un certain temps pour se prononcer en tant que «maître» de tout ce qui concerne Covid-19, car il a déclaré à CNN que les Américains sont «au moins à mi-chemin» de la pandémie.

« Nous devons vraiment ne pas déclarer la victoire prématurément, » Fauci a déclaré mardi à l’animateur de CNN Wolf Blitzer. «Nous sommes donc en fin de manches, mais ce n’est pas fini. C’est ce que nous devons faire apprécier aux gens. »

Pressé par Blitzer d’être plus précis, en termes de baseball, dans combien de temps la pandémie se terminera pour les Américains, a déclaré Fauci, « Le bas du sixième. » Cela signifierait que la bataille est terminée à plus de 60% – à moins que le jeu ne puisse d’une manière ou d’une autre être prolongé en manches supplémentaires.

Les critiques de Fauci, qui est le conseiller médical en chef du président Joe Biden, n’ont trouvé aucun encouragement dans les commentaires du médecin. « Il est temps de retirer le Dr Fauci du monticule, » Le représentant américain Jim Jordan (R-Ohio) a déclaré sur Twitter, poursuivant l’analogie avec le baseball.

Fauci a une histoire de volte-face sur ses conseils Covid-19 et de déplacer les poteaux de but à différents stades de la pandémie. Ce qui a commencé comme « 15 jours pour ralentir la propagation » s’est transformé en une bataille de 14 mois, le médecin calculant encore neuf à 14 mois. Il a admis en décembre dernier avoir délibérément trompé le public au sujet des projections d’immunité collective des vaccins pour manipuler les opinions.

Biden a fixé mardi un nouvel objectif de faire vacciner 70% des adultes avec au moins un vaccin Covid-19 d’ici le 4 juillet. Plus tôt en 2020, Fauci a déclaré que les États-Unis pourraient obtenir une immunité collective une fois que 60 à 70% de la population serait entièrement vaccinée. Mais il a reculé à plusieurs reprises cet objectif au fil de l’année, atteignant 85% en décembre.

«Nous allons dans la bonne direction» Fauci a déclaré dans l’interview de CNN mardi. «Nous voyons la lumière au bout du tunnel, mais ce n’est pas le moment de déclarer la victoire. Il est temps de faire vacciner de plus en plus de gens. »





Fauci a joui du statut de rock-star pendant la pandémie, recevant des récompenses et l’adulation des médias grand public. Un livre pour enfants dont la sortie est prévue en juin lui confère le titre «Le médecin américain.» Son 80e anniversaire a été célébré en tant que Dr Anthony Fauci à Washington, DC, et il a eu la sérénade avec la chanson d’anniversaire de Biden, alors président élu, et future première dame Jill Biden.

Fauci a également été choisi pour lancer le premier terrain de cérémonie lorsque l’équipe de baseball des Nationals de Washington a ouvert sa saison 2020 en juillet dernier – un épisode qui ne s’est pas bien terminé.

L’animateur du podcast Dave Rubin a suggéré de faire la tête d’affiche de l’interview de Blitzer-Fauci, «Ivre de pouvoir, la personne la mieux payée du gouvernement, égocentrique, s’entretient avec un présentateur de nouvelles humanoïdes synthétiques sur une fausse chaîne d’information utilisant des images sportives.»

Titre alternatif: Ivre de pouvoir, la personne la mieux payée du gouvernement pour des entretiens égocentriques avec un présentateur de nouvelles humanoïdes synthétiques sur une fausse chaîne d’informations utilisant des images sportives. https://t.co/EKyFXWb1Ge – Dave Rubin (@RubinReport) 4 mai 2021

Blitzer a mis fin à l’interview de mardi en suggérant que lui et Fauci «Allez à un match de baseball un de ces jours.» Les plaisanteries amicales n’étaient pas le premier indice que CNN et Fauci pourraient être en ligue ensemble.

Le directeur technique de CNN, Charlie Chester, a été montré sur une vidéo en avril, disant à un journaliste infiltré de Project Veritas que le média avait délibérément fait peur à propos de Covid-19 pour augmenter ses cotes d’écoute.





