Fauci dénonce les complots « absurdes » de Covid et accuse ses détracteurs d’« attaques contre la science »

De telles « attaques contre moi sont, très franchement, des attaques contre la science », a déclaré Fauci dans une interview avec Chuck Todd de MSNBC. « Les gens veulent me virer ou me mettre en prison pour ce que j’ai fait, à savoir suivre la science. »

Mercredi, un provocateur, le Dr Anthony Fauci, a fustigé les critiques appelant à son éviction, fustigeant leurs attaques « absurdes » et « douloureusement ridicules » et défendant son bilan en tant que principal responsable luttant contre la pandémie de coronavirus.

Fauci, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, a tiré quelques coups alors qu’il réfutait directement les critiques qui ont attaqué ses remarques antérieures sur les origines du virus et sur le port de masques pour empêcher la transmission, ainsi qu’une série de théories du complot.

« Si vous parcourez chacun d’entre eux, vous pouvez l’expliquer et le démystifier immédiatement », a déclaré Fauci. « Je veux dire, chacun d’entre eux. »

Fauci a également rejeté catégoriquement une théorie du complot sur lui et le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, poussée par la sénatrice républicaine Marsha Blackburn du Tennessee.

Zuckerberg a envoyé un courrier électronique à Fauci au début de la pandémie, l’invitant à une vidéo de questions-réponses sur la plate-forme et décrivant quelques idées où le géant des médias sociaux pourrait travailler avec le gouvernement américain sur la réponse de Covid. Blackburn a affirmé que les e-mails entre les deux hommes montraient que Fauci essayait de créer un récit « afin que vous ne sachiez que ce qu’ils voulaient que vous sachiez ».

Fauci a fait l’objet de critiques ces derniers jours à la suite de la publication d’une mine de ses courriels obtenus par BuzzFeed News et d’autres médias par le biais de la Freedom of Information Act.

« Je ne veux pas être péjoratif à l’égard d’un sénateur américain, mais je n’ai aucune idée de ce dont elle parle », a déclaré Fauci après avoir écouté les affirmations du sénateur.

Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses âgé de 80 ans, a maintenu que son point de vue sur les origines du coronavirus n’avait pas changé, même si la théorie d’une pandémie de fuite de laboratoire est récemment devenue plus courante.

Dire qu’un scénario d’origine naturelle est plus probable « ne signifie pas qu’il y a un esprit fermé à ce qu’il s’agisse d’une fuite », a déclaré Fauci, « même si beaucoup de gens pensent, moi y compris, que l’origine la plus probable est toujours naturelle . »

« Je n’ai pas changé d’avis », a déclaré Fauci.

« Vous voulez garder l’esprit ouvert. C’est une possibilité. Je pense que c’est une possibilité hautement improbable, et je pense que la plus importante, que vous regardiez ce que ressentent les scientifiques, est très probablement qu’il s’agissait d’une origine naturelle », a déclaré Fauci. mentionné.

Il s’est dit « très favorable » à une enquête plus approfondie sur les origines de Covid.

Fauci a été la cible de critiques dans les cercles principalement républicains pendant une grande partie de la pandémie, y compris par l’ancien président Donald Trump, qui a suggéré qu’il aurait licencié Fauci s’il était réélu.

La publication de plus de 3 200 pages de ses mails dès le premier semestre 2020 a donné lieu à de nouvelles vagues d’attaques de la part des conservateurs.

Fauci dans l’interview de mercredi semblait parfois exaspéré par le torrent de critiques. « Dernièrement, tout ce que je dis est sorti de son contexte – pas par vous, mais par d’autres », a-t-il déclaré à Todd de MSNBC.

Les points sont « juste douloureusement ridicules », a-t-il déclaré. « Je pourrais passer la prochaine demi-heure à examiner chaque point qu’ils ont fait. »

Il a longuement expliqué pourquoi les recommandations du gouvernement sur le port du masque ont changé au fil du temps, notant qu’il est « choisi comme le méchant » sur la question malgré le fait que d’autres responsables partagent son point de vue à l’époque.

Au début, a déclaré Fauci, on pensait qu’il y avait une pénurie de masques, il y avait peu de preuves disponibles que les masques fonctionnaient en dehors d’un hôpital et la propagation asymptomatique du virus n’était pas entièrement connue.

Au fur et à mesure que ces trois facteurs ont changé, les orientations ont également changé, a-t-il déclaré. « Lorsque ces données changent, lorsque vous obtenez plus d’informations, il est essentiel que vous changiez de position car vous devez être guidé par la science et les données actuelles. »

« Les gens veulent me virer ou me mettre en prison pour ce que j’ai fait, à savoir suivre la science », a-t-il déclaré.

« C’est absurde, Chuck. Totalement absurde.

Interrogé sur l’impact des attaques à caractère politique sur les responsables de la santé publique au cours de la dernière année, Fauci a déclaré que c’était « très dangereux ».

« Beaucoup de ce que vous voyez comme des attaques contre moi, très franchement, sont des attaques contre la science, car toutes les choses dont j’ai parlé, de manière cohérente depuis le tout début, ont été fondamentalement basées sur la science », a-t-il déclaré.

« Parfois, ces choses étaient des vérités gênantes pour les gens, et il y a eu un recul contre moi. Donc, si vous essayez, vous savez, de m’attaquer en tant que responsable de la santé publique et scientifique, vous n’attaquez vraiment pas seulement Anthony Fauci, vous êtes attaquer la science », a-t-il déclaré. « Et quiconque regarde ce qui se passe le voit clairement. »