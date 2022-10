Fauci contraint de témoigner sur la censure des réseaux sociaux

Deux États dirigés par les républicains ont accusé le gouvernement fédéral de travailler avec des entreprises de médias sociaux pour “censurer la liberté d’expression”

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, Anthony Fauci, et d’autres hauts fonctionnaires devraient être déposés sous serment dans le cadre d’un procès affirmant que le gouvernement a travaillé aux côtés des plateformes de médias sociaux pour créer un “Entreprise massive de censure” tout au long de l’épidémie de Covid-19.

Dans une décision de vendredi, le juge Terry Doughty a accordé une demande conjointe des procureurs généraux du Missouri et de la Louisiane pour obliger plusieurs fonctionnaires actuels et anciens à témoigner dans le procès, parmi lesquels Fauci, l’ancien attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki, directeur de la Maison Blanche Stratégie numérique Rob Flaherty, Surgeon General Vivek Murthy et deux personnalités de haut niveau du FBI et du Department of Homeland Security (DHS).

“Après avoir trouvé la documentation d’une relation collusoire entre le [Joe] L’administration Biden et les sociétés de médias sociaux pour censurer la liberté d’expression, nous avons immédiatement déposé une requête pour faire prêter serment à ces fonctionnaires », Missouri AG Eric Schmitt a déclaré dans un communiqué. « Il est grand temps de faire la lumière sur cette entreprise de censure et de forcer ces responsables à se montrer honnêtes envers le peuple américain, et cette décision nous permettra de le faire. Nous continuerons à faire pression pour la vérité.

Bien que la défense ait insisté sur le fait que les hauts fonctionnaires ne peuvent être appelés à témoigner de leurs actions en fonction que sous “circonstances extraordinaires” Le juge Doughty a déclaré que le personnel en question respectait cette norme. Il a ajouté que les deux États dirigés par le GOP “ont prouvé que le Dr Fauci avait une connaissance personnelle de la question de la censure sur les réseaux sociaux en ce qui concerne Covid-19”, lui ordonnant de coopérer à une déposition.

Les demandes de destitution des autres responsables ont été accordées pour des motifs similaires, car le juge a conclu que tous avaient eu des réunions directes avec des entreprises de médias sociaux au sujet de la prétendue censure ou avaient une connaissance approfondie de ces discussions.

Jen Easterly, qui dirige la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) du DHS, a également été sommée de témoigner. Elle a joué un “Role central” dans “signaler la désinformation aux entreprises de médias sociaux pour la censure”, ont soutenu les plaignants, décrivant la cyber-agence comme le “centre nerveux” de « les efforts du gouvernement fédéral pour censurer les utilisateurs des médias sociaux ». Le même responsable aurait été impliqué dans le «Conseil de gouvernance de la désinformation» du DHS, aujourd’hui disparu – surnommé le «Ministère de la vérité» par les critiques – qui aurait créé un nouveau mécanisme pour faciliter la coopération entre la Maison Blanche et les sites de médias sociaux.

Initialement déposée en mai dernier par Schmitt et le procureur général de la Louisiane Jeff Landry, la poursuite affirme que le gouvernement fédéral a encouragé les plateformes en ligne à censurer, supprimer ou interdire certains discours sur la pandémie, y compris la discussion sur le “théorie des fuites de laboratoire sur l’origine de Covid-19”, ainsi que des questions sur l’efficacité des masques faciaux, des vaccins ou des politiques de verrouillage, entre autres. Les deux procureurs se sont largement appuyés sur des documents obtenus par le biais d’assignations à comparaître de la société mère de YouTube, Twitter et Facebook, Meta, qui détailler les communications régulières entre le gouvernement et les sites de médias sociaux.

La Maison Blanche, ainsi que les huit fonctionnaires sommés de témoigner, n’ont pas encore commenté la décision de vendredi. Les dépositions doivent avoir lieu dans les 30 jours suivant l’ordonnance, bien qu’il reste difficile de savoir si la défense a l’intention de faire appel de la décision.