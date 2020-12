Le Dr Anthony Fauci a averti que Noël pourrait être plus un défi que Thanksgiving alors que les cas de COVID-19, les décès et les hospitalisations augmentent à travers le pays.

Les États-Unis ont enregistré hier 175663 nouveaux cas de coronavirus et 1113 décès, alors que le nombre de personnes hospitalisées a atteint un record de 101487.

Le nombre de nouveaux cas a dépassé 200 000 chaque jour au cours de la semaine dernière et les décès quotidiens ne sont pas tombés en dessous de 2 200. Plus d’un million de cas ont été signalés au cours de la seule première semaine de décembre.

Il y a souvent un décalage dans les rapports du week-end, ce qui pourrait expliquer les chiffres quotidiens inférieurs actuels.

En moyenne sur les sept derniers jours, les hospitalisations, les cas et les décès sont actuellement à des niveaux records.

Dans une interview avec CNN ce matin, Fauci a déclaré que les chiffres que nous voyons maintenant pourraient n’être que le début de ce qui s’est passé à Thanksgiving en raison de rassemblements et de voyages.

Fauci a averti que la période de Noël pourrait être encore pire étant donné qu’elle dure plus longtemps grâce au week-end de Thanksgiving.

«Je pense que cela pourrait être encore plus un défi que ce que nous avons vu avec Thanksgiving», a-t-il déclaré. «Cela peut être encore plus aggravé car ce sont des vacances plus longues.

Bien que le véritable bilan de Thanksgiving n’ait pas encore été vu, Fauci a déclaré qu’il était probable que le pays connaisse une « montée en flèche ».

« Ce que nous verrons probablement, c’est soit un coup sur coup, soit ce que j’ai appelé la semaine dernière une poussée sur une poussée. Son ampleur variera vraiment à travers le pays », a-t-il déclaré.

«Nous sommes probablement juste au début de voir ce qui s’est passé à Thanksgiving.

« J’espère que les gens le réalisent et comprennent que, aussi difficile que cela puisse être, personne ne veut modifier – sinon essentiellement fermer – leur saison des fêtes, mais nous sommes dans une période très critique dans ce pays en ce moment.

« Nous ne devons pas nous éloigner des faits et des données … C’est difficile pour nous tous. »

Il a noté que les restrictions mises en place dans certaines régions du pays pourraient potentiellement atténuer les surtensions.

La Californie est entrée dans un deuxième verrouillage à 23 h 59 la nuit dernière, 33 millions des 40 millions d’habitants de l’État faisant face à des restrictions accrues.

Le gouverneur Gavin Newsom avait averti que les restrictions seraient appliquées lorsque les unités de soins intensifs auraient une capacité de 85%.

Les nouvelles règles interdisent aux résidents de se réunir avec des personnes extérieures à leur foyer. Les détaillants, y compris les supermarchés et les centres commerciaux, peuvent fonctionner avec seulement 20% de capacité, tandis que les restaurants, les salons de coiffure, les cinémas, les musées et les terrains de jeux doivent fermer.

Environ la moitié des États du pays ont adopté de nouvelles restrictions au cours du mois dernier, les cas, les décès et les hospitalisations atteignant des niveaux records dans tout le pays. Quatorze États n’imposent pas de masques.

Les gens attendent en ligne pour être testés pour COVID-19 sur un site de test dans la section North Hollywood de Los Angeles samedi

Le Rhode Island est actuellement l’État le plus touché du pays avec 110 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, selon les données du CDC. C’est la première fois depuis plusieurs semaines qu’un État n’appartenant pas au Midwest n’est pas en tête de liste.

Le Minnesota suit avec 105 cas, le Dakota du Sud avec 100 cas et le Wyoming avec 90 cas.

Les États les plus touchés en termes de décès par habitant sont le Dakota du Sud avec 2,4 décès pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours. Le Dakota du Nord suit avec 1,8 décès et le Nebraska avec 1,5 décès.

Le Dr Deborah Birx, coordinatrice du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, a averti hier que les surtensions actuelles seraient probablement le « pire événement » auquel les États-Unis seraient confrontés.

«Ce n’est pas seulement le pire événement de santé publique. C’est le pire événement auquel ce pays sera confronté, pas seulement du point de vue de la santé publique », a-t-elle déclaré à Meet the Press sur NBC.

« Cette vague automne / hiver combine tout ce que nous avons vu au printemps avec tout ce que nous avons vu en été – plus la vague automnale qui se transforme en vague hivernale.

«Nous ne pouvons pas entrer dans la période des fêtes, Noël, Hanoukka, Kwanza, avec le même genre d’attitude, que ces rassemblements ne s’appliquent pas à moi … Ils s’appliquent à tout le monde.

« Si vous ne voulez pas perdre vos grands-parents, vos tantes, soyons clairs: si vous avez plus de 70 ans, 20% de ceux de plus de 70 ans qui contractent le COVID-19 sont hospitalisés et encore 10% d’entre eux sont perdus. Donc, si vous avez quelqu’un dans votre famille avec des comorbidités ou plus de 70 ans, vous ne pouvez pas faire ces choses. Vous ne pouvez pas vous rassembler sans masque, vous ne pouvez pas embrasser et embrasser les gens à l’extérieur.

Birx a exprimé sa frustration dimanche face aux messages contradictoires sur les masques, la distanciation sociale et les événements à grande diffusion.

« À l’heure actuelle, de l’autre côté de la Sun Belt, nous avons des gouverneurs et des maires qui ont des cas équivalents à ce qu’ils avaient en été mais qui ne mettent pas en œuvre les mêmes politiques et atténuations qu’ils ont mises en été, qu’ils savent avoir changé le cours de cette pandémie à travers le Sud », a-t-elle déclaré.

« C’est donc frustrant car non seulement nous savons ce qui fonctionne, mais les gouverneurs et les maires ont utilisé ces outils pour endiguer la marée au printemps et en été. »

Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration, a averti que le bilan quotidien des morts dans tout le pays pourrait être de près de 4 000 personnes à la mi-janvier.

« Aussi mauvaises que soient les choses en ce moment, elles vont bien empirer », a-t-il déclaré à Face the Nation de CBS.

« Je pense que d’ici la fin de l’année, nous serons à environ 300 000 morts et d’ici la fin janvier, nous pourrions pousser 400 000 morts.

« Nous allons régulièrement voir probablement 2000 décès par jour et alors que nous entrons en janvier vers le sommet, nous allons malheureusement voir plus de 3000 décès par jour, et peut-être près de 4000 décès par jour.

«Donc, cela va empirer avant que cela ne commence à se résoudre.