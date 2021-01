Le DR Anthony Fauci a averti que les jabs de Covid pourraient être inutiles contre des souches mutantes « inquiétantes » se répandant d’Afrique du Sud et du Brésil

L’Amérique est dans une «course contre des souches mutantes» mais l’objectif de Joe Biden est de livrer 100 millions de doses de vaccin Covid au cours des 100 premiers jours de sa présidence « c’est absolument faisable », a ajouté l’expert.

Le célèbre expert médical a fait part de ses préoccupations à Chuck Todd dimanche en apparaissant sur Meet The Press de NBC.

Fauci sera le conseiller médical en chef de Biden sur la bataille de l’Amérique contre Covid, en plus de ses fonctions habituelles.

Todd a demandé: « Quel est votre niveau de préoccupation au sujet de cette nouvelle variante qui, pour beaucoup de gens, est certainement plus contagieuse? »

L’expert a répondu: « Nous prenons cela très au sérieux, Chuck. Vous ne voulez pas que les gens paniquent.

« Mais … les gens doivent se rendre compte qu’il y a plus d’une souche mutante. Il y en a une du Royaume-Uni – c’est celle qui est réellement vue dans le États Unis.

« Il y en a un autre, plus inquiétant, en Afrique du Sud et au Brésil. Nous les examinons tous très, très attentivement. »

On pense que la variante brésilienne est environ 50% plus contagieuse que le bogue original.

En conséquence, le Royaume-Uni a interdit les voyages en provenance d’Amérique du Sud et du Portugal par crainte que la version mutante ne fasse dérailler son programme de vaccination mammouth.

Pendant ce temps, une autre souche mutante qui sévit actuellement au Royaume-Uni a conduit le NHS à du mal à faire face à 75% plus de patients Covid qu’au sommet d’avril, rapporte nouvelles de la BBC.

En outre, quelque 53 000 membres du personnel du NHS sont actuellement en arrêt de travail en raison du virus hautement infectieux, a déclaré Sir Simon Stevens, directeur général du NHS England.

Fauci a déclaré: «Les Britanniques ont clairement indiqué que c’était plus contagieux.

« Et plus vous avez d’hospitalisations [in the US], plus tu vas avoir de morts. «

Plusieurs États américains ont enregistré des cas de la souche britannique très contagieuse.

Mais aucun cas de la variante sud-africaine n’a encore été trouvé aux États-Unis.

Des experts étudient actuellement l’efficacité des vaccins sur les trois nouvelles souches du Royaume-Uni, du Brésil et d’Afrique du Sud.

«Ce que nous voulons vraiment examiner attentivement, c’est que cette mutation diminue-t-elle l’impact du vaccin?

« Et si c’est le cas, Chuck, alors nous allons devoir faire quelques modifications. Mais nous sommes partout. Nous examinons cela très attentivement », at-il ajouté.

Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a également confirmé que deux nouveaux vaccins en cours de développement par AstraZeneca et Johnson & Johnson pourraient «très bientôt» être présentés aux régulateurs américains pour approbation.

Cela augmenterait évidemment le rythme des vaccinations.

Le médecin a également été interrogé sur la promesse de Biden d’invoquer la DPA, la loi sur la production de défense, sur le processus de fabrication des vaccins.

Fauci a confirmé: « La question de l’obtention de 100 millions de doses au cours des 100 premiers jours est absolument faisable.

« La faisabilité de son objectif est absolument claire, il n’y a aucun doute … cela peut être fait.

Todd a demandé: « À quel point sommes-nous proches des vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca? »

Le médecin a répondu: « Bientôt, Chuck. Nous allons rencontrer les autorités à ce sujet. »

Il a dit qu’il s’attendait à ce que les données soient présentées « dans une semaine ou deux … essentiellement en assemblant le paquet pour obtenir une autorisation d’utilisation d’urgence.

«Mais nous sommes dans des semaines, pas des mois, bien sûr.

En ce qui concerne la menace émergente des souches mutantes de Covid, Todd a également demandé à Fauci si les Américains seraient frappés par de nouvelles restrictions telles que des ordres de porter des «doubles masques» ou de subir des «verrouillages supplémentaires».

Le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays a vivement exhorté les gens à se faire vacciner contre Covid.

Il a déclaré: «Le moyen le plus simple d’éviter cet effet négatif de ces nouveaux isolats est de simplement – lorsque le vaccin sera disponible – les gens devraient se faire vacciner.

« Garçon, si jamais il y avait un appel clair pour que les gens mettent de côté l’hésitation à la vaccination, si nous pouvons faire vacciner l’écrasante majorité de la population, nous serions en très bonne forme et pourrions battre même le mutant. »

Dans l’intervalle, il a recommandé aux gens de continuer à porter des masques pour aider à éviter la propagation, « garder la distance et éviter les paramètres de rassemblement ».

Les remarques de Fauci sont intervenues au milieu des critiques sur le rythme auquel les États-Unis administrent des coups pour une maladie qui a tué près de 395 000 personnes dans le pays.

Jusqu’à présent, environ 10,6 millions d’Américains ont été vaccinés – environ la moitié de ce que l’administration du président Donald Trump espérait auraient reçu des injections d’ici la fin de 2020.

Biden a déclaré que l’accélération du rythme des vaccinations serait l’une de ses principales priorités lors de sa prise de fonction mercredi.

Les États-Unis pourraient faire face à des Infections à Covid-19 alors que des variantes plus contagieuses du virus se propagent, un ancien chef de la Food and Drug Administration (FDA) a mis en garde.

Scott Gottlieb a déclaré: « Nous pourrions être confrontés à une situation où nous avons une infection perpétuelle à l’approche du printemps et de l’été, alors que ces variantes prennent pied ici. »

Gottlieb a indiqué que les jabs de coronavirus sont « vraiment notre seul filet de sécurité contre ces variantes ».

Des variantes très contagieuses sont déjà apparues aux États-Unis.

Deux variétés «super Covid» ont été détectés et sont devenus dominants à Columbus, Ohio.