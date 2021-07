Fauci allume ENCORE les masques alors qu’il dit que les Américains entièrement vaccinés devraient porter des couvre-visages dans les zones à faible taux de jab

DR. ANTHONY Fauci a encore fait volte-face sur les masques alors qu’il a conseillé dimanche que les personnes entièrement vaccinées vivant dans des zones à faible taux de jab devraient toujours porter des couvre-visages.

Fauci a fait ces remarques lors d’une apparition sur NBC’s Meet the Press après que l’animateur Chuck Todd lui a demandé s’il porterait un masque dans une ville comme Biloxi, Mississippi.

Fauci a fait ces remarques lors d’une apparition sur NBC’s Meet the Press Crédit : NBC News

Cela est arrivé deux jours seulement après que Fauci a déclaré que les masques ne sont pas du tout nécessaires pour les personnes entièrement vaccinées Crédit : Reuters

Le Mississippi a le taux de vaccination le plus bas des États-Unis, avec seulement 34,3 pour cent des trois millions d’habitants ayant reçu au moins une dose.

« Je pense qu’il y aurait une bonne raison de le faire », a déclaré Fauci. « Parce que, comme nous l’avons dit si souvent, que les vaccins ne sont pas, même aussi bons qu’ils le sont et très efficaces, rien n’est à 100 pour cent.

« Et si vous vous mettez dans un environnement dans lequel vous avez un niveau élevé de dynamique virale et un très faible niveau de vaccin, vous voudrez peut-être faire un pas supplémentaire.

« Je pourrais vouloir faire un effort supplémentaire pour m’assurer d’obtenir la couche de protection supplémentaire, même si les vaccins eux-mêmes sont très efficaces », a ajouté Fauci.

Cela est arrivé deux jours seulement après que Fauci, le principal expert en maladies infectieuses du pays, a déclaré lors d’un point de presse à la Maison Blanche que les masques ne sont pas du tout nécessaires pour les personnes entièrement vaccinées.

Fauci a une longue histoire documentée d’émission de conseils contradictoires sur le port du masque Crédit : AP

Les autorités ont exhorté les gens à se faire vacciner alors que la variante Delta balaie les États-Unis Crédit : Getty

Fauci a déclaré à l’époque: « Vous avez une large recommandation pour le pays dans son ensemble selon laquelle, si vous êtes vacciné, vous avez un degré de protection élevé, vous n’avez donc pas besoin de porter de masque à l’intérieur ou à l’extérieur.

« Mais aussi, comme cela a été dit et comme le CDC l’a recommandé, il y a un certain degré de flexibilité. Les gens au niveau local, en fonction de la situation sur le terrain, feront des recommandations ou non en fonction de la situation locale. »

Les remarques de Fauci dimanche sont également en contradiction avec les commentaires faits par la directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Dre Rochelle Walensky, le 30 juin.

Walensky a déclaré à l’émission TODAY que les Américains entièrement vaccinés sont « à l’abri des variantes qui circulent ici aux États-Unis ».

Walensky a également réitéré que la position du CDC reste que les Américains entièrement vaccinés ne sont pas obligés de porter des masques, ajoutant: « les politiques de masquage ne visent pas à protéger les vaccinés, elles sont à protéger les non vaccinés ».

Fauci a été critiqué ces derniers mois, les législateurs du GOP appelant à sa démission Crédit : AP

Fauci a une longue histoire documentée d’émission de conseils contradictoires sur le port du masque.

Des e-mails publiés par Buzzfeed le mois dernier ont montré que Fauci disait à l’ancienne secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Sylvia Burwell en février 2020 que «[t]Le masque typique que vous achetez en pharmacie n’est pas vraiment efficace pour empêcher le virus d’entrer, qui est assez petit pour traverser le matériau.

Il s’est ensuite retourné sur la question et des mandats de masque ont été mis en place dans de nombreux États au début du printemps.

En mai de cette année, Fauci a déclaré à CBS que les Américains vaccinés n’avaient pas besoin de porter de masques à l’extérieur.

« Si vous vous retrouviez dans une situation complètement surpeuplée où les gens tombent essentiellement les uns sur les autres, alors vous portez un masque », a-t-il déclaré.

« Mais à tout autre moment, si vous êtes vacciné et que vous êtes dehors, mettez de côté votre masque. Vous n’êtes pas obligé de le porter.

En juin, près de 100 000 personnes sont mortes aux États-Unis des suites du coronavirus Crédit : Getty Images – Getty

Environ 1 000 comtés à travers les États-Unis ont des taux de vaccination inférieurs à 30% – dont la majorité se trouvent dans le Sud et le Midwest.

Les données publiées par la Mayo Clinic montrent qu’il existe quatre États où moins de 40 pour cent de la population a reçu une dose.

En plus du Mississippi, la Louisiane, l’Idaho et le Wyoming ont les taux les plus bas du pays.

Les données montrent également que dans 14 États, moins de 40 pour cent de la population est considérée comme complètement vaccinée.

Les responsables de la santé ont averti que les États et les comtés à faible taux de vaccination risquaient de subir des épidémies majeures alors que la variante Delta de Covid-19, découverte pour la première fois en Inde, se propage aux États-Unis.

Fauci a déclaré la semaine dernière que les décès de Covid sont « évitables et évitables » et a plaidé pour que les Américains « mettent de côté les différences et se fassent vacciner ».

En juin, près de 100 000 personnes sont décédées aux États-Unis des suites du coronavirus.

Fauci a déclaré dimanche à Meet the Press : «

Si vous regardez le nombre de décès, environ 99,2% d’entre eux ne sont pas vaccinés, environ 0,8% sont vaccinés.

« Aucun vaccin n’est parfait, mais quand vous parlez de la possibilité d’éviter les hospitalisations et les décès, il est vraiment triste et tragique que la plupart d’entre eux soient évitables et évitables. »

Si vous regardez le nombre de décès, environ 99,2% d’entre eux ne sont pas vaccinés, environ 0,8% sont vaccinés.

« Aucun vaccin n’est parfait, mais quand vous parlez de la possibilité d’éviter les hospitalisations et les décès, il est vraiment triste et tragique que la plupart d’entre eux soient évitables et évitables. »