Le Dr Anthony Fauci, conseiller en santé devenu célébrité par la pandémie de Covid-19, a suggéré que le virus est encore plus mortel que rapporté, affirmant que les États-Unis ont «sous-estimé» le nombre de morts parmi les plus importants au monde.

« Je pense qu’il ne fait aucun doute que nous sommes et avons été sous-estimés, » Fauci a déclaré dimanche lors de la NBC ‘Rencontrer la presse’ programme. Interrogé par l’hôte Chuck Todd sur une étude de l’Université de Washington selon laquelle il y avait plus de 900000 décès de Covid-19 aux États-Unis, dépassant le décompte officiel de 581000, le médecin a répondu: «C’est un peu plus que ce que j’aurais pensé que le sous-dénombrement était, mais parfois les modèles sont en ligne, parfois ils sont un peu décalés.

Todd a rejoint Fauci, conseiller médical en chef du président Joe Biden, pour faire le bilan du nombre de morts. Il a dit que l’estimation de Washington était «Presque le double de ce que nous avons pu suivre», bien qu’il ne soit qu’environ 55% plus élevé que le total déclaré.

Lorsque Fauci a terminé l’entretien en disant que l’étude était un rappel des proportions historiques de la pandémie, « Les goûts dont nous n’avons pas vu depuis plus de 100 ans, » Todd a dit, « C’est vrai, et il semble que ces chiffres vont faire paraître 1918 un peu plus petit que ce à quoi nous avons affaire maintenant. »





Selon le CDC, la pandémie de grippe de 1918 a tué au moins 50 millions de personnes dans le monde – 15 fois le bilan actuel de Covid-19 – et 675 000 aux États-Unis. Le nombre de morts par habitant aux États-Unis en 1918 était près de 2,5 fois le taux par habitant impliqué par l’estimation de la mortalité de l’Université de Washington pour Covid-19.

C’est la même université qui a averti que New York aurait besoin de 49 000 lits d’hôpitaux réguliers et de 8 000 lits dans les unités de soins intensifs pour faire face à son carnage Covid-19. Les pics réels ont été de 18 825 lits réguliers et de 5 225 lits de soins intensifs en avril 2020. « Ils avaient tous tort, ils avaient tous tort, » Le gouverneur Andrew Cuomo a parlé des projections de l’Université de Washington et d’autres.

Les critiques des verrouillages de Covid-19, tels que l’auteur Alex Berenson, ont fait valoir que les décès dus au virus étaient surévalués et non sous-dénombrés. Selon le CDC, des causes supplémentaires de décès sont répertoriées pour 94% des personnes qui sont considérées comme des décès par Covid-19 aux États-Unis.

Le président de l’époque, Donald Trump, a déclaré en octobre dernier que les décès de Covid-19 étaient surcompté car «Les médecins reçoivent plus d’argent et les hôpitaux reçoivent plus d’argent» si la mort d’un patient est imputée au virus. Dans un cas extrême d’erreur de calcul, un homme qui a été tué dans un accident de moto en Floride aurait été initialement décédé des suites de Covid-19.

«Alors que le Dr Doom, qui fait peur, tente à nouveau de secouer les Américains, c’est exactement le contraire», a déclaré un utilisateur de médias sociaux sur Twitter. «Ce n’est pas parce que les gens ont été testés positifs pour le C-19 au moment de leur décès qu’ils sont morts des suites de C-19. Le programme de Fauci est très large. »

Alors que le Dr Doom tente de secouer les Américains une fois de plus, c’est exactement le contraire, ce n’est pas parce que les gens ont été testés positifs au C-19 au moment de leur mort qu’ils sont morts des suites de C-19. L’agenda de fauci est très large. – Non ◇ Quarter (@ Phins6616) 9 mai 2021

Un autre intervenant a souligné la déclaration de Fauci selon laquelle les décès étaient « sans aucun doute » sous-dénombré, en disant, «Dr. Doom ne partira tout simplement pas.

Sans aucun doute?? Le Dr Doom ne partira tout simplement pas! – Jay McWilliams (@steerstrong) 9 mai 2021

