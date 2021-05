Fauci admet qu’il porte un masque pour SHOW – The Right Scoop

Fauci a admis ce matin qu’il porte un masque à l’intérieur à des fins de théâtre, de sorte qu’il n’a pas l’air d’envoyer des messages contradictoires ou quelque chose comme ça:

Le Dr Fauci admet que le port de masques à l’intérieur malgré le fait qu’il ait été vacciné était basé sur des images et non sur la science: « Je ne voulais pas avoir l’air de donner des signaux mitigés, mais étant une personne entièrement vaccinée, les chances que je sois infecté dans un environnement intérieur sont extrêmement faibles. » pic.twitter.com/UdJdhHvoR0 – Tom Elliott (@tomselliott) 18 mai 2021

Voici ce que Fauci a dit à George Stephanopoulos ce matin lorsqu’on lui a demandé comment les nouvelles directives avaient changé ses propres pratiques de port de masque:

«Je suis maintenant beaucoup plus à l’aise avec les gens qui me voient à l’intérieur sans masque. Avant que le CDC ne modifie sa recommandation, Je ne voulais pas avoir l’air de donner des signaux mitigés. Mais étant une personne entièrement vaccinée, les chances que je sois infecté dans un environnement intérieur sont extrêmement faibles. Et c’est la raison pour laquelle, à l’intérieur, je me sens maintenant à l’aise de ne pas porter de masque… »

Comme quelqu’un l’a habilement souligné sur Twitter, une personne vaccinée portant un masque est la définition même de l’envoi de signaux mitigés. Et ils ont tout à fait raison, et c’est exactement ce que Rand Paul essaie de faire valoir depuis des mois. Paul a accusé Fauci d’ignorer la science et de pousser le théâtre avec son masque et des conseils aux personnes vaccinées concernant les masques, et Fauci a continuellement nié cela. Maintenant, il admet enfin que Paul avait raison, qu’il en portait un pour le spectacle.

Il n’est pas étonnant que tant de personnes ne l’aiment pas à ce stade.