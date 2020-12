Le Dr Anthony Fauci, l’épidémiologiste vénéré presque religieusement comme un héros par les grands médias et les politiciens démocrates, a admis qu’il avait menti aux Américains pour manipuler leur acceptation d’un nouveau vaccin Covid-19.

La tromperie intentionnelle impliquait des estimations du pourcentage de la population qui devra être vacciné pour obtenir une immunité collective contre Covid-19 et permettre un retour à la normale.

Plus tôt cette année, Fauci a déclaré 60 à 70% – une fourchette typique pour un tel virus – mais il a déplacé les objectifs à 70-75% dans des interviews télévisées il y a environ un mois. La semaine dernière, il a déclaré à CNBC que le nombre magique serait d’environ «75, 80, 85 pour cent.»

Lorsqu’il a insisté sur la cible mobile dans une interview au New York Times, Fauci a déclaré qu’il avait délibérément révisé ses estimations progressivement. Le journal, qui a publié l’article jeudi, a déclaré que Fauci avait changé ses réponses en partie sur la base de la «science» et en partie sur son intuition. « Que le pays est enfin prêt à entendre ce qu’il pense vraiment. »

«Lorsque les sondages indiquaient que seulement la moitié environ de tous les Américains prendraient un vaccin, je disais que l’immunité collective prendrait 70 à 75 pour cent»,Dit Fauci.

Ensuite, lorsque de plus récents sondages ont dit que 60% ou plus le prendraient, je me suis dit: « Je peux pousser cela un peu », alors je suis allé à 80, 85.

Fauci a ajouté qu’il ne connaissait pas le nombre réel mais pensait que la fourchette était de 70 à 90%. Il a dit que cela pourrait prendre près de 90%, mais il ne donnera pas ce chiffre car les Américains pourraient être découragés, sachant que l’acceptation volontaire ne sera pas assez élevée pour atteindre cet objectif.

Aussi sur rt.com Le maire de Washington élève le culte du tsar Covid-19 à un nouveau niveau, déclarant que la veille de Noël est « Dr. Anthony Fauci Day ‘à DC

L’article a été publié à l’occasion du 80e anniversaire de Fauci, célébré dans la capitale nationale comme «Dr. Journée Anthony Fauci » après avoir été proclamée comme telle par la maire démocrate de Washington, Muriel Bowser. CNN et d’autres médias ont couvert l’événement avec brio, y compris Fauci surpris par un « sérénade » par les travailleurs médicaux d’urgence alors qu’il quittait son bureau aux National Institutes of Health mercredi. Une vidéo CNN de la sérénade comprenait un clip audio du président élu Joe Biden et de sa femme, Jill Biden, chantant la chanson d’anniversaire.

Vous avez été un phare de la pensée scientifique et de l’illumination pendant «ces âges sombres» d’ignorance et de superstition. Je vous remercie! – Mehmet Guvendi (@guvendi_mehmet) 24 décembre 2020

Mais l’histoire changeante du médecin sur l’immunité collective n’est que la dernière d’une série de bascules Covid-19, y compris des changements à 180 degrés sur des questions fondamentales telles que si les membres du grand public doivent porter des masques et si les enfants doivent être renvoyés vers école.

Tout comme son ton sur l’immunité collective a changé, son point de vue sur les perspectives de retour à la normale a changé radicalement. Quelques jours avant l’élection présidentielle du 3 novembre, il a fait écho aux sombres perspectives Covid-19 de Biden et a laissé entendre que le challenger démocrate gérerait la crise plus sérieusement que le président Donald Trump. Après les élections, il est devenu beaucoup plus optimiste.

Bien sûr qu’il le fait, souvenez-vous quand il a dit que les masques faciaux ne fonctionnent pas et qu’il ne les recommande pas, alors maintenant il dit qu’ils le font et qu’ils sont essentiels? Le fait que les gens écoutent encore ces experts est la chose la plus inquiétante. – Dan Mitchell (@theantifitPT) 24 décembre 2020

«Ce n’est pas la première fois que Fauci admet avoir trompé le public à des fins utilitaires en ce qui concerne le coronavirus», journaliste Ari Hoffman tweeté. Un autre observateur a accepté, soulignant la volte-face de Fauci sur les masques. «Le fait que les gens écoutent encore ces experts est la chose la plus inquiétante», a-t-il déclaré.

Il est pratiquement impossible de fixer des attentes pour un retour à la normale de l’activité économique sans des projections réalistes du taux de vaccination qui assureraient l’immunité du troupeau. Le Dr Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef pour le déploiement du vaccin de l’administration Trump, a déclaré fin novembre que «Véritable immunité collective» aurait lieu sans environ 70% des Américains vaccinés, ce qui pourrait être atteint d’ici mai 2021.

Aussi sur rt.com « Je veux encourager tout le monde à se faire vacciner »: Fauci et d’autres hauts responsables de la santé prennent le coup Covid-19 de Moderna alors que le déploiement commence

La tromperie admise de Fauci sur Covid-19 est symptomatique de la façon dont les responsables du gouvernement «Infantiliser le peuple américain», un commentateur m’a dit. «Nous allons avoir des ennuis quand nous n’avons pas Trump à blâmer et que les gens doivent trouver un moyen de faire face.»

Mais le médecin reste une superstar dans l’esprit de nombreux Américains, certains utilisateurs de Twitter l’appelant un « Phare de la pensée scientifique et de l’illumination pendant ces âges sombres d’ignorance et de superstition. »

L’animateur de radio John Ziegler a proposé une théorie sur la manière dont Trump a été blâmé pour 326000 décès de Covid-19 aux États-Unis, tout en suivant les conseils politiques de Fauci, tandis que le médecin a été élevé par les médias comme un héros et un génie. «Fauci est vraiment aimé car on pense qu’il a détruit Trump, pas Covid», Dit Ziegler.

Le récit médiatique COVID le plus fou … Le Dr Fauci est un héros / génie. Mais la réponse américaine qu’il a menée a été un désastre. Et Trump, qui a fait tout ce que Fauci lui a dit, est responsable de plus de 300 000 morts! Fauci est VRAIMENT aimé parce qu’il est perçu qu’il a détruit Trump, pas COVID! – John Ziegler (@Zigmanfreud) 24 décembre 2020

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!