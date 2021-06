Fauci admet enfin que Covid est peut-être venu du laboratoire alors que les républicains demandent qu’il soit LICENCIÉ par e-mail

ANTHONY Fauci a finalement reconnu que la théorie de Covid « fabriquée en laboratoire » pouvait avoir un certain poids alors que les principaux républicains appellent à son éviction après la fuite de milliers de ses e-mails.

Le meilleur doc a été fustigé par le sénateur Rand Paul et la représentante Marjorie Taylor Greene, tandis que Candace Owens veut qu’il soit « jugé et emprisonné » lorsque sa correspondance a été révélée mardi.

Anthony Fauci a finalement reconnu la théorie Covid « fabriquée en laboratoire » Crédit : Getty

Le meilleur doc a déclaré qu’il « ne peut pas garantir tout ce qui se passe dans le laboratoire de Wuhan » Crédit : AFP

S’adressant à la « Date limite » de MSNBC mercredi soir, Fauci a déclaré qu’il « ne peut pas garantir tout ce qui se passe dans le laboratoire de Wuhan » après la publication de milliers de ses e-mails.

« Il s’agissait simplement d’essayer d’obtenir les bonnes informations, d’essayer d’obtenir les bonnes données. Ce qu’ils ne semblaient pas comprendre, je suppose qu’il est compréhensible qu’ils ne l’aient pas compris, c’est que la science est un processus dynamique », a-t-il déclaré.

Plus de 3 000 pages d’e-mails de Fauci ont été obtenues par le biais de la Freedom of Information Act et publiées cette semaine par Buzzfeed – mais Fauci a insisté sur le fait qu’elles étaient « sorties de leur contexte ».

Lors de son apparition sur CNN ce matin, Fauci a rejeté les informations « absurdes » concernant un e-mail que le président de l’EcoHealth Alliance lui a envoyé, remerciant Fauci d’avoir rejeté la théorie de la « fuite de laboratoire » de Covid.

L’organisation a utilisé sa subvention du NIH pour étudier les coronavirus chez les chauves-souris chinoises et a envoyé au laboratoire de Wuhan près de 600 000 $ sur une période de cinq ans à partir de 2014.

Rand Paul a claqué Fauci après les e-mails Crédit : EPA

Il a dit qu’il continuait à chercher l’origine Crédit : AP

«Mais je garde l’esprit ouvert tout le temps. Et c’est la raison pour laquelle j’ai déclaré publiquement que nous devrions continuer à rechercher l’origine », a poursuivi Fauci.

«Cet e-mail – vous pouvez le mal interpréter comme vous le voulez – cet e-mail m’a été envoyé par une personne qui me disait merci pour tout ce qu’il pensait avoir dit, et j’ai dit que je pense que l’origine la plus probable est un saut d’espèce.

« Je pense toujours que c’est en même temps que je garde l’esprit ouvert qu’il pourrait s’agir d’une fuite de laboratoire. »

Les e-mails ont révélé que Fauci avait été informé de la théorie du laboratoire, qu’il a publiquement minimisée, et a rejeté un avertissement concernant la « dissimulation » de Covid en Chine parce qu’il était « trop ​​long » à lire.

Mercredi, le chef de longue date de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses s’est exprimé à la suite de la réaction des e-mails après avoir annoncé la publication de son livre de jeu sur la pandémie en novembre.

Parlant des e-mails, il a déclaré à NewsNation : « Le seul problème, c’est qu’ils sont vraiment mûrs pour être sortis de leur contexte.

La théorie des fuites de laboratoire a émergé l’année dernière et a indiqué que le virus était d’origine humaine Crédit : EPA

Fauci a insisté l’année dernière sur le fait que le coronavirus était d’origine naturelle Crédit : Reuters

« Quelqu’un peut découper une phrase dans un e-mail sans montrer les autres e-mails et dire » sur la base d’un e-mail du Dr Fauci, il a dit ceci et cela « , là où vous n’avez pas vraiment le contexte complet. »

Des e-mails montrent comment Fauci, 80 ans, a reçu un long message du physicien Erik Nilsen sur ses « soupçons » sur le véritable nombre de morts de Covid en Chine et a mis en garde contre un « tsunami » d’infections aux États-Unis.

Fauci a apparemment ignoré le message d’alerte précoce, écrivant qu’il était « trop ​​long pour moi à lire », dans un e-mail à son collègue Robert Eisinger.

Au cours de l’interview de NewsNation, il a également évoqué la subvention américaine accordée au laboratoire de Wuhan au début des années 2000 et a insisté sur le fait que les scientifiques chinois n’étaient pas l’armée du Parti communiste.

« Nous ne parlons pas du parti communiste chinois. Nous ne parlons pas de l’armée chinoise. Nous parlons de scientifiques avec lesquels nous avons eu des relations [with] pendant des années », a déclaré Fauci.

Fauci a déclaré que les rapports prenaient ses e-mails «hors contexte» Crédit : AP

« Nous ne parlons pas du parti communiste chinois. Nous ne parlons pas de l’armée chinoise. Nous parlons de scientifiques », a déclaré Fauci Crédit : Getty – Piscine

« Le laboratoire de Wuhan est un très grand laboratoire, à hauteur de centaines de millions, voire de milliards de dollars – la subvention dont nous parlons était de 600 000 $ sur cinq ans », a-t-il déclaré.

« Je ne peux pas garantir tout ce qui se passe dans le laboratoire de Wuhan, nous ne pouvons pas le faire, mais il est de notre obligation en tant que scientifiques et personnes en santé publique d’étudier l’interface animal-humain. »

Cependant, les républicains n’ont pas été aussi compréhensifs, car Paul a écrit « Je vous ai dit » avec des emojis pour les yeux et le hashtag « #firefauci », tandis qu’Owens est allé jusqu’à dire que Fauci devrait être emprisonné.

De même, Green, House Minority Whip Steve Scalise (R-La.) a tweeté, l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, la représentante Cathy McMorris Rodgers et Représentant Dan Crenshaw ont fustigé le scandale des e-mails Fauci.

Au cours de son interview sur « The Ingraham Angle », Paul a fait référence à un e-mail que Fauci a envoyé au député de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) Hugh Auchincloss le 1er février 2020.

Fauci a été fortement critiqué par le GOP Crédit : AFP

Crédit : EPA

Citant l’un de ses e-mails, Paul a déclaré que cela dépeint une « image troublante » de Fauci

« Hugh: Il est essentiel que nous parlions ce matin », a écrit Fauci. « Gardez votre téléphone portable allumé », a-t-il écrit. « Lisez ce document ainsi que l’e-mail que je vais vous transmettre maintenant. Vous aurez aujourd’hui des tâches à accomplir.

L’article de la revue Nature Medicine a été co-écrit par le Dr Shi Zhengli, une « batwoman », chercheur à l’Institut de virologie de Wuhan, et intitulé : « Un groupe de coronavirus de chauve-souris semblable au SRAS montre un potentiel d’émergence humaine ».

Fauci a également envoyé le document au directeur adjoint des National Institutes of Health (NIH), le Dr Lawrence Tabak.

« Les expériences ont été réalisées avant le gain de fonction pause [in October 2014] mais ont depuis été examinés et approuvés par le NIH », a répondu Auchincloss.

«Je ne sais pas ce que cela signifie, car Emily est sûre qu’aucun travail sur le coronavirus n’est passé par le cadre P3. Elle essaiera de déterminer si nous avons des liens lointains avec ce travail à l’étranger. »

« Restez à l’écoute », a répondu Fauci – mais Paul a dit, « les e-mails brossent un tableau troublant. »

« Une image troublante du Dr Fauci, dès le début, s’inquiétant du fait qu’il avait financé des recherches sur le gain de fonction et il le sait à ce jour et ne l’a pas admis », a-t-il déclaré sur Fox News.

Le Dr Anthony Fauci sort un nouveau livre sur sa lutte contre le coronavirus Crédit : National Geographic

Il est l’employé fédéral le mieux payé, gagnant environ 417 000 $ par rapport au président qui reçoit 400 000 $ Crédit : AFP