ANTHONY Fauci fait face à des appels à la sortie après avoir résisté à une demande de rejet d’une subvention de recherche à six chiffres au laboratoire controversé de Wuhan, où Covid-19 pourrait avoir fui.

Fauci aurait d’abord repoussé avant de céder sur une directive de la Maison Blanche de Trump visant à annuler la subvention du NIH à l’Alliance EcoHealth à but non lucratif qui faisait équipe avec le laboratoire de Wuhan pour effectuer des recherches sur les coronavirus.

Fauci aurait d’abord repoussé avant de céder sur une directive de la Maison Blanche de Trump l’année dernière pour annuler une subvention à six chiffres Crédit : Getty

Fauci a déclaré aux législateurs lors d’une audience qu’il ignorait pourquoi le financement du laboratoire controversé de Wuhan avait été interrompu Crédit : Reuters

Ce n’est qu’après que Fauci a appris que l’ancien président Trump avait émis l’ordonnance en avril 2020, que le médecin « a accepté à contrecœur » de réduire le financement, selon le nouveau livre Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History par les co-auteurs du Washington Post Yasmeen Abutaleb et Damian Paletta, et rapporté par Fox News.

Le rideau du livre qui donne un aperçu de la prise de décision de Fauci alors que la pandémie faisait rage, suggère qu’il a peut-être menti lorsqu’il a réclamé le reste de la subvention de 600 000 $ à l’association à but non lucratif, qui impliquait environ 370 000 $, a été « annulée parce que le NIH a été invité à l’annuler . »

Cela va à l’encontre du témoignage de Fauci lors d’une audience de House Energy and Commerce lorsqu’il a répondu au représentant démocrate du Texas, Marc Veasey, lui demandant les raisons de la suppression du financement et le médecin a déclaré qu’il ne « connaît pas la raison » derrière le White. L’ordre de House, selon Fox News.

Les fausses déclarations grossières et les faussetés possibles ont poussé les législateurs à exiger une enquête approfondie sur l’Institut de virologie de Wuhan et à demander également l’éviction de Fauci à la tête de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NAID).

Le financement visait à soutenir une association à but non lucratif pour effectuer des recherches à l’Institut de virologie de Wuhan, qui, selon certaines preuves, pourrait avoir été à l’origine de l’épidémie de Covid-19. Crédit : AFP

L’écart flagrant avec le témoignage de Fauci et l’extrait de livre a amené les législateurs à exiger qu’il réapparaisse lors des audiences de Covid-19 et également à son retrait Crédit : Getty

« Le Dr Fauci est tellement obsédé par le maintien de sa propre pertinence et par la minimisation du rôle du président Trump dans la lutte contre cette crise qu’il a de nouveau été surpris en train de mentir », a déclaré à Fox News le représentant républicain de Géorgie, Buddy Carter.

« Nous avons besoin de quelqu’un à la tête de la réponse à la pandémie et de notre enquête sur ses origines qui se soucie davantage de la vérité que de sa propre campagne de relations publiques. Il est temps que le Dr Fauci s’en aille. »

Le représentant républicain Markwayne Mullin de l’Oklahoma, a cité des divergences marquées entre l’extrait de livre et les commentaires de Fauci lors de l’audience « très préoccupants », affirmant que cela « montre à quel point il est important d’avoir une enquête complète sur les origines de COVID-19 ».

« Nous devons au peuple américain de trouver des réponses sur la façon dont la pandémie s’est produite et ce que le Dr Fauci savait et quand il l’a su », a-t-il déclaré.

Le mystérieux laboratoire de Wuhan avait reçu un financement du gouvernement américain et d’institutions universitaires Crédit : AFP

House Minority Whip Steve Scalise de Louisiane a exigé plus de responsabilité et une compréhension approfondie de l’épidémie de la maladie qui a tué plus de 600 000 Américains.

Il a déclaré: « Il y a beaucoup de questions sans réponse qui ne peuvent être résolues qu’avec une enquête complète du Congrès. »

Il a également appelé la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et les démocrates pour ne pas avoir organisé une « audition unique » sur les origines de Covid-19 et dans une apparition à Fox News a déclaré: « C’est comme s’ils couvraient la Chine au lieu d’obtenir des réponses de base dont nous devrions tous vouloir découvrir la vérité.

N’oubliez jamais ce qui s’est passé lorsque les républicains ont dit à juste titre que le COVID venait probablement du laboratoire de Wuhan : – Les médias nous ont traités de théoriciens du complot

– Big Tech nous a censurés

– Le comité sur le coronavirus contrôlé par Dem a refusé – et refuse toujours – de tenir une audition à ce sujet L’heure de la reddition de comptes. pic.twitter.com/2gy34NAqSg – Steve Scalise (@SteveScalise) 25 juin 2021

Le représentant du Texas, Michael Burgess, a déclaré au point de vente qu’il avait nourri beaucoup de scepticisme à propos de Covid-19 lorsqu’il a été initialement décrit comme un virus respiratoire, puis a également poussé les démocrates du Comité de l’énergie et du commerce à « tenir des audiences pour s’assurer que l’Amérique était préparés si le virus arrivait sur nos côtes, et que nous comprenions exactement comment ce virus est né », selon Fox News.

Le Dr Fauci et sa famille ont reçu des menaces de mort l’obligeant à augmenter leurs détails de sécurité Crédit : AFP

« De toute évidence, au cours de la dernière année, nous avons beaucoup appris sur le comportement de ce virus et nous avons vu les déclarations d’experts changer au fil du temps à mesure que nous en apprenions davantage », a expliqué le républicain.

Il a également suggéré de donner à Fauci une chance de témoigner «sous serment» de ce qui s’était exactement passé lorsqu’il aurait résisté à la directive Trump de réduire le financement du laboratoire, puis a prétendu être un manque de sensibilisation lorsqu’il a comparu à l’audience du comité de l’énergie.

« Le Dr Fauci devrait avoir et accepter l’opportunité de se présenter à nouveau devant le comité pour fournir, sous serment, un contexte plus complet aux remarques qui lui ont été attribuées au cours de la dernière année. »

Le livre montre également que Fauci est ciblé par la poste avec une enveloppe de farce remplie de poudre blanche.

Dans un nouveau livre « Scénario de cauchemar », le Dr Fauci raconte comment il a ouvert l’année dernière un courrier chargé de poudre blanche et a pensé qu’il était un « canard mort » s’il était prouvé qu’il s’agissait de ricine. Crédit : Harpers Collins

Au moment où son visage était étouffé par la substance potentiellement toxique – Fauci a évoqué trois possibilités: il était en train de se faire faire une farce, la substance était de l’anthrax et même s’il tomberait sûrement malade, il vivrait probablement, ou il était un « canard mort » s’il s’agissait bien de ricine.

Ainsi, pendant les heures suivantes, Fauci et son équipe de scientifiques ont agité le doc nu et l’ont fait planer dans une pataugeoire pendant qu’ils l’arrosaient et testaient simultanément la poudre.

L’envoi piégé aurait forcé la main du médecin à intensifier ses efforts de protection, mais il a depuis ajouté ses propres détails de sécurité.

« Recevoir des menaces de mort pour moi et ma famille et harceler mes filles au point où je dois obtenir la sécurité est juste, je veux dire, c’est incroyable », a-t-il déclaré dans une interview à CNN l’année dernière.

Les critiques croissantes ont Fauci sur la sellette.

Le mois dernier, il a admis qu’il ne pouvait pas être certain que les scientifiques du laboratoire de Wuhan tenaient parole et évitaient d’utiliser les subventions américaines pour effectuer ce qu’on appelle le « gain de fonction ».

Fauci a récemment répondu aux critiques en disant que son opinion a le droit d’évoluer et que « les gens qui me critiquent ensuite à ce sujet critiquent en fait la science » Crédit : Getty

La recherche sur le gain de fonction peut être comprise comme l’amélioration de « la capacité d’un agent pathogène à provoquer une maladie » chez l’homme, selon le département américain de la Santé et des Services sociaux.

« Il n’y a aucun moyen de garantir cela », a déclaré le directeur Fauci au sénateur républicain John Kennedy lors d’une audience du sous-comité des crédits.

Le sénateur de Louisiane a pressé Fauci d’expliquer où et comment les 600 000 $ avaient été dépensés.

Kennedy a demandé : « Voici où je veux en venir : vous leur avez donné de l’argent et vous avez dit : « Ne faites pas de recherche sur le gain de fonction ». »

Fauci a reconnu que son évaluation était «correcte».

Ensuite, Kennedy a vérifié que les scientifiques tiendraient parole.

Fauci a de nouveau accepté.

« Et vous n’avez aucun moyen de savoir s’ils l’ont fait ou non, sauf si vous leur faites confiance. Est-ce vrai », a demandé Kennedy.

Pour la défense, Fauci a essayé de dire « nous faisons généralement toujours confiance » à d’autres scientifiques ou, dans ce cas, à des boursiers effectuant des recherches.

Il est également examiné pour n’avoir pas agi bien avant la pire pandémie de l’histoire de l’humanité moderne, maintenant que de plus en plus de preuves sont présentées, ce qui donne de la crédibilité à l’Institut de virologie de Wuhan qui pourrait porter une certaine responsabilité.

Il y a eu « destruction, dissimulation ou contamination délibérée de données » dans des laboratoires chinois et « des scientifiques chinois qui souhaitaient partager leurs connaissances n’ont pas pu le faire ou ont disparu », selon un article rédigé par le professeur britannique Angus Dalgleish et le norvégien. scientifique Dr Birger Sørensen.

La recherche donne du crédit à l’idée qu’il n’y a plus de complot selon lequel Covid-19 pourrait avoir été créé dans le laboratoire de Wuhan et ne pas provenir naturellement de chauves-souris sur un marché humide.

Fauci a tenté de contre-attaquer.

Dans une interview sur le podcast The Sway avec Kara Swisher, il s’est défendu contre les accusations de basculement avec la science et la vérité.

« Il est essentiel en tant que scientifique que vous fassiez évoluer votre opinion et vos recommandations en fonction des données au fur et à mesure qu’elles évoluent. Et c’est la raison pour laquelle je dis que les gens qui me critiquent ensuite à ce sujet critiquent en fait la science. »

Le plus grand expert en maladies infectieuses, âgé de 80 ans, a ensuite insisté sur le fait que « c’est ainsi que fonctionne la science ».