Fauci a doublé sa richesse pendant Covid-19 – rapport – RT World News

Le haut responsable américain de la santé a largement profité de la pandémie, les divulgations financières semblent le montrer

La valeur nette du médecin-chef américain Anthony Fauci a bondi à 12,6 millions de dollars en 2021, soit près du double des 7,6 millions de dollars qu’elle avait été en 2019, a révélé vendredi le groupe de surveillance OpenTheBooks, citant des informations financières obtenues de l’employeur de Fauci, les National Institutes of Health.

Déjà l’employé le mieux payé du gouvernement fédéral avant la pandémie en tant que directeur des Instituts nationaux des allergies et des maladies infectieuses, Fauci a baissé un salaire de 456 000 $ en 2021 et de 480 000 $ en 2022. Cependant, ce salaire ne représente qu’une fraction de l’argent il a fait alors que ses politiques Covid-19 ont contribué à pousser l’économie américaine dans une récession.

Les divulgations montrent plusieurs fiducies, comptes de retraite et autres actifs financiers, qui semblent tous avoir pris de la valeur pendant la pandémie alors même qu’une grande partie de l’économie réelle a souffert. Les redevances sur les livres et le prix Dan David d’un million de dollars d’Israël, ainsi que les apparitions et les frais de parole, complètent la manne Covid-19 de Fauci. Lorsque OpenTheBooks a demandé au NIH de voir toutes les redevances versées au médecin, cependant, le document qu’ils ont reçu – qui aurait montré exactement combien Fauci bénéficiait financièrement des médicaments et autres brevets – aurait été fortement expurgé.















“Alors que le Dr Fauci est un bureaucrate du gouvernement depuis plus de 55 ans, la valeur nette de son ménage a explosé pendant la pandémie“, a déclaré Adam Andrzejewski, PDG d’OpenTheBooks, à Fox News, attribuant la poussée de richesse du médecin à”des augmentations de salaire en fin de carrière, des prix en espèces lucratifs décernés par des organisations à but non lucratif du monde entier et un portefeuille d’investissement toujours plus important.”

Fauci a été critiqué tout au long de la pandémie pour avoir prétendument profité du médicament antiviral coûteux remdesivir, qu’il a proclamé la norme pour le traitement de Covid-19 malgré les résultats médiocres des essais cliniques et avoir été contre l’avis initial de l’Organisation mondiale de la santé.

Fauci semble ne pas aimer discuter de ses finances en public, après avoir été surpris par un micro brûlant décrivant le sénateur républicain Roger Marshall comme un «imbécile» pour avoir simplement demandé à voir ce qui était censé être des documents accessibles au public. Le sénateur du Kansas, qui est également médecin, a demandé à voir les finances de Fauci lors d’une audience en janvier uniquement pour que le chef du NIAID insiste sur le fait qu’ils étaient déjà publics – une déclaration qui n’était pas vraie à l’époque. OpenTheBooks a intenté une action en justice pour l’accès en janvier et n’a reçu que récemment les documents qu’il a publiés vendredi.

À la suite de l’audience, Marshall a présenté la loi FAUCI (Financial Accountability for Uniquely Compensated Individuals) pour exiger que les informations financières des employés du gouvernement soient accessibles au public sur le site Web du Bureau de l’éthique gouvernementale.