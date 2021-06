Fauci a déclaré au début de l’épidémie de Covid que les masques « N’EST PAS EFFICACE pour empêcher le virus », de petites gouttelettes passent à travers – RT USA News

Le Dr Anthony Fauci, la principale autorité américaine sur tout ce qui concerne Covid-19, a déclaré en privé pendant les premiers stades de l’épidémie que les masques ne protégeaient pas les gens d’attraper le virus – contrairement à ses directives ultérieures.

« Le masque typique que vous achetez en pharmacie n’est pas vraiment efficace pour empêcher le virus d’entrer, qui est assez petit pour traverser le matériau », Fauci a déclaré dans un e-mail de février 2020 à Sylvia Burwell, supposée être l’ancienne responsable de la santé de l’administration Obama. « Cela pourrait, cependant, offrir un léger avantage en [sic] de grosses gouttelettes si quelqu’un tousse ou éternue sur vous.

Bien que les masques puissent aider à empêcher une personne infectée de propager Covid-19, a déclaré Fauci, il a informé Burwell qu’il ne serait pas utile pour elle, en tant que personne non infectée, de se masquer. «Je ne vous recommande pas de porter un masque, d’autant plus que vous vous rendez dans un endroit à très faible risque. Vos instincts sont corrects. L’argent est mieux dépensé en contre-mesures médicales, telles que les diagnostics et les vaccins. »

Le message faisait partie d’une mine d’e-mails de Fauci que BuzzFeed News et le Washington Post ont obtenus en vertu d’une demande de la Freedom of Information Act et publiés mardi. La volte-face de Fauci sur les masques et autres mesures d’atténuation de Covid-19 est bien connue, mais son message à Burwell donne un aperçu de ce qu’il savait alors que le virus commençait tout juste à se propager aux États-Unis. Il n’y avait qu’une douzaine de cas dans le pays à l’époque, et le conseiller médical en chef du président savait que Covid-19 pouvait être aérosolisé en gouttelettes trop petites pour être bloquées par un masque typique du commerce.





Néanmoins, Fauci est devenu l’un des principaux promoteurs et modélisateurs du port de masques, au point de dire en janvier 2021 que le double masquage « a du bon sens ». Il a semblé inverser la tendance quelques jours plus tard, affirmant que le CDC n’avait pas modifié ses conseils sur les masques car il n’y avait aucune donnée scientifique montrant que plusieurs masques offraient une meilleure protection.

Fauci a commencé à porter lui-même deux masques, même après avoir été vacciné contre Covid-19. Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) a accusé le médecin d’avoir pratiqué la sécurité « théâtre » lors d’une audience au Sénat en mars en se muselant « pour le spectacle. » À l’époque, Fauci conseillait toujours aux Américains de porter des masques, qu’ils aient été vaccinés ou qu’ils se soient déjà remis du virus.





Le mois dernier, le CDC a finalement assoupli ses directives sur les masques, affirmant qu’il était sans danger pour les Américains vaccinés d’abandonner les couvre-visages à la fois à l’extérieur et à l’intérieur. Fauci a ensuite admis qu’il portait des masques pendant qu’il était vacciné pour éviter « donner des signaux mitigés » sur les directives de santé publique – non pas parce qu’il y avait un risque d’attraper une variante de Covid-19, comme il l’a dit à Paul.

Le plus grand expert du pays sur les maladies infectieuses a déclaré en mars 2020 ’60 minutes’ interview que les Américains « ne devrait pas se promener avec des masques », indiquant que c’était à la fois parce qu’ils n’étaient pas efficaces et pouvaient entraîner des pénuries de professionnels de la santé. En juin, il a admis que les pénuries étaient la principale raison pour laquelle le gouvernement a découragé le port du masque.

Fauci a également déplacé les objectifs du taux de vaccination estimé aux États-Unis qui fournirait une immunité collective de 60 à 70 % à 85 %. Il a déclaré au New York Times en décembre dernier qu’il « pousser » ses objectifs à la hausse sur « nouvelle science » et les données de sondages qui montraient que les gens étaient de plus en plus prêts à entendre sa véritable estimation.

« Lorsque les sondages disaient que seulement environ la moitié de tous les Américains prendraient un vaccin, je disais que l’immunité collective prendrait 70 à 75 %… », a-t-il déclaré. « Ensuite, lorsque de nouvelles enquêtes ont indiqué que 60% ou plus le prendraient, je me suis dit: » Je peux pousser un peu cela « , alors je suis passé à 80, 85. »





