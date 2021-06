Fauci a de nouveau qualifié d’hypocrite après avoir affirmé qu’il était toujours «ouvert» à la théorie des fuites de laboratoire de Covid-19 – RT USA News

Le Dr Anthony Fauci est confronté à des rappels sévères sur ses commentaires passés sur les origines de Covid-19 et la possibilité qu’il soit d’origine humaine après avoir déclaré qu’il était « ouvert » à la théorie et que ses critiques « déforment » sa position.

La théorie selon laquelle Covid-19 a été divulguée dans un laboratoire de Wuhan, en Chine, a été rejetée à plusieurs reprises par les responsables et les médias pendant la pandémie comme un discours de complot, bien que la théorie ait été traitée comme une possibilité plus sérieuse ces derniers mois.

Fauci a été l’une des personnes les plus en vue à rejeter la notion de fuite de laboratoire, bien qu’il ait affirmé que ce n’était pas le cas lors d’une apparition mercredi sur « CBS This Morning ».

« Si vous revenez à l’époque, même si vous penchez pour le sentiment qu’il s’agit plus probablement d’un événement naturel, nous avons toujours pensé que vous deviez garder l’esprit ouvert – nous tous. Nous ne nous sommes pas levés et avons commencé à l’annoncer, mais ce que nous avons dit : « Gardez l’esprit ouvert et continuez à regarder » » a-t-il dit, ajoutant que c’est un « Distorsion » pour que les critiques disent le contraire.

Le Dr Fauci sur la théorie des fuites de laboratoire COVID: «Nous avons toujours dit » gardez l’esprit ouvert et continuez à regarder « . Je pense donc que c’est un peu une distorsion de dire que nous avons délibérément supprimé cela. pic.twitter.com/20VuUBHt2Y – Le recomptage (@therecount) 16 juin 2021

Cependant, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) et conseiller en santé de la Maison Blanche a fait de nombreuses déclarations publiques dans le passé rejetant la théorie des fuites de laboratoire.

« Si vous regardez l’évolution du virus chez les chauves-souris et ce qui existe actuellement, [the scientific evidence] est très, très fortement penché vers cela n’aurait pas pu être artificiellement ou délibérément manipulé », a-t-il déclaré à National Geographic en mai 2020.

Fauci a également rejeté les théories des fuites de laboratoire dans diverses interviews et lors des points de presse de la Maison Blanche en 2020.





Les critiques n’ont pas tardé à rappeler au responsable de la santé ses commentaires passés et l’ont accusé d’hypocrisie, une accusation à laquelle il a été confronté par le public pour plusieurs postes qui ont apparemment changé au cours de la pandémie.

« C’est du révisionnisme soigné des faits », journaliste Becket Adams tweeté, mentionnant les commentaires de Fauci sur National Geographic.

« Fauci affirme maintenant que les responsables américains n’ont jamais essayé de mettre fin au débat sur les origines de COVID. Non : ils ont toujours insisté sur le fait qu’il était essentiel de « garder l’esprit ouvert » » journaliste Glenn Greenwald ajoutée. « Si c’est vrai, pourquoi les monopoles de la Silicon Valley ont-ils interdit toute remise en question de la théorie zoonotique, citant les responsables de la santé des États-Unis et de l’OMS pour le faire ?

Jusqu’au mois dernier, les publications faisant la promotion de la théorie de l’origine des fuites de laboratoire pour Covid-19 pouvaient être signalées et supprimées sur Facebook. Certains points de vente, comme Politifact, avaient également précédemment rejeté la théorie des fuites de laboratoire comme « démystifié » une « Vérification des faits » Politifact rétracté le mois dernier.

Dans une récente interview sur « Morning Joe » de MSNBC, Fauci a déclaré qu’il soutenait les enquêtes sur les origines de Covid-19, mais a déclaré que beaucoup poussant la théorie des fuites de laboratoire étaient trop « accusatoire » envers la Chine et a affirmé que cette attitude est improductive.

Fauci refuse de poursuivre la Chine pour avoir détruit des preuves et refusé de coopérer avec les enquêteurs ; dit que les États-Unis ne devraient pas être « accusateurs » car cela les fera « reculer davantage » pic.twitter.com/BkoFdj4c7l – Tom Elliott (@tomselliott) 3 juin 2021

