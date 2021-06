Fauci a consulté des collègues sur les théories artificielles de Covid-19, la recherche sur le gain de fonction au début de la pandémie, les e-mails montrent – ​​RT USA News

Anthony Fauci, qui a dirigé la réponse des États-Unis à Covid-19, s’est activement intéressé à la recherche et aux études pointant vers la théorie selon laquelle le virus pourrait ne pas s’être développé naturellement, révèlent des e-mails internes.

Les messages, obtenus grâce à une demande de la Freedom of Information Act de BuzzFeed, montrent qu’au début de la crise de Covid-19, Fauci était impatient d’en savoir plus sur les expériences de laboratoire impliquant le SRAS-CoV, une souche de coronavirus.

Dans un e-mail daté du 1er février 2020, Fauci a écrit au directeur adjoint du National Institutes for Allergies and Infectious Disease (NIAID), Hugh Auchincloss, lui demandant de lire un document et un article sur la recherche sur le SRAS, ajoutant qu’ils avaient un besoin urgent de parler. « Vous avez des tâches aujourd’hui qui doivent être accomplies » dit Fauci.

L’e-mail comprenait une pièce jointe, « SRAS gain de fonction.pdf ». Le dossier contenait un article publié dans Nature en 2015 intitulé « Un groupe de coronavirus de chauve-souris en circulation de type SRAS montre un potentiel d’émergence humaine. »

Auchincloss a répondu en disant que le journal « dit que les expériences ont été réalisées avant le gain de la pause fonctionnelle, mais ont depuis été examinées et approuvées par le NIH. » Il a ajouté qu’un collègue essayait de déterminer « si nous avons des liens lointains avec ce travail à l’étranger. »





La recherche sur le gain de fonction implique des expériences en laboratoire sur des agents pathogènes pour les rendre plus contagieux ou plus mortels. La recherche est présentée comme un moyen d’aider à mieux comprendre le fonctionnement des virus et à prévenir les pandémies.

Un jour plus tard, le 2 février, Fauci a été mis au courant d’un article maintenant retiré qui affirmait que Covid-19 partageait des similitudes avec le VIH. Dans un courriel intitulé « En savoir plus sur l’évolution du coronavirus », Le directeur du NIH, Francis Collins, a partagé le document avec Fauci, le décrivant comme « carrément démystifié. »

« Le journal indien est vraiment bizarre », Fauci a répondu.

Dans un autre échange d’e-mails du même jour, Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust, un organisme de bienfaisance basé à Londres qui se concentre sur la recherche en santé, a dit à Fauci que le directeur de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus et Bernhard Schwartlander, son chef de cabinet, étaient dans « conclave, » probablement pour discuter de la réponse de l’OMS au Covid-19.

« S’ils tergiversent, j’apprécierais un appel avec vous plus tard ce soir ou demain pour réfléchir à la façon dont nous pourrions aller de l’avant. » Farrar a écrit, en utilisant un terme assez éloquent pour « éluder. »

Farrar a ensuite ajouté : « Pendant ce temps…., » et inclus un lien vers un article ZeroHedge sur l’article VIH-Covid, intitulé : « Le coronavirus contient des » insertions de VIH « , attisant les craintes d’une arme biologique créée artificiellement. »

Fauci a longtemps soutenu que Covid-19 était probablement transmis à l’homme par des animaux, mais le mois dernier, il a admis qu’il était possible que le virus soit d’origine humaine. Bien qu’initialement rejetée par les médias, la théorie selon laquelle le virus pourrait avoir fui de l’Institut de virologie de Wuhan a pris de l’importance, car les experts et les responsables du renseignement déclarent qu’elle est fondée.

