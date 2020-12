Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, lors d’une audition devant le Congrès en juillet. | Kevin Dietsch / Getty Images

L’acceptation des vaccins rebondissant chez les Américains, l’objectif de Fauci ne semble pas si irréaliste.

Alors que la campagne de vaccination contre Covid-19 démarre, le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré mardi à Sean Rameswaram de Vox qu’il espérait faire vacciner jusqu’à 85% des Américains contre le virus.

« Si vous voulez vraiment une véritable immunité de troupeau, où vous obtenez une couverture de protection sur tout le pays … vous voulez que 75 à 85 pour cent du pays se fasse vacciner », Fauci, le chef de longue date de l’Institut national des allergies et des infections Maladies, a déclaré dans une interview enregistrée en direct avec Rameswaram, l’hôte de Aujourd’hui, expliqué. «Je dirais encore plus près de 85%.»

Combien de personnes doivent se faire vacciner pour mettre fin à la pandémie qui a déjà tué plus de 300000 Américains et perturbé toutes les facettes de la vie quotidienne fait l’objet de débats depuis des mois, comme l’a couvert Umair Irfan de Vox. La sagesse conventionnelle est qu’au moins 60 pour cent des personnes devraient être vaccinées pour commencer à ramener le nombre de cas à un niveau gérable.

Fauci vise encore plus haut. «Nous devons attirer autant de personnes que possible», a-t-il déclaré dans l’interview de Vox.

Plus tôt cette année, un seuil aussi élevé aurait semblé étrange. En septembre, le Pew Research Center a découvert qu’à peine la moitié des Américains (51%) ont déclaré qu’ils recevraient certainement ou probablement le vaccin Covid-19. Ce chiffre était en baisse par rapport à 72% au printemps, alors que les craintes concernant un processus d’approbation précipité et influencé politiquement se propageaient.

Mais maintenant, avec le vaccin de Pfizer déjà utilisé et un autre de Moderna susceptible d’obtenir très bientôt l’approbation de la Food and Drug Administration, les attitudes du public commencent à s’améliorer et l’objectif de Fauci ne semble pas si irréaliste. Pew a détecté un rebond de l’acceptation des vaccins au début de décembre; un nouveau sondage Ipsos cette semaine a révélé que 84% des Américains ont déclaré qu’ils seraient prêts à obtenir un vaccin Covid-19 à terme (bien que 44% aient déclaré qu’ils prévoyaient «d’attendre un peu» plutôt que de l’obtenir dès qu’il serait disponible pour leur).

Une chose qui devrait aider les vaccins Covid-19 à éradiquer la propagation, en plus du plus grand nombre possible de personnes qui se font vacciner, est que les vaccins Pfizer et Moderna semblent extrêmement efficaces. Les deux utilisent une nouvelle technologie appelée ARN messager (expliqué ici par Vox), et les deux se sont révélés efficaces à plus de 90% pour empêcher les gens de développer des symptômes de Covid-19.

C’est «presque aussi bon que possible», a déclaré Fauci à Vox. Il a souligné que le vaccin contre la rougeole, avec une efficacité de 98%, est le meilleur au monde et que les nouveaux vaccins Covid-19 l’ont presque égalé.

«Nous ne sommes pas trop loin», a-t-il dit, «en plein dans ce stade d’un vaccin vraiment extraordinaire.»

Il y a encore des inconnues sur les vaccins Covid-19. Combien de temps fourniront-ils une protection? Les patients seront-ils diligents pour obtenir les deux doses des vaccins Pfizer et Moderna, afin qu’ils obtiennent une protection complète? Les vaccins empêchent-ils simplement les gens d’avoir des symptômes ou empêchent-ils réellement les gens de transmettre le virus? Sans parler des questions sur la production de doses suffisantes et sur ce qui sera fait une fois que d’autres vaccins auront obtenu l’approbation fédérale.

Mais ce sont de bons problèmes à avoir. Un vaccin Covid-19 a été développé en un temps record, les gens semblent réceptifs à se faire vacciner et il existe jusqu’à présent deux vaccins très efficaces.

Fauci a déclaré que même une fois que 40 à 50% des Américains se sont fait vacciner, les États-Unis devraient «commencer à voir un effet sur la dynamique du virus». C’est une bonne nouvelle, le pays signalant chaque jour plus de 200 000 nouveaux cas et près de 2 500 nouveaux décès.

