Le DOCTEUR Anthony Fauci, 80 ans, devrait faire ses débuts sur Snapchat dans une campagne de la Maison Blanche pour encourager les Américains à se faire vacciner.

Les débuts de Snap du meilleur médecin interviennent alors que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a critiqué le président Biden pour ce qu’il a appelé le message «terrible» sur le vaccin Covid.

Axios a révélé dimanche que la Maison Blanche profite des médias sociaux à partir de lundi et les utilise pour essayer de faire vacciner les Américains.

Dans un effort pour attirer un public plus jeune, le Dr Fauci, expert en maladies infectieuses, ira sur Snapchat pour encourager les gens à recevoir le jab.

La Maison Blanche devrait également travailler avec les géants des médias sociaux Twitter et Facebook pour envoyer aux Américains des notifications indiquant qu’ils sont éligibles aux vaccins, a rapporté Axios.

D’autres responsables de la santé de l’administration Biden participeront également à des interviews à la radio et les médecins passeront à la télévision dans le but de faire vacciner autant de personnes que possible et d’encourager les gens à se faire vacciner.

La poussée des médias sociaux rapportée par la Maison Blanche est intervenue alors que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d’une conférence de presse vendredi, a critiqué les messages des équipes de Biden sur les vaccins.

Le CDC conseille aux gens de porter deux masques car il est plus efficace pour prévenir la propagation de Covid – d’autant plus que des variantes plus contagieuses sont apparues.

DeSantis a déclaré, cependant, que « cela n’a pas de sens » pour les personnes qui ont été vaccinées, a rapporté la WFLA.

«Mon avis est que si vous recevez un vaccin, les vaccins sont efficaces», a déclaré DeSantis.

«Vous êtes immunisé et donc, agissez immunitaire. Si vous dites le contraire aux gens, alors bon, vous savez pourquoi, si ce n’est pas efficace pour eux et que cela ne changera rien, alors à quoi bon passer par là? », S’est-il interrogé.

Les responsables de la santé ont averti que les personnes vaccinées devraient toujours prendre des précautions contre le virus.

Il est toujours conseillé aux personnes vaccinées de porter des masques en public et lorsqu’elles sont entourées d’autres personnes non vaccinées pour éviter la propagation du virus.

Le CDC déclare: «Une fois que vous avez été complètement vacciné contre le COVID-19, vous devez continuer à prendre des précautions – comme porter un masque, rester à 1,80 mètre les uns des autres et éviter les foules et les espaces mal ventilés – dans les lieux publics jusqu’à ce que nous en sachions plus. . «

Malgré l’opinion de DeSantis sur les protocoles de vaccination, Fauci a déclaré que les règles de Covid-19 « n’ont rien à voir » avec la question des libertés civiles.

Il a plutôt dit que c’était un « problème de santé publique » suite à une dispute avec le républicain Jim Jordan à Capitol Hill.

«La façon dont vous vous débarrassez de ces restrictions est de faire vacciner autant de personnes que possible le plus rapidement et le plus rapidement possible, car lorsque cela se produit, il est absolument certain que le niveau de virus dans la communauté diminue et diminue jusqu’à le point où vous n’auriez pas à avoir ces restrictions de santé publique », a déclaré Fauci à CNN.

Il a ajouté: «Cela n’a rien à voir avec la liberté… Nous parlons du fait que 560 000 personnes dans notre pays sont mortes.

« Nous parlons de [60,000] à 70 000 nouvelles infections par jour.

« C’est le problème. C’est un problème de santé publique. Ce n’est pas un problème de libertés civiles », a déclaré Fauci.

Les débuts prévus de Fauci sur Snapchat interviennent au milieu d’une pause dans la distribution des vaccins Johnson & Johnson après que neuf femmes aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine.

Dimanche, cependant, Fauci a confirmé que la pause se terminerait probablement la semaine prochaine.

Il a prédit que le jab Johnson & Johnson reviendrait avec certaines restrictions.