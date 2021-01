Alors que le premier mois de 2021 touche déjà à sa fin, le monde de la technologie continue de proposer des lancements de produits chaque semaine. Cette semaine, la liste des lancements notables a été plus petite que les semaines précédentes, et pour la première fois, mais malgré cela, elle n’a pas vraiment manqué de produits intéressants qui apportent quelque chose de nouveau au portefeuille. Le lancement le plus notable de cette semaine était FAU-G – un jeu mobile qui avait été mis à l’honneur pour remplacer le PUBG Mobile interdit en Inde. Sur le plan matériel, Sony a mené le peloton avec son incroyable appareil photo sans miroir Alpha 1 (ou Sony a1) qui cible carrément les professionnels. Voici tous les produits lancés dans le monde de la technologie au cours de la semaine dernière.

* Note de l’éditeur: La liste suivante n’est pas exhaustive, mais comprend une liste de gadgets et de produits qui ont été notamment lancés au cours de la semaine et qui seraient les plus pertinents pour les acheteurs.

FAU-G

FAU-G a été hypnotisé pendant des mois, depuis que l’interdiction de PUBG Mobile est devenue officielle, comme étant un titre censé aider les joueurs indiens à sortir du très populaire jeu Battle Royale. Son début général n’était pas particulièrement mauvais non plus – la plupart des critiques (y compris notre propre examen rapide) ont noté que les graphiques et les illustrations d’animation semblaient tous assez décents au début. Cependant, c’est là que les bons morceaux ont pris fin. Avec un combat terne et un manque considérable de variété et de maturité jusqu’à présent, FAU-G est loin d’être un cri de bataille pour que l’industrie du jeu indienne naissante se réveille et livre avec punch. Néanmoins, nous pensons que vous devriez essayer de voir par vous-même comment c’est.

Sony a1

Le Sony Alpha 1, que la plupart d’entre nous appelleront vraiment Sony a1, est sorti – et c’est peut-être la plus grande chose dans le monde des appareils photo depuis assez longtemps. Après tout ce temps où les entreprises d’appareils photo ont bricolé pour fabriquer des appareils photo sans miroir tout capables, Sony semble avoir trouvé une réponse: un appareil photo qui prend des photos et des vidéos entièrement professionnelles, sans aucun signe de compromis. Au centre du Sony a1 et de ses capacités revendiquées se trouve un capteur plein format de 50 mégapixels avec une lecture double du pixel, ce qui offre toutes sortes d’avantages. Vous obtenez un obturateur électronique anti-scintillement, une prise de vue continue de 50 mégapixels jusqu’à 30 ips, une compression RAW sans perte pour des photos plus petites mais tout aussi détaillées, une vidéographie 8K suréchantillonnée à 30 ips, des vidéos 4K 120 ips à 1,1x recadrage du capteur en 10 bits 4: 2: 2 sous-échantillonnage, un module de mise au point automatique doublement plus rapide, etc. Sony a1 est le nouveau dieu des appareils photo sans miroir plein format, affirme Sony, et à en juger par son apparence, il en a l’air aussi.

Moto Edge S

Le Moto Edge S de Motorola est le premier smartphone au monde à fonctionner sur le SoC Qualcomm Snapdragon 870. Le nouveau processeur a été lancé récemment et se trouve juste en dessous du produit phare Snapdragon 888. Il est probablement conçu pour les téléphones phares avec une tarification budgétaire à l’esprit, ce qui est le Moto Edge S. Il dispose d’un écran 6,7 pouces à 90 Hz, du SoC Snapdraogn 870 avec 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, d’une triple caméra arrière de 64 mégapixels, d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 20 W et de deux trous de perçage à l’avant pour deux caméras frontales – 16- mégapixels et 8 mégapixels. Les prix du téléphone vont jusqu’à CNY 2.799 (environ Rs 32.000).

Samsung Galaxy A02

Le Galaxy A02 cible la fin du budget des choses pour Samsung et se présente comme un smartphone Android One de qualité fonctionnant sous Android 10. Avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, et une configuration de caméra arrière double de 13 mégapixels, il montre vraiment à quel point le budget extrême des smartphones a évolué au cours des dernières années.

Razer Viper 8K

La Razer Viper est une souris aussi extrême que n’importe quelle souris modeste. En fait, cela va bien au-delà de ce que vous exigeriez probablement, respectueusement, d’une souris moyenne. Certaines de ses spécifications incluent un taux d’interrogation de capteur étonnant de 8 000 Hz (d’où le 8K dans son nom), ainsi que son capteur de 20 000 ppp pour un contrôle extrêmement précis – ce que la plupart des joueurs voudraient. Il reçoit également les commutateurs optiques Razer de nouvelle génération qui ajoutent encore à leur attrait. Rares sont ceux qui doutent vraiment de leurs références.

Autres lancements

Les autres gadgets lancés au cours de la semaine dernière comprennent les smartphones Oppo A55 5G et ZTE Blade X1 5G, et l’ordinateur portable de jeu Asus Sky Selection 2 en Chine. Bien que Oppo et Asus puissent apporter leurs appareils respectifs sur les marchés mondiaux, y compris l’Inde, à un moment ultérieur, il est peu probable que nous voyions ZTE commercialiser le Blade X1 5G en Inde.