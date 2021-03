Fearless and United Guards, également connu sous le nom de FAU-G, est enfin disponible sur l’Apple Store, ce qui signifie que les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et d’iPod peuvent désormais jouer au titre d’action-mobile. Le titre « made in India » a fait ses débuts dans le pays le 26 janvier avec un seul mode de campagne et a été déployé sur les marchés mondiaux quelques semaines plus tard. Selon sa liste App Store, le titre a une taille de 643 Mo et nécessite iOS 10.0 ou iPadOS 10.0 et supérieur pour fonctionner. L’application est gratuite à télécharger, même si elle prend en charge les achats intégrés pour les artilleries. 30 pièces dans l’application valent Rs 89 tandis que 1200 pièces valent Rs 899. Les étiquettes de confidentialité de l’App Store d’Apple montrent également que l’application suit les données d’utilisation et collecte des informations telles que les achats, les informations de contact, le contenu utilisateur, les identifiants, les données d’utilisation et les diagnostics. . Ces informations sont collectées pour améliorer l’expérience utilisateur ou diffuser des publicités ciblées.

Le développement a également été partagé par le développeur de FAU-G nCore Games sur Twitter et d’autres poignées de médias sociaux. Le mois dernier, les développeurs avaient affirmé que la tuile obtiendrait bientôt Deathmatch dans le jeu pour activer le mode multijoueur. En règle générale, l’objectif d’un match à mort est de fragmenter autant de joueurs que possible dans le jeu tout en vous gardant en vie. Le prochain mode de jeu permettra aux utilisateurs de former une équipe de cinq membres. cependant, les détails exacts de la disponibilité restent encore inconnus. Avant le lancement, le chef de nCore Games, Vishal Gondal, avait également déclaré à News18 que le jeu obtiendrait le mode Battle Royale, mais aucun détail n’est encore apparu.

Avec sa disponibilité sur l’App Store d’Apple, FAU-G espère toucher plus d’utilisateurs et améliorer les notes globales. Le titre a été lancé en Inde en grande pompe, à la suite de l’interdiction du très populaire PUGB Mobile. Lors de notre examen, nous avions trouvé les graphismes de FAU-G assez nets, mais les séquences de combat semblaient un peu monotones après un certain temps. Le manque de modes de jeu dans le jeu l’a également rendu moins excitant.