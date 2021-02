FAU-G a confirmé son intention d’obtenir bientôt le mode multijoueur à mort, améliorera-t-il ses notes sur Google Play?

Fearless and United Guards, également connu sous le nom de FAU-G, obtiendra bientôt le mode Deathmatch promis dans le jeu, ont récemment annoncé les développeurs de nCORE Games. Le prochain mode de jeu apportera du contenu multijoueur au titre qui a été lancé en Inde le 26 janvier avec un seul mode de campagne. Le développeur de FAU-G avait déjà taquiné l’arrivée du mode Battle Royale au titre, mais aucune information n’a encore été partagée. Le titre est actuellement disponible pour les utilisateurs de smartphones Android; cependant, il n’a pas encore fait ses débuts sur les appareils fonctionnant sous iOS.

Le dernier développement a été partagé par nCore Games et l’acteur Akshay Kumar, qui est associé au jeu depuis le tout début. Dans un tweet, nCore Games note: «Trouvez vos amis, formez votre équipe, battez-vous pour la liberté! Le mode multijoueur Team Deathmatch de FAU-G arrive bientôt. » Cependant, les détails exacts de la disponibilité du mode Deathmatch restent inconnus. Selon un rapport, le prochain mode de jeu permettra aux utilisateurs de former une équipe de cinq membres, bien que d’autres informations connexes restent floues. En règle générale, l’objectif d’un match à mort est de fragmenter autant de joueurs que possible dans le jeu tout en vous évitant d’être fragmenté.

Avec le nouveau mode, nCore Games espère améliorer les notes et la popularité du jeu parmi les joueurs mobiles en Inde qui avaient de grands espoirs du titre, suite à l’interdiction de PUBG Mobile l’année dernière. Nous avions trouvé les graphismes de FAU-G assez nets lors de notre premier examen, mais les séquences de combat semblaient un peu monotones après un certain temps. Le manque de modes de jeu dans le jeu l’a également rendu moins excitant. Actuellement, FAU-G a 3,2 notes sur 5 sur Google Play Store. Récemment, les développeurs ont annoncé que le titre d’action mobile était déployé pour le marché mondial. Comme mentionné, sa disponibilité iOS reste inconnue.