Fatima Whitbread de Celebrity SAS révèle une grave blessure secrète avant d’être expulsée du spectacle

FATIMA Whitbread a combattu une douleur “insupportable” après s’être cassé trois côtes lors d’une tâche Celebrity SAS: Who Dares Wins.

L’ancienne athlète s’est blessée en sautant d’un hélicoptère dans la mer.

Fatima Whitbread s'était cassé les côtes sur Celebrity SAS: Who Dares Wins

L'homme de 61 ans a déclaré que l'émission de Channel 4 était "brutale"

Le défi a également vu la star de Towie, Pete Wicks, quitter la série après s’être lui aussi cassé les côtes et s’être assommé.

La sportive Fatima, qui est la candidate la plus âgée à avoir jamais participé à l’émission, a déclaré au Mirror : « Je ne peux pas vous dire la douleur insupportable que je traversais.

« Même ramasser mon sac à dos était vraiment difficile. Je savais que j’étais une douleur pour certains d’entre eux en leur demandant de m’aider avec mon sac à dos alors que normalement je le tirais d’un seul bras.

« Mais je ne pouvais même pas faire ça à cause de trois côtes fêlées. Au fil des jours, la douleur s’est aggravée. Je ne pouvais pas m’allonger correctement ou m’asseoir correctement.

« Et c’était juste… bouger pour essayer de s’habiller, horrible. Absolument horrible.

La femme de 61 ans a déclaré que quitter la série ne lui avait jamais traversé l’esprit car elle était déterminée à mener à bien le processus.

Elle a dit que la douleur la «saisissait» après l’accident, la laissant incapable de s’allonger correctement la nuit.

À l’époque, elle ignorait qu’elle s’était blessée aux côtes et a décidé de ne pas consulter un médecin à propos de la douleur car elle ne voulait pas qu’on lui dise de quitter la série.





Le mois dernier, Pete a déclaré qu’il était “vraiment dégoûté” d’être retiré médicalement de Celebrity SAS après s’être assommé pendant le défi de l’hélicoptère.

Pete a été vu flottant face contre terre dans la scène choquante après avoir sauté de l’avion avec sa collègue star de télé-réalité Ashley Cain.

Lorsqu’il a atteint le rivage, Pete a dit à un médecin: “Je me suis essoufflé et je me suis évanoui, toutes mes côtes sont assez douloureuses et ma tête me cogne.”

Il a déclaré plus tard: «Je n’avais aucune inquiétude à propos de ce défi, ce qui est la chose la plus étrange. Ma chose la plus forte est probablement la natation.

Fatima était une championne du lancer de javelot