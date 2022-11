Fatima Sana Sheikh partage des photos de la fête de fiançailles d’Ira Khan-Nupur Shikhare

Vendredi, l’actrice de Bollywood Fatima Sana Shaikh a partagé une série de photos des fiançailles de la fille d’Aamir Khan, Ira Khan. S’adressant à Instagram, Fatima a partagé les photos qu’elle a sous-titrées : “C’était un après-midi de folie !!! Tellement heureuse de voir des gars célébrer Votre amour et le était si contagieux … Mon cœur se gonflait d’amour et d’affection pour vous deux. Je suis heureux de pouvoir en faire partie. Pyaar pyaar pyaar.

Sur les photos, on pouvait voir Fatima s’amuser avec le futur mari d’Ira Khan, Nupur Shikhare, et quelques photos franches avec Ira. Peu de temps après la publication des photos, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur rouge.





Ira Khan a commenté : “La deuxième photo est probablement ma photo préférée de la journée ! Je t’aime tellement.” “Félicitations au charmant couple”, a commenté un fan.

Le couple se fréquentait depuis deux ans s’est rendu sur Instagram, pour partager un post faisant l’annonce de leurs fiançailles. Récemment, en octobre, lors d’un événement cycliste, Nupur s’est agenouillé avec une bague à la main et a demandé à sa bien-aimée “Veux-tu m’épouser ?”. Ira a répondu par un oui et ils ont scellé l’accord avec un baiser. La foule autour d’eux a été vue en train d’applaudir et d’applaudir.

Partageant la vidéo, le duo a écrit : « Popeye : Elle a dit oui. Ira : Hehe. J’ai dit oui. « Ira et Nupur partagent souvent des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. Le couple a officiellement annoncé leur relation en 2020. Ira s’est rendu sur Instagram et a annoncé qu’ils sortaient ensemble.

A lire aussi : Les fiançailles d’Ira Khan-Nupur Shikhare : Des photos de la fille d’Aamir Khan qui vous feront croire au “véritable amour”

Ira s’est fiancée à son petit ami de longue date, Nupur Shikhare, le 18 novembre, en présence d’amis proches et de membres de sa famille. D’Imran Khan, des ex-épouses d’Aamir, Reena Dutta, Kiran Rao à l’actrice Fatima Sana Shaikh, la cérémonie de fiançailles a vu la famille Khan rayonner de joie. Aamir partage sa fille Ira avec son ex-femme Reena Dutta. Aamir et Kiran se sont mariés le 28 décembre 2005.

Ils ont accueilli leur premier fils, Azad, par maternité de substitution en 2011. Aamir était auparavant marié à Reena Dutta mais s’est séparé en 2002. Il a une fille Ira et un fils Junaid issu de son premier mariage avec Reena.