Fatima Sana Shaikh révèle qu’elle est actuellement au chômage et espère trouver du travail après l’amélioration de la situation du COVID-19

L’acteur Fatima Sana Shaikh a commencé sa carrière en tant qu’enfant star et est apparu dans plusieurs films, dont «Chachi 420». Elle a ensuite fait une pause dans l’industrie et est revenue au grand écran avec le starter d’Aamir Khan « Dangal » en 2016.

L’acteur a maintenant révélé qu’elle était actuellement au chômage. Fatima était sortie de chez elle lorsque les paparazzi lui avaient demandé quels étaient ses projets à venir. Elle a dit qu’elle espérait trouver du travail une fois que la situation de la pandémie de COVID-19 s’améliorerait.

Elle a dit: «Abhi toh jab Covid thoda kum ho jayega, khatam ho jayega, jaise sab ko kaam milega, waise mujhe bhi milega. Abhi berozgaar baithe hai (Une fois que la situation pandémique s’améliorera ou disparaîtra, je trouverai du travail comme tout le monde. En ce moment, je suis au chômage). «

Fatima a également demandé à ses fans de prendre soin d’eux-mêmes et de se faire vacciner le plus rapidement possible. Elle a dit que la pandémie a fait que tout le monde est reparti avec un sentiment d’impuissance.

L’acteur a travaillé dans plusieurs films dont «Thugs of Hindostan», «Bittoo Boss», «Suraj Pe Mangal Bhari» et «Ludo» entre autres. Fatima a été vue pour la dernière fois dans l’anthologie de quatre courts métrages de Netflix, « Ajeeb Daastaans », produit par Karan Johar. Le film est un conte tordu d’amoureux, une lutte pour la vie quotidienne, une amitié calculée et un voyage pour trouver du réconfort.