Fatima Sana Shaikh qualifie Ira Khan-Nupur Shikhare de “gens maladroits”

Récemment, la fille d’Aamir Khan, Ira Khan, s’est fiancée à Nupur Shikare lors d’une cérémonie privée. Elle a partagé une vidéo et a donné à ses fans un aperçu de sa cérémonie de bague sur Instagram. L’actrice Fatima Sana Shaikh a partagé la photo et écrit une adorable note.

Repartageant le message, elle a écrit: “Ayeeee mignonnes … Kya maladroit log ho (quelles personnes maladroites vous êtes) @nupur_shikhare @ khan.ira.” Ira a rapidement répondu et a écrit: “C’est vrai mais nous sommes mignons dans notre maladresse.” Nupur a également réagi au message et a écrit : « Haan woh toh hain Par kya mazza aaya. (Oui, mais c’était amusant).”





Tout en déposant sa vidéo de fiançailles, Ira Khan a écrit : “Ce moment. Plusieurs personnes m’ont dit à plusieurs reprises que j’organisais de très bonnes fêtes. Je pense qu’ils me donnent un peu trop de crédit. La principale différence entre mes fêtes et celles d’autres personnes est la liste des invités. Les gens dans nos vies sont ce qui la rend heureuse et amusante et excentrique et donc très, très saine. Merci d’être là et de nous permettre d’être vus dans notre proclamation d’amour l’un pour l’autre. Parce que c’est exactement ce que Nous voulions faire. Je vous envoie beaucoup de joie et d’appréciation. Le plus à @nupur_shikhare mais c’est un tout autre post. Évidemment. PS Instagram ne me permet de taguer que 20 personnes. Il y en avait beaucoup plus.





Pour les non-initiés, Fatima Sana Shaikh et Ira Khan sont de très bons amis. Ils sont souvent repérés les uns avec les autres. Quand Ira a organisé sa fête d’anniversaire en mai, Fatima Sana Shaikh y a également assisté.

Le mois dernier, lors d’un événement cycliste, Nupur s’est agenouillé avec une bague à la main et a demandé à sa bien-aimée “veux-tu m’épouser?”. Ira a répondu par un “oui” et ils ont scellé l’accord avec un baiser. La foule autour d’eux a été vue en train d’applaudir et d’applaudir.

Partageant la vidéo, le duo a écrit : “Popeye : Elle a dit oui. Ira : Hehe. J’ai dit oui.” Ira et Nupur partagent des photos et des vidéos de leur temps ensemble. Le couple a officiellement annoncé leur relation en 2020. Ira s’est rendu sur Instagram et a annoncé qu’ils sortaient ensemble. Aamir partage sa fille Ira avec son ex-femme Reena Dutta. Aamir et Kiran se sont mariés le 28 décembre 2005. Ils ont accueilli leur premier fils, Azad, par maternité de substitution en 2011. Aamir était auparavant marié à Reena Dutta mais s’est séparé en 2002. Il a une fille Ira et un fils Junaid de son premier mariage. avec Réna.