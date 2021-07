Fatigués des retards administratifs, les villageois d’Odisha construisent eux-mêmes un pont en bois

Les moussons en Inde sont à la fois une bénédiction et une malédiction pour beaucoup. Alors que les pluies apportent un soulagement bien nécessaire après les mois d’été et aident les cultures saisonnières en Inde à se développer, elles entraînent également un engorgement, des inondations et, dans certains cas, une interruption de la communication entre les parties. Un village du district de Balangir à Odisha est l’un de ces villages. Avec le début de chaque mousson, le village de Kuturakend, bloc de Titilagarh du district de Balangir, est coupé du reste du monde à cause d’un petit ruisseau sur lequel il n’y a pas de pont. Les villageois, qui ont demandé à l’administration de construire un pont pour faciliter les déplacements sur le ruisseau pendant les mois de mousson, ont finalement pris l’affaire en main.

Le village de Kuturakenda sous Mahulapada gram panchayat dans le bloc de Titlagarh est entouré de trois ruisseaux ou « nullahs » qui ont un débit d’eau élevé pendant la moitié de l’année. À chaque mousson, le niveau de l’eau atteint environ 6 pieds, bloquant les villageois à leur endroit pendant environ trois mois, rapporte Odisha Bytes. Depuis plusieurs années, les villageois réclament un pont en bois car la montée des eaux les laisse sans accès aux soins de santé, aux écoles ou même aux produits de première nécessité.

« Notre village est situé dans une forêt dense et l’état des routes est très mauvais. Nous devons traverser les nullahs pour sortir du village. Pendant la saison des pluies, il est impossible de traverser les nullahs qui coulent avec de l’eau de 6 pieds », a déclaré un villageois cité par Odisha Bytes.

« Il est difficile de se déplacer pendant les pluies. Chaque année, le gouvernement promet de le construire, mais en vain », a déclaré un autre habitant à l’ANI.

Enfin, fatigués de l’inaction administrative, les villageois ont pris les choses en main et construisent un pont en bois pour les aider à traverser la rivière. Les villageois ont utilisé des planches de bambou et de bois récupérées dans leurs propres maisons et dans les forêts voisines et ont travaillé eux-mêmes pour construire le pont. Ils ont affirmé que le pont était suffisamment solide pour que même les enfants puissent l’utiliser pendant le plus haut niveau d’eau du ruisseau.

#REGARDEZ | Odisha : Les villageois de Kuturakend, bloc Titilagarh du district de Balangir, construisent un pont en bois affirmant l’échec de l’administration. « Il est difficile de se déplacer pendant les pluies. Chaque année, le gouvernement promet de le construire, mais en vain », a déclaré un local (29.07) pic.twitter.com/gbs5Z6UjdM– ANI (@ANI) 30 juillet 2021

Réagissant à la nouvelle de la construction du pont en bois, le conseiller principal du ministre en chef et président de WODC Asit Tripathy a remercié les villageois pour leurs efforts pour une cause commune.

« J’apprécie leurs efforts. Outre le travail, les villageois ont également contribué financièrement. Le pont en bois est temporaire, un pont permanent sur le nullah sera bientôt construit », a déclaré Tripathy.

« J’apprécie leurs efforts. Outre le travail, les villageois ont également contribué financièrement. Le pont en bois est temporaire, un pont permanent sur le nullah sera bientôt construit », a déclaré Asit Tripathy, conseiller principal du ministre en chef Naveen Patnaik (29.07) pic.twitter.com/NSAT3MC8CK– ANI (@ANI) 30 juillet 2021

Le village d’Odisha n’est pas seul dans son effort d’autosuffisance contraint par l’inaction administrative. La semaine dernière, les habitants d’un village du Bengale occidental ont commencé à creuser une route d’un kilomètre de long reliant leur village après que des plaintes répétées auprès des autorités de Panchayat et Block aient été vaines. Les villageois de Shantipur à Sahapur Panchayat sous l’ancien bloc Malda dans le district de Malda au Bengale occidental souffrent depuis des années du manque de route vers le village. La seule façon de se rendre de l’autre côté du village est de traverser des vergers de manguiers, des rizières profondes ou en traversant la voie ferrée. Environ cinq cents familles vivent à Shantipur.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici