Fatigués des « conditions horribles », les résidents des appartements de Kansas City forment le plus grand syndicat de locataires de la ville

Près de 60 résidents et militants se sont rassemblés jeudi soir devant Quality Hill Towers sous une pluie battante pour annoncer la formation d’un syndicat de locataires qui, selon eux, est désormais le plus grand de la ville.

Depuis des années, les locataires affirment avoir subi des ruptures de canalisations, des refoulements d’égouts non résolus et des infestations de nuisibles dans l’appartement de Kansas City situé au 817 Jefferson Street. Lorsqu’ils ont tenté de se plaindre, ils ont plutôt été confrontés à des demandes d’entretien ignorées, à des menaces d’expulsion, à des représailles et à des augmentations de loyer.

Le complexe, détenu et géré par Sentinel Real Estate Corporation, abrite environ 250 résidents, dont environ 140 ont rejoint KC Tenants, un syndicat local de locataires, ce qui en fait le plus grand de la ville, selon l’organisation.

Quality Hill Towers, un complexe d’appartements à Kansas City. Le complexe, propriété de Sentinel Real Estate Corporation, abrite environ 250 résidents. Plus de 100 locataires ont formé un syndicat pour améliorer les conditions de vie.

Les membres du syndicat ont déclaré avoir rencontré leur propriétaire, des responsables municipaux, des membres du Congrès, le régulateur fédéral qui a fourni à Sentinel le financement de la propriété et des cadres supérieurs de Fannie Mae.

Hell Woods, un locataire, a déclaré que Kansas City avait plus de 50 rapports Healthy Homes en dossier pour Quality Hill Towers.

« Nous avons fait tout ce qu’ils nous ont dit de faire, et nous voilà encore là », a déclaré Woods. « Ils nous font encore vivre dans des conditions horribles. Ils continuent d’augmenter nos loyers. Ils continuent de nous expulser de nos maisons. »

« La seule chose qui me donne de l’espoir, c’est le syndicat »

Derek Harris, 33 ans, vit dans le quartier de Quality Hill Towers depuis 10 ans et doit faire face à des dommages dans son appartement depuis des mois sans que personne ne le résolve. « J’en ai juste assez », a déclaré Harris.

Derek Harris, 33 ans, vit à Quality Hill Towers depuis dix ans. Lorsqu’il a emménagé, il organisait souvent des dîners de famille. En avril, tout a changé. Aujourd’hui, la cuisine dans laquelle il aimait cuisiner est remplie de pièges à souris.

« Le mur est couvert de taches brunes et sales. La ventilation n’est qu’un énorme trou près du plafond. Quand j’ai raconté tout ça à ma famille, ils ont arrêté de venir », a-t-il déclaré.

Harris a déclaré que quelqu’un avait jeté un œil à son mur il y a quelques mois et avait dit que de l’aide viendrait le lendemain.

« J’ai appelé le bureau et on m’a répondu qu’ils n’avaient pas assez de personnel ou qu’ils reviendraient le lendemain. Ils m’ont envoyé des courriels, mais ils ne m’ont pas répondu », a-t-il déclaré.

Lawrence Sims, 23 ans, vient d’emménager dans un appartement de Quality Hill Towers le 19 juillet. C’était son premier appartement et il a immédiatement eu des problèmes. Pendant trois semaines, Sims a déclaré avoir eu de l’eau stagnante dans sa baignoire et s’est rappelé ne pas se sentir propre et devenir gêné au travail.

Maintenant, l’eau qui sort du robinet est brune.

La peinture s’écaille d’un mur d’un appartement de Quality Hill Towers à Kansas City, Missouri, le jeudi 5 septembre 2024. Les locataires ont dû faire face à des infestations de parasites, à des murs et des plafonds qui s’écaillent et à un entretien extrêmement médiocre.

« Ce que j’ai vécu en quelques mois n’est que la pointe de l’iceberg. Je crains que le reste de ma vie ne ressemble à cela », a déclaré Sims. « Tout ce que j’ai entendu de mes voisins, ce sont des histoires d’horreur qui se déroulent sur des décennies et il est difficile d’envisager un avenir pour moi-même. La seule chose qui me donne de l’espoir, c’est ce syndicat de locataires. »

Il y a un an, Terria Parrish a emménagé dans un appartement dont les canalisations et l’amiante étaient apparentes. Le fait d’avoir été transférée dans un autre logement n’a pas beaucoup amélioré son expérience, a-t-elle déclaré.

« J’ai eu affaire à des cafards qui rampaient sur moi pendant que je dormais, à une baignoire bouchée et à un ventilateur qui tournait si mal qu’il vous couperait la tête », a déclaré Parris.

Les pompiers étaient sur les lieux suite à une alarme aux Quality Hill Towers à Kansas City le 5 septembre 2024. Les résidents disent que l’alarme se déclenche souvent et reste allumée jusqu’à l’arrivée des premiers intervenants pour y remédier.

Questions financières et juridiques

Il y a un an, Fannie Mae a jugé la propriété en « mauvais état » et Sentinel a reçu 9 millions de dollars de financement soutenu par le gouvernement fédéral en 2021 pour refinancer Quality Hill Towers, selon un communiqué de presse de KC Tenants.

Mais le syndicat a déclaré que Fannie Mae n’avait pas réussi à demander à Sentinel de rendre des comptes quant à la réalisation d’améliorations significatives.

En 2023, Sentinel a dépensé environ 235 000 $ en entretien et réparations, contre près de 900 000 $ en salaires et en publicité, selon les états financiers d’exploitation de l’immeuble fournis par KC Tenants.

En juillet, un locataire a obtenu plus de 19 000 dollars dans le cadre d’un procès contre Quality Hill Towers, qui était infesté de cafards. Le litige a commencé en juin 2023 lorsque la direction de l’appartement a déposé une plainte en expulsion contre le locataire Keyon Hardin.

Un cafard rampe sur le mur d’un appartement à Quality Hill Towers à Kansas City, Missouri, le jeudi 5 septembre 2024. Pendant des années, les locataires ont enduré des tuyaux éclatés, des refoulements d’égouts non résolus et des infestations de parasites.

Hardin, qui a commencé à louer l’appartement dans le bloc 900 de Jefferson Street, un autre bâtiment de la rue inclus dans Quality Hill Towers, a fait une demande reconventionnelle et a déclaré avoir remarqué des cafards peu de temps après avoir emménagé et qu’il s’était réveillé avec eux rampant sur lui.

L’appartement, a-t-il dit, était également victime de « fréquents rejets d’eaux usées et de refoulements d’eau ». L’odeur imprégnait son appartement et le faisait vomir, selon le jugement.

Selon leur site Web, Le portefeuille d’appartements de Sentinel est désormais plus de cinq fois plus important qu’il y a un an. L’entreprise possède désormais plus de 157 000 appartements, dans plusieurs États et à l’étranger, dont 10 propriétés à Kansas City, ce qui contraste fortement avec ses 28 000 appartements en 2023.

Les locataires exigent des changements

Dans leurs revendications, les locataires demandent à l’Agence fédérale de financement du logement de saisir le bien de Sentinel et d’impliquer activement le syndicat dans la recherche d’un nouveau propriétaire qui travaillerait avec le syndicat des locataires sur un nouveau bail.

Leur objectif est que ce nouveau bail, selon Woods, inclue un gel des loyers de cinq ans et un loyer standardisé pour des unités similaires. Ils demanderaient également au nouveau propriétaire d’effectuer des réparations structurelles telles que la plomberie et le câblage électrique, l’extermination complète de toutes les unités et un contrôle régulier des nuisibles et l’élimination de l’amiante.

« Notre loyer est notre pouvoir. Notre loyer paie leurs factures. Notre loyer paie leur hypothèque. Notre loyer est notre pouvoir. Et si nos demandes ne sont pas satisfaites, nous n’avons pas peur d’exercer ce pouvoir », a déclaré Woods.

Un luminaire cassé est accroché au mur de Quality Hill Towers, un complexe d’appartements de Kansas City. Le complexe, propriété de Sentinel Real Estate Corporation, abrite environ 250 résidents. Plus de 100 locataires ont formé un syndicat pour s’attaquer aux conditions de vie.

En ce qui concerne l’entretien, le syndicat souhaite un délai de réponse de 12 heures pour les urgences et de deux jours pour les problèmes d’entretien standard, ainsi que pour que toutes les demandes en souffrance soient traitées au plus tard le 1er décembre. Ils demandent également la fin des menaces et de l’intimidation de la part des gestionnaires immobiliers et des expulsions sans motif valable.

Les locataires de KC ont envoyé une liste de leurs demandes à Sentinel et à l’Agence fédérale de financement du logement vendredi matin.

Le Star a contacté Sentinel, Healthy Homes, Fannie Mae et la Federal Housing Finance Agency, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.