« Fatigué mais heureux »: la championne Tatiana Volosozhar saluée par des stars dont Elizaveta Tuktamysheva sur le 2e enfant avec son amant Maxim Trankov

Près de sept ans après avoir décroché l’or dans les compétitions par paires et par équipes à Sotchi, le match parfait Volosozhar et Trankov ont eu une autre journée à chérir alors qu’ils accueillaient un fils, avec un éventail étincelant de sympathisants réagissant au partage de selfie.

L’air en bonne santé dans son lit d’hôpital à Moscou, la championne du monde 2013 et championne d’Europe 2012 l’a remerciée « bien-aimé » mari et le personnel médical pour lui faire sentir « Tellement confortable » et « calme ».

« Notre famille s’est agrandie… ma chérie, nous t’avons tous tant attendu » elle a dit à son vaste public de plus de 122 000 sur Instagram, décrivant l’expérience comme « pas effrayant ».

« Le sentiment que vous voulez embrasser le monde entier. Fatigué mais heureux. »

La grande patineuse russe Elizaveta Tuktamysheva faisait partie de l’énorme base de fans de Volosozhar désireux de partager la joie, écrivant : « Tanya, félicitations. »

La championne du monde et d’Europe Victoria Sinitsina a fait écho aux sentiments de Tuktamysheva, et les médaillées d’or olympiques 2014 Adelina Sotnikova et Ekaterina Bobrova ont également fait écho avec des messages ravis.

La championne du monde de danse sur glace Ilia Averbukh, l’ancien milieu de terrain russe et actuel patron du FC Zenit-2 Saint-Pétersbourg Vlad Radimov, la très populaire chanteuse Yulianna Karaulova et l’actrice Anzhelika Kashirina ne sont que quelques-uns des autres noms de premier plan qui s’ajoutent à un chœur de milliers de les goûts et les réponses.

Partageant une photo de lui-même à Saint-Pétersbourg, Trankov exalté a souligné que la date de la naissance – le 27 mai – était particulièrement importante.

« Seule ma femme sorcière pouvait me donner un fils le jour de l’anniversaire de ma ville bien-aimée », a-t-il écrit, obtenant une réponse de « amour illimité » de son épouse.

« Merci, mon amour. Tu es tout pour moi dans ce monde. Le bonheur. »

Volosozhar n’a pas immédiatement révélé le nom de la nouvelle arrivée, ayant demandé aux fans dans son précédent post Instagram de deviner la réponse et promis d’envoyer un message vidéo à une personne qui avait raison.

Le couple est marié depuis près de six ans. Leur premier enfant, leur fille Angelica, est née en février 2017.