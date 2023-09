Fatigue liée à la grossesse : pourquoi vous vous sentez si fatiguée et comment la combattre

Avoir un bébé est excitant, mais la fatigue liée à la grossesse peut vous rendre trop fatiguée pour ressentir pleinement cette excitation. Il y a beaucoup à faire lorsque vous découvrez que vous êtes enceinte. Mais la fatigue pendant la grossesse est extrêmement courante : 94,2 % des femmes enceintes souffrent de fatigue pendant la grossesse, selon une étude de la revue Science du sommeil. Heureusement, il existe des moyens de lutter contre la fatigue liée à la grossesse et de rester en bonne santé tout au long de votre nouvelle vie.

Premier trimestre

Le premier trimestre de la grossesse dure jusqu’à la fin de votre grossesse. 13ème semaine. Quand la fatigue du premier trimestre atteint-elle son maximum ? Au cours des 11 premières semaines environ, vous pourriez vous sentir beaucoup plus fatiguée qu’avant la grossesse. Vous pourriez vous retrouver à chercher « fatigue en début de grossesse » pour découvrir pourquoi et trouver des remèdes.

Reconnaître les causes de la fatigue au premier trimestre

Se sentir plus fatiguée pendant la grossesse n’est pas seulement une question de tête. La fatigue pendant la grossesse est liée à des changements bien réels dans le corps alors que le fœtus entame ses premiers mois de croissance.

Augmentation des niveaux de progestérone : « La fatigue est plus fréquente au cours du premier trimestre, car la grossesse se développe rapidement », a déclaré la gynécologue Faina Gelman-Nisanov, MD et membre du Congrès américain des obstétriciens et gynécologues. « Au cours d'une grossesse normale, l'hormone de grossesse, le bêta-HCG, double toutes les 48 heures. Cette augmentation rapide, ainsi que l'augmentation des œstrogènes et de la progestérone, créent un effet secondaire courant de fatigue qui tend à se résoudre à la 12e semaine de grossesse. »

Modifications de la glycémie et de la tension artérielle : Le volume sanguin augmente également pour soutenir le développement du placenta et du fœtus, ce qui peut permettre à votre cœur de pomper plus rapidement et avec plus de force, selon Médecine John Hopkins. Le Clinique Mayo dit que différentes hormones maintiennent généralement la glycémie à des niveaux acceptables. Des changements rapides dans les niveaux d'hormones pendant la grossesse peuvent affecter la capacité du corps à traiter correctement la glycémie.

Ajustements émotionnels et physiques: Vous pouvez également être très stressé par les changements de style de vie qui accompagnent l'arrivée d'un bébé. Vous devrez peut-être vous adapter à l'agrandissement de votre famille, ce qui pourrait entraîner du stress lié au déménagement ou à la réorganisation de toute votre maison.

Conseils pour lutter contre la fatigue au premier trimestre

Vous n’êtes pas obligé de vous résigner à un mauvais sommeil pendant la grossesse. Les conseils suivants peuvent vous aider à mieux dormir pendant votre premier trimestre.

Privilégiez le repos et le sommeil : Soyez gentil avec votre corps et votre bébé en pleine croissance en dormant et en vous reposant suffisamment, même si vous avez l’habitude d’être plus actif et occupé tout au long de la journée. Selon le Centre médical de l’Université de Rochesteril n’est pas rare que des personnes habituées à dormir six heures aient soudainement l’impression qu’elles ont besoin de presque le double au début de la grossesse.

Maintenir une alimentation équilibrée : Lauren Mardeusz, RD, LDN, est diététicienne spécialisée dans la santé des femmes et donne le conseil suivant : « Associer un apport en glucides à suffisamment de protéines aidera à prévenir les pics de glycémie qui peuvent laisser les mamans enceintes léthargiques. »

Restez actif avec un exercice modéré : Même si vous êtes fatigué, essayez un exercice léger comme la marche. L’air frais pourrait vous revigorer mentalement et vous pourriez mieux dormir la nuit.

Gérer les niveaux de stress : Vous pouvez également essayer des activités apaisantes comme le yoga, la méditation, passer du temps dans la nature, essayer des applications de réduction du stress ou regarder des émissions préférées pour éviter de vous stresser au point de vous fatiguer davantage.

Recherchez le soutien de votre famille et de vos amis : Avec tous les changements, vous pouvez demander une aide supplémentaire aux personnes qui vous entourent. D’autres peuvent vous aider à gérer les déménagements que vous devez effectuer ou vous aider à la maison à mesure que vous gérez plus de fatigue.

Deuxième trimestre

Evrymmnt/Getty Images

Le prochain dans la chronologie est le deuxième trimestre, qui va de semaines 14 au 26. Vous remarquerez peut-être une diminution de la fatigue du premier trimestre.

Comprendre les évolutions de la fatigue au cours du deuxième trimestre

Vous êtes peut-être moins fatigué, mais il y a quand même des considérations à garder à l’esprit.

Niveaux d’énergie améliorés par rapport au premier trimestre : C’est le moment où la fatigue diminue. Vous remarquerez peut-être un regain d’énergie.

: C’est le moment où la fatigue diminue. Vous remarquerez peut-être un regain d’énergie. Modifications des hormones et de la circulation sanguine : Selon Clinique Mayo, votre corps produit toujours plus de sang pour soutenir le fœtus et a toujours des niveaux d’hormones plus élevés. Bizarrement, cela peut faire gonfler et saigner les muqueuses, entraînant une congestion et des saignements de nez, ce qui peut avoir un impact sur le sommeil. Cependant, selon Médecine de Stanfordles ajustements des hormones œstrogènes et progestérone et les baisses de l’hormone gonadotrophine chorionique humaine (hCG) peuvent vous faire sentir moins fatigué au cours du deuxième trimestre.

: Selon Clinique Mayo, votre corps produit toujours plus de sang pour soutenir le fœtus et a toujours des niveaux d’hormones plus élevés. Bizarrement, cela peut faire gonfler et saigner les muqueuses, entraînant une congestion et des saignements de nez, ce qui peut avoir un impact sur le sommeil. Cependant, selon Médecine de Stanfordles ajustements des hormones œstrogènes et progestérone et les baisses de l’hormone gonadotrophine chorionique humaine (hCG) peuvent vous faire sentir moins fatigué au cours du deuxième trimestre. Baby bump grandissant et tension physique: C’est le moment où la grossesse se manifeste davantage. Vous pourriez ressentir davantage de tension physique à mesure que votre abdomen grossit. En outre, vous devrez peut-être commencer à ajuster davantage votre façon de dormir, ce qui pourrait conduire à des positions de sommeil auxquelles vous n’êtes pas habitué.

Stratégies efficaces pour lutter contre la fatigue au cours du deuxième trimestre

Établissez une routine de sommeil cohérente : Entraîner votre corps à dormir à certaines heures peut vous aider à dormir plus facilement. Cela s’avère également utile au troisième trimestre, lorsque le sommeil devient à nouveau plus difficile.

Pratiquez du yoga prénatal ou des exercices d’étirements doux : Shari Miller, spécialiste clinique en orthopédie et titulaire d’un doctorat en physiothérapie, formule la recommandation suivante : « Réduire les inconforts liés à la grossesse en faisant des exercices de mobilité et de flexibilité la nuit contribue à un sommeil plus réparateur pendant la grossesse. »

Maintenez une alimentation nutritive avec de petits repas fréquents : Des petits repas, ou mini-repas, peut aider à réduire les nausées, les brûlures d’estomac ou les maux d’estomac pendant la grossesse. Vous mangez trois petits repas et prenez deux à trois collations saines par jour.

Restez hydraté et buvez beaucoup d’eau : « L’augmentation de la consommation d’eau peut également aider à soutenir le liquide supplémentaire que maman a à bord avec une augmentation du volume sanguin et de la production de liquide amniotique », a déclaré Mardeusz.

Prenez votre rythme et priorisez les tâches : En raison de la taille accrue, vous remarquerez peut-être plus de tension physique. Essayez d’accomplir les tâches et les corvées par petites rafales et ne faites que ce qui est nécessaire. N’oubliez pas de demander de l’aide si vous en avez besoin.

Troisième trimestre

Quand commence la fatigue du troisième trimestre ? Semaines 27 à 40 de grossesse sont le troisième trimestre, apportant de nouveaux défis liés à la fatigue.

pitchwayz/Getty Images

Reconnaître les défis uniques de la fatigue au troisième trimestre

C’est à cette étape que les difficultés physiques et émotionnelles peuvent gêner le sommeil, entraînant une fatigue au troisième trimestre. .

Augmentation de la prise de poids et de l’inconfort physique : Tout au long des deuxième et troisième trimestres, il est typique de prendre entre une demi-livre et 1 livre par semaine, selon le Collège américain des obstétriciens et gynécologues. Au troisième trimestre, ce poids s’accumule. Il peut être difficile de trouver une position de sommeil confortable.

: Tout au long des deuxième et troisième trimestres, il est typique de prendre entre une demi-livre et 1 livre par semaine, selon le Collège américain des obstétriciens et gynécologues. Au troisième trimestre, ce poids s’accumule. Il peut être difficile de trouver une position de sommeil confortable. Allées fréquentes aux toilettes et sommeil perturbé : À présent, le bébé pousse davantage sur la vessie et vous pouvez ressentir des coups de pied la nuit. Se réveiller fréquemment à cause de ces problèmes peut provoquer une fatigue au troisième trimestre.

: À présent, le bébé pousse davantage sur la vessie et vous pouvez ressentir des coups de pied la nuit. Se réveiller fréquemment à cause de ces problèmes peut provoquer une fatigue au troisième trimestre. Anxiété et anticipation du travail: À mesure que votre date d’accouchement approche, la réalité du travail se rapproche de plus en plus. Vous craignez peut-être que cela vous fasse mal ou qu’il puisse y avoir des complications.

Conseils essentiels pour lutter contre la fatigue au troisième trimestre

Bien que les difficultés de sommeil au troisième trimestre soient basées sur des changements physiques et émotionnels, il existe des moyens de favoriser le sommeil au cours du troisième trimestre.

Utilisez des oreillers de soutien pour un meilleur sommeil et un meilleur confort : Vous pouvez trouver des oreillers de grossesse spéciaux pour vous aider à passer une bonne nuit de sommeil. Certains s’enroulent même autour de vous pour que vous restiez plus facilement à vos côtés et que vous bénéficiiez de plus de soutien tout au long de la nuit.

Pratiquez des techniques de relaxation et des exercices de respiration profonde : Si vous êtes anxieuse face à l’accouchement imminent, une relaxation musculaire progressive et une respiration profonde peuvent vous aider. favoriser la détente. Ceux-ci peuvent également aider à détendre le corps et à gérer l’inconfort.

Déléguez des tâches et demandez de l’aide en cas de besoin : Au troisième trimestre, vous pourriez avoir augmenté les restrictions de levage ou même les ordonnances de repos au lit. Il peut également être plus inconfortable d’accomplir les tâches ménagères. N’oubliez pas de demander de l’aide, même si cela peut impliquer de faire appel à un service de nettoyage ou à des promeneurs de chiens professionnels.

Portez des chaussures confortables et offrant un bon maintien : Assurez-vous de porter de bonnes chaussures, en particulier celles qui peuvent aider à supporter le gonflement des pieds, comme des chaussures larges.

Faites des pauses et pratiquez des activités de soins personnels : N’oubliez pas de prévoir du temps pour vous détendre. Cela peut être difficile si vous avez l’habitude d’être toujours en déplacement. Participez à vos soins personnels préférés, comme de longs bains, de bons films ou des exercices de méditation.

Trop long; je n’ai pas lu

La fatigue liée à la grossesse est un symptôme courant causé par des changements hormonaux, de glycémie et de tension artérielle. L’anxiété et les changements physiques liés à la grossesse peuvent également perturber le sommeil. Si vous vous sentez plus fatigué qu’avant, consultez votre professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés.

Pour lutter contre la fatigue liée à la grossesse, essayez les conseils ci-dessus en fonction des défis spécifiques à votre trimestre, comme planifier votre sommeil, pratiquer des techniques de relaxation, demander de l’aide ou manger de petits repas sains. Un sommeil et un repos de qualité peuvent aider votre corps à consacrer des ressources et de l’énergie à une nouvelle vie.