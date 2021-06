Fatigué? Il pourrait s’agir d’une vengeance à l’heure du coucher.

Vous avez terminé une autre journée de travail épuisante. Les corvées sont terminées, vos enfants dorment profondément et il est enfin temps de prendre soin de soi et de se détendre.

Mais il est minuit. Vous savez qu’il est probablement l’heure d’aller au lit, mais vous décidez plutôt de vous gaver de cette émission Netflix ou de surfer sur les réseaux sociaux pendant les deux prochaines heures.

Cette décision de sacrifier le sommeil pour les loisirs s’appelle la procrastination de vengeance à l’heure du coucher, et les experts disent qu’elle fait plus de mal que de bien.

« Le paradoxe est que vous ne faites que vous faire du mal », explique le Dr Sabrina Romanoff, psychologue clinicienne à l’hôpital Lenox Hill de New York. « Bien que vous puissiez être motivé en reprenant le contrôle de leur temps, vous enlevez également la précieuse ressource du sommeil. »

Pourquoi nous sabotons notre sommeil

La procrastination de vengeance au coucher provient d’un manque de temps libre pendant la journée. Cela peut affecter toute personne ayant peu de contrôle sur ses horaires de jour chargés, des élèves du secondaire aux parents.

« Les gens qui ont des horaires très chargés ont tendance à penser : « Eh bien, je mérite vraiment de me détendre. Je mérite de prendre du temps pour moi », explique Amy Morin, psychothérapeute agréée. « Donc, plutôt que de s’endormir directement, ils veulent aller faire quelque chose dans lequel ils trouvent un plaisir immédiat. »

Une partie de ce qui rend ces comportements agréables sur le moment, c’est qu’ils sont inefficaces et insouciants. D’une certaine manière, cela permet aux gens de se « venger » de leurs frustrations 9-5.

« Lorsque les gens sentent qu’ils ont peu de contrôle sur leur temps pendant la journée, ils ont tendance à surmonter cette frustration en restant debout plus tard et en compensant par des activités purement auto-indulgentes », explique Romanoff.

La procrastination de vengeance à l’heure du coucher s’est également aggravée pendant la pandémie. Entrer chez vous après le travail déclenchait la relaxation. Mais maintenant, de nombreuses personnes travaillent à domicile et absorbent la tension et le chevauchement de leur vie professionnelle et familiale.

« Nous n’avons plus de frontières fixes entre les deux, et devons apprendre à les maintenir de manière indépendante pour éviter le sentiment de vivre au travail et de perdre votre lieu de refuge », ajoute Romanoff.

Déprioriser le sommeil n’est pas la réponse à la détente

Bien que nous ayons tous besoin de temps libre, sauter le sommeil n’est pas la bonne façon de le faire.

« Vous pourriez penser qu’en regardant des émissions de télévision tard dans la nuit, vous vous sentirez vraiment bien, mais souvent les gens se sentent coupables le lendemain d’avoir perdu ce temps, de ne pas dormir suffisamment. Et puis ils sont grincheux, fatigués, se sentir dépassé », dit Morin.

En conséquence, les gens finissent souvent par être plus privés de sommeil et moins productifs au travail, ce qui entraîne des heures de travail plus longues et des veilles tardives pour compenser.

Si vous cherchez vraiment à prendre soin de vous, la meilleure chose à faire est de vous reposer. Selon les deux experts, le sommeil est crucial pour améliorer notre mémoire, nous permettre de tolérer le stress et de réguler notre humeur tout au long de la journée.

« Les troubles de l’humeur tels que la dépression et l’anxiété impliquent des symptômes liés à une mauvaise qualité de sommeil, à des troubles du sommeil, à l’insomnie et à l’hypersomnie », explique Romanoff.

Morin ajoute que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale préexistants ont tendance à ressentir une aggravation de leurs symptômes si elles ne dorment pas assez.

« La privation de sommeil peut les amener à se sentir dépassés, épuisés, et ils auront plus de difficulté à réguler leurs émotions – même quelque chose de petit qu’ils peuvent gérer au quotidien peut sembler très important. »

Morin et Romanoff ont proposé des suggestions pour arrêter vos habitudes de procrastination de vengeance au coucher.

Privilégiez une activité de loisir : Plutôt que de regarder un film complet de 2 heures avant de vous coucher, regardez-en 20 minutes pour avoir toujours l’impression d’accomplir quelque chose d’amusant sans sacrifier trop de sommeil.

Cultivez une routine du coucher cohérente : Éteignez les lumières vives avant de vous coucher, évitez les réseaux sociaux et couchez-vous à la même heure chaque soir. Cela peut indiquer à votre corps qu'il est temps de se reposer et vous permettre de vous endormir plus rapidement.

Ne travaillez pas du lit : Pour les personnes travaillant à domicile, le travail au lit peut entraîner plusieurs problèmes liés à l'association de votre lit avec le stress au travail. Au lieu de cela, créez un espace de travail désigné pour séparer davantage le travail de la maison.

