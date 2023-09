Fatigue du cricket : des supports presque vides pour le jeu IND vs PAK font sourciller

Un match de cricket entre l’Inde et le Pakistan n’est pas seulement un cricket de qualité supérieure, mais aussi des supporters rugissants qui donnent au stade l’atmosphère d’un colisée romain. Mais le stade Pallekele était enveloppé dans une ambiance plutôt sereine samedi, alors que l’Inde et le Pakistan s’affrontaient lors de leur match du groupe A de la Coupe d’Asie 2023. Il y avait des fans – du genre à brandir des drapeaux, à applaudir et à applaudir. Mais pas en nombre qui électrifie souvent la salle, bien que l’Inde soit la première à frapper.

Il y avait plusieurs espaces vides dans les tribunes et sur les rives de l’herbe ici, ce que l’on ne verra pas lors d’un affrontement de cricket Indo-Pak.

« Comme vous pouvez le constater, les billets ne sont pas entièrement vendus. En fait, la vente des billets avait lieu même hier soir à Kandy et Colombo. Il n’y avait pas beaucoup d’acheteurs pour les billets haut de gamme dans la Grand Tribune », a déclaré un responsable du SLC. » a déclaré à PTI sous couvert d’anonymat.

La valeur la plus basse des billets était de 20 USD (environ 6 400 LKR) au début, mais elle a ensuite été réduite à 1 500 LKR et à 2 560 LKR s’ils étaient achetés pour les deux matches en Inde impliquant le Pakistan et le Népal.

Mais il n’y avait toujours pas vraiment de ruée pour les billets, et certains fans en étaient plutôt ravis.

« Les billets étaient facilement disponibles. En fait, j’ai obtenu le billet hier à Colombo. Nous pensions que les billets ne seraient pas disponibles car il s’agit d’un match Inde-Pakistan. Mais nous ne nous plaignons pas. Après tout, nous pouvons regarder un match Inde-Pakistan. sans la frénésie à laquelle nous sommes souvent confrontés en Inde », a déclaré Varun Ghosh, qui dirige son entreprise à Colombo.

Les officiels aussi ont été un peu déçus. « C’est un peu surprenant. Je peux comprendre que les gens puissent trouver les billets pour la Grande Tribune chers (environ 64 000 LKR), mais les billets pour l’Embankment sont à un prix très intéressant pour eux. C’est le week-end. Cela pourrait aussi être dû à la prévision de pluie pendant le match », a déclaré le responsable.

Si les responsables ont été un peu déçus, la ruée des fans, moins que prévu, a consterné les hôteliers et les voyagistes. Les chambres étaient disponibles dans tous les hôtels et il n’y avait pas d’urgence pour réserver, contrairement au match de la Coupe du monde de l’Inde à Ahmedabad où les tarifs des hôtels ont explosé.

« Nous nous préparions à une grande ruée des supporters. Nous avons vu la réaction des supporters lors du match Inde contre Pakistan. Mais il nous reste encore des chambres dans notre propriété, et c’est également le cas dans de nombreux autres endroits », a déclaré le propriétaire d’une importante chaîne d’hôtels ici.

