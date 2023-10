Résumé: De nouvelles découvertes remettent en question l’idée selon laquelle la fatigue liée aux réunions virtuelles provient d’une surcharge mentale. Au lieu de cela, la recherche indique que la somnolence lors de telles réunions est liée à la sous-charge mentale et à l’ennui, en particulier chez ceux qui sont moins engagés dans leur travail.

L’étude, qui impliquait la surveillance de la fréquence cardiaque lors de réunions virtuelles et en face-à-face, a également révélé que le multitâche lors de réunions virtuelles met le cerveau à rude épreuve.

De plus, même si les travailleurs engagés restaient actifs pendant les sessions virtuelles, les moins passionnés les trouvaient épuisantes.

Faits marquants:

La somnolence lors des réunions virtuelles est liée à la sous-charge mentale et à l’ennui, contrairement à la croyance populaire selon laquelle la surcharge mentale. Les travailleurs très engagés et passionnés restent actifs lors des réunions virtuelles, tandis que ceux qui sont moins engagés trouvent cela fatigant. Le multitâche lors des réunions virtuelles, en particulier les tâches nécessitant une attention cognitive, est mentalement éprouvant.

Source: Université Aalto

De nouvelles recherches suggèrent que la somnolence lors des réunions virtuelles est causée par la sous-charge mentale et l’ennui. Des études antérieures suggéraient que la fatigue liée aux réunions virtuelles provenait d’une surcharge mentale, mais de nouvelles recherches de l’Université Aalto montrent que la somnolence lors des réunions virtuelles pourrait en réalité être le résultat d’une sous-charge mentale et de l’ennui.

«Je m’attendais à constater que les gens sont stressés lors des réunions à distance. Mais le résultat a été inverse : ceux en particulier qui n’étaient pas engagés dans leur travail sont rapidement devenus somnolents lors des réunions à distance », explique le professeur adjoint Niina Nurmi, qui a dirigé l’étude.

Les chercheurs ont mesuré la variabilité de la fréquence cardiaque lors de réunions virtuelles et en face-à-face, en examinant différents types d’expériences de fatigue parmi 44 travailleurs du savoir au cours de près de 400 réunions.

L’équipe d’Aalto a collaboré avec des chercheurs de l’Institut finlandais de santé au travail, où le stress et la récupération sont étudiés à l’aide de moniteurs de fréquence cardiaque.

Le document a été publié dans le Journal de psychologie de la santé au travail.

«Nous avons combiné des méthodes physiologiques avec des recherches ethnographiques. Nous avons observé chaque sujet pendant deux jours de travail, en enregistrant tous les événements avec un horodatage, pour découvrir les sources des réponses physiologiques humaines», explique Nurmi.

L’étude comprenait également un questionnaire visant à identifier l’attitude générale et l’engagement au travail des personnes.

« Le format d’une réunion avait peu d’effet sur les personnes très engagées et enthousiastes dans leur travail. Ils ont pu rester actifs même lors de réunions virtuelles. En revanche, les travailleurs dont l’engagement au travail était faible et qui n’étaient pas très enthousiastes à l’égard de leur travail trouvaient les réunions virtuelles très fatigantes.

Il est plus facile de rester concentré lors de réunions en face à face que lors de réunions virtuelles, car ces dernières ont des signaux cognitifs et des apports sensoriels limités. «Surtout lorsque les caméras sont éteintes, le participant est sous-stimulé et peut commencer à compenser en effectuant plusieurs tâches à la fois», explique Nurmi.

Même si un niveau de stimulation approprié est généralement bénéfique pour le cerveau, le multitâche lors des réunions virtuelles est problématique. Seules les tâches hautement automatisées, comme la marche, peuvent être correctement réalisées lors d’une réunion virtuelle.

« La marche et d’autres activités automatisées peuvent augmenter votre niveau d’énergie et vous aider à vous concentrer sur la réunion. Mais si vous essayez de vous concentrer simultanément sur deux choses qui nécessitent une attention cognitive, vous ne pouvez pas entendre si quelque chose d’important se passe lors de la réunion. Alternativement, vous devez constamment basculer entre les tâches. C’est vraiment éprouvant pour le cerveau”, dit Nurmi.

À propos de cette actualité de recherche en psychologie et fatigue

Auteur: Minna Tiainen

Source: Université Aalto

Contact: Minna Tiainen – Université Aalto

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Fatigue des réunions virtuelles : exploration de l’impact des réunions virtuelles sur les performances cognitives et la fatigue active par rapport à la fatigue passive» par Niina Nurmi et al. Journal de psychologie de la santé au travail

Abstrait

Fatigue des réunions virtuelles : exploration de l’impact des réunions virtuelles sur les performances cognitives et la fatigue active par rapport à la fatigue passive

Dans cette étude, nous remettons en question la croyance répandue selon laquelle la fatigue liée aux réunions virtuelles se manifeste par un épuisement (c’est-à-dire une fatigue active) résultant d’une surcharge d’exigences et suggérons plutôt que la participation à des réunions virtuelles peut entraîner une somnolence accrue (c’est-à-dire une fatigue passive) due à une sous-charge de travail. stimulation.

À l’aide de mesures subjectives et cardiaques (variabilité de la fréquence cardiaque), nous avons étudié les relations entre les réunions virtuelles et en face-à-face et différents types de fatigue (active et passive) chez 44 travailleurs du savoir lors de réunions réelles (N = 382).

Notre analyse du parcours à plusieurs niveaux a révélé un lien entre les réunions virtuelles et des niveaux plus élevés de fatigue passive, qui ont ensuite eu un impact sur les performances cognitives.

De plus, nos résultats suggèrent que l’engagement au travail peut agir comme un modérateur au niveau individuel, expliquant pourquoi certains travailleurs du savoir sont affectés, alors que d’autres ne le sont pas.

Compte tenu du temps croissant passé dans les réunions virtuelles, ces résultats mettent l’accent sur les risques pour l’énergie mentale et les performances cognitives et mettent en évidence le rôle protecteur d’un engagement professionnel élevé en général.