Fatigué de vérifier vos e-mails ? Cet homme est resté un an sans se connecter à Internet

Aron Rosenberg a décidé de passer une année entière hors ligne. Cela signifiait pas d’Internet, pas d’e-mails et pas de smartphone.

Son expérience a coïncidé avec le début de la pandémie de COVID-19, alors que le reste du monde devenait plus dépendant d’Internet que jamais.

Ses 365 jours de débranchement ont commencé le 1er janvier 2020 et se sont poursuivis jusqu’au 31 décembre 2020. À l’époque, il était également en plein doctorat à l’Université McGill.

Rosenberg — un ancien professeur d’école secondaire à Vancouver qui est maintenant chargé de cours au département d’éducation de McGill — a écrit sur son expérience dans Jacking Out : un journal d’une année passée hors lignesorti en juillet.

Le livre emmène les lecteurs à travers la vie low-tech de Rosenberg, faite d’appels téléphoniques et de SMS sur un téléphone à clapet, de paiement de factures par chèque, d’écriture de lettres à la main et de conduite de ses recherches doctorales en parcourant des pages imprimées et en ayant des conversations.

Regarder | Rosenberg sur les hauts et les bas de la déconnexion : Un homme qui s’est déconnecté pendant un an dit qu’il n’a pas manqué ses e-mails ni Zoom, mais il ne recommanderait pas cette expérience Aron Rosenberg a été inspiré par son expérience en tant qu’enseignant suppléant à Vancouver et s’est déconnecté pendant une année complète pour voir à quoi ressemblerait une vie déconnectée. Il a parlé de cette expérience à Stephen Quinn de CBC.

Rosenberg dit qu’il aimait être hors ligne, mais il a quelques conseils à donner à ceux qui envisagent de faire de même : changez vos habitudes petit à petit.

« Je pense qu’il est beaucoup plus durable et réaliste d’essayer de prendre des mesures plus modérées pour réduire l’utilisation de la technologie, mais imaginez ne pas avoir à consulter vos courriels pendant un an. C’est un vrai plaisir », a-t-il déclaré à Stephen Quinn, animateur de l’émission CBC. La première édition.

L’ancien résident de Vancouver, Aron Rosenberg, a renoncé à toute utilisation d’Internet pour 2020. (OsherL/Twitter)

Apprendre des étudiants

Rosenberg dit qu’il a eu l’idée de se déconnecter alors qu’il enseignait l’anglais et le théâtre à l’école secondaire King David de Vancouver. Au cours de ses quatre années là-bas, il dit avoir vu à quel point Internet et les téléphones portables étaient importants pour ses étudiants d’une manière que les générations précédentes auraient du mal à comprendre.

« Le revers de la médaille, c’est que j’ai réalisé en travaillant dans des lycées que les élèves ressentent vraiment un peu de dépendance à l’égard de leur téléphone, d’une manière qui est parfois très saine, mais d’autres moments peuvent devenir trop intenses pour eux et ils ont du mal à s’en sortir. le temps s’éteint », a déclaré Rosenberg.

« Donc, mon expérience hors ligne a été en quelque sorte inspirée par mes étudiants. Lorsque j’étais étudiant au doctorat à McGill, je voulais explorer en quoi ma vie serait différente et comment mon expérience d’étudiant serait différente si je n’utilisais pas Internet pendant une année entière. »

Aron Rosenberg a apprécié de ne pas avoir à consulter ses e-mails alors qu’il était débranché d’Internet pendant un an. (Soumis par Aron Rosenberg)

Un rythme de communication plus lent

Rosenberg dit que ses amis et sa famille ont tenté de le persuader de suspendre son projet alors que les confinements liés à la pandémie commençaient. Bien qu’il affirme avoir envisagé de suivre leurs conseils, il a néanmoins mis en œuvre son plan. Au début, il dit qu’il avait l’impression de manquer les appels Zoom pour rester en contact avec les gens, mais cela a vite diminué.

Pour Rosenberg, communiquer avec les autres impliquait de passer des appels téléphoniques et d’écrire des lettres.

« J’ai envoyé environ 250 lettres chaque mois lorsque j’étais hors ligne », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas reçu autant de réponses, mais c’était un échange agréable d’avoir ce genre de communication plus lente avec mes amis, ma famille et mes collègues. »

Quant à son travail de doctorat, Rosenberg est allé à la vieille école.

« Toutes les recherches que je faisais se faisaient avec des livres et en allant à la bibliothèque, en discutant avec des amis, en discutant avec des experts, mais je n’étais pas en mesure de faire le genre de recherche qui est beaucoup plus courante de nos jours où l’on trolle Internet. pour toutes sortes d’articles », a-t-il déclaré.

« Je faisais des recherches à un rythme plus lent, que les universitaires du début du 20e siècle auraient peut-être été plus familiers. »

Jacking Out : un journal d’une année passée hors ligne est écrit sous le nom d’Aron Lee, qui est le deuxième prénom de Rosenberg.

La critique Roopika Risam du Dartmouth College déclare que « les mémoires de Lee remettent en question les croyances des lecteurs sur le pouvoir de la connexion (et de la déconnexion), ainsi que sur la nature même de ce que signifie vivre une vie « en ligne ».