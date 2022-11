Fatigué de la guerre injustifiée de Poutine – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Quiconque refuse l’aide à l’Ukraine est un allié de Vladimir Poutine. Puis-je rappeler aux alliés de Poutine que Poutine sera accusé de crimes de guerre, de meurtres de civils et de leurs enfants, de destruction aveugle de cibles non militaires et de mensonge non seulement à son peuple mais aux dirigeants mondiaux.

Je pense personnellement que le monde est fatigué de la guerre injustifiée de Poutine contre l’Ukraine et de ses activités d’accaparement de terres. Ceux qui soutiennent Poutine doivent suivre quelques cours sur la politique internationale et sur la manière dont les pays doivent agir envers leurs voisins.

Un dernier point est que si Poutine insiste sur ces activités, il devrait retirer la Russie des Nations Unies, à la fois de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité.

George Hayner

Montgomery