Fatigué de Dickens ? Il en va de même pour le casting de ‘Every Christmas Story Every Told (and Then Some)’ – Shaw Local

MT. MORRIS – La Performing Arts Guild présente son spectacle de Noël «Every Christmas Story Ever Told (And Then Some)» ce week-end.

Le Grinch, Rudolph, Frosty le bonhomme de neige, Charlie Brown et George Bailey – et à peu près tous les autres personnages de vacances, font une apparition dans cette comédie hilarante lorsque trois acteurs décident de raconter chaque histoire de Noël jamais racontée en seulement 90 minutes.

Tout au long de ce spectacle rapide et amusant, Connie Augsburger, Morgan McConnell et Zander VandeSand présentent des traditions de vacances du monde entier et tous vos favoris de vacances transformés en quelque chose d’entièrement nouveau.

Les représentations ont lieu du vendredi au dimanche au Pinecrest Grove Theatre, 500 Evergreen Lane, Mt. Morris. Les spectacles du vendredi et du samedi ont lieu à 19 h et la matinée du dimanche à 14 h. Les billets coûtent 16 $ et les étudiants bénéficient d’un rabais de 2 $.

Le prix comprend des rafraîchissements qui seront servis à l’entracte.

Les réservations sont encouragées. Pour information ou pour commander des billets, composez le 815.734.2103 ou commandez en ligne au www.performingartsguild.com.