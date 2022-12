« Fatigué de cette guerre » : les Congolais font face à la violence des rebelles du M23

Commentez cette histoire Commentaire

BENI, Congo — Kavira Mathe préparait le dîner pour ses deux fils lorsque des balles ont commencé à voler. Les rebelles du M23 de l’est du Congo avaient attaqué son village, tuant des dizaines de civils. Elle et d’autres ont fui pour sauver leur vie, a-t-elle dit. “J’ai perdu plusieurs amis”, a déclaré Mathe s’adressant à l’Associated Press par téléphone depuis Kanyabayonga où elle s’abrite désormais. Parcourant 50 kilomètres (environ 30 miles) pour se mettre en sécurité, elle a vu des routes jonchées de corps qui semblaient avoir été ligotés et abattus, a-t-elle déclaré.

“C’était vraiment horrible à voir”, a déclaré Mathe. “Nous sommes fatigués de cette guerre.”

Les communautés de l’est du Congo luttent pour survivre à la suite de ce massacre et d’autres au cours desquels au moins 130 personnes ont été tuées par les rebelles du M23 dans ce que les Nations Unies ont qualifié de “violence indescriptible” contre les civils.

Près de 26 000 personnes ont été déplacées depuis les attaques de fin novembre, selon l’agence onusienne pour les réfugiés, s’ajoutant aux centaines de milliers qui ont été déracinées depuis le début des combats entre le M23 et une coalition de milices armées de protection civile il y a plus d’un an.

L’Associated Press s’est entretenue avec quatre personnes qui ont fui les attaques dans la province du Nord-Kivu. Ils ont déclaré que le M23 a tiré sur les gens sans discernement, a fait des descentes dans les magasins et les a chassés de chez eux, de sorte que les gens ont dû marcher pour se mettre en sécurité pendant des heures sur un terrain accidenté et à travers des rivières, sans nourriture ni eau. Beaucoup vivent maintenant dans des conditions sordides, à l’étroit dans de petites pièces sans argent ni accès aux champs pour l’agriculture.

Le groupe rebelle M23, composé en grande partie de Tutsis congolais, a pris de l’importance il y a 10 ans lorsque ses combattants se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l’est du Congo, à la frontière avec le Rwanda. Il tire son nom d’un accord de paix du 23 mars 2009, qu’il accuse le gouvernement congolais de ne pas mettre en œuvre. Le groupe rebelle est resté inactif pendant près d’une décennie avant de refaire surface à la fin de l’année dernière.

Depuis octobre, la violence du M23 a augmenté et les rebelles se sont emparés de plus de territoires, notamment du centre de Rutshuru et de Kiwanja, et ont détruit un nouveau site pour les déplacés congolais récemment revenus d’Ouganda.

« Cette situation a directement mis des milliers de familles dans des conditions de vie très précaires. Dans les camps de fortune où ils vivent, il n’y a ni nourriture, ni abri, ni eau potable, ni soins de santé primaires. En bref, les familles vivent des souffrances sans précédent », a déclaré François Kamate, attaché de presse de LUCHA, un groupe local de défense des droits.

Les organisations humanitaires peinent à faire face à l’augmentation des besoins. L’eau est extrêmement limitée dans les zones entourant Goma, ce qui contribue à une épidémie de choléra. Plus de 100 cas ont été signalés ces dernières semaines, a déclaré Caitlin Brady, directrice congolaise du Conseil norvégien pour les réfugiés.

« La communauté humanitaire réagit, mais nous devons disposer de plus de ressources pour passer à l’échelle », a-t-elle déclaré. Les près de 400 000 personnes nouvellement déplacées depuis octobre s’ajoutent aux près de 5,5 millions de personnes déjà déplacées au Congo et la situation est assez désespérée, a-t-elle déclaré.

De nombreux civils vivant sous le M23 ne reçoivent aucune assistance car certaines zones sont trop difficiles d’accès en raison de l’insécurité. Ceux qui vivent sous les rebelles disent vivre dans la terreur.

« La situation est très mauvaise. Des gens sont tués », a déclaré un habitant du centre de Rutshuru, une ville désormais occupée par le groupe. L’AP n’utilise pas son nom pour protéger son identité. Les gens vivent dans la peur et les rebelles exigent de la nourriture et de l’argent, a-t-il dit. Le M23 bat et emprisonne également ceux qui prennent des photos en ville parce qu’ils craignent que les gens ne transmettent des informations, a-t-il déclaré.

Les efforts de pourparlers de paix n’ont jusqu’à présent guère donné. Les deux parties accusent l’autre de rompre un cessez-le-feu fragile conclu le mois dernier en Angola. Cette semaine, des représentants du M23 ont rencontré des dirigeants régionaux, la mission de maintien de la paix de l’ONU au Congo et l’armée congolaise, disant qu’ils saluaient les efforts pour résoudre le conflit, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole politique du groupe dans un communiqué.

Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le M23 avec des troupes et une puissance de feu supérieure, conclusions soutenues par l’ONU Dans un discours prononcé cette semaine dans le pays, le président congolais Félix Tshisekedi a appelé la communauté internationale à ne pas en faire assez pour endiguer les combats.

“L’Est est en proie à la violence en raison de la présence de nombreux groupes armés dans une indifférence quasi totale à la communauté internationale”, a-t-il déclaré.

Le soutien extérieur continu aux rebelles, aggravé par l’escalade de la violence, pourrait menacer la stabilité régionale, selon les analystes du conflit.

“Le problème des milices congolaises s’est transformé de plus en plus en une menace puissante pour la sécurité régionale”, a déclaré Trupti Agrawal, analyste principal pour l’Afrique de l’Est pour l’Economist Intelligence Unit. “La capacité des groupes rebelles à intensifier les attaques malgré les renforts aux opérations de contre-insurrection indique leur force.”