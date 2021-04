Ne faites pas d’erreur à ce sujet. Le Samsung Galaxy S20 FE, dans son dernier avatar, est une réponse au nouveau OnePlus 9 au moins jusqu’à l’arrivée du Galaxy S21 FE. Samsung, à cet égard, a peut-être finalement décidé que c’était effectivement le bon moment pour rafraîchir la ligne Galaxy S20 FE en Inde, en ajoutant les variantes qui sont alimentées par la puce Qualcomm Snapdragon 865 et seront vendues aux côtés des variantes alimentées par le Puce Exynos 990. Cela signifie également que le Samsung Galaxy S20 FE dispose de la 5G, tandis que les variantes précédentes étaient uniquement 4G. Rappelez-vous, cela a été publié pour la première fois à la fin de l’année dernière, et cela signifie qu’il a fallu son propre temps pour se rendre sur nos côtes. Mais combien coûte le Samsung Galaxy S20 FE avec le processeur Qualcomm? Il existe actuellement une variante en vente en Inde: celle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, au prix de 47 999 Rs. D’une certaine manière, cela sape le OnePlus 9 qui est au prix de Rs 49999 pour la variante 8 Go + 128 Go, mais rappelez-vous, il est alimenté par la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888. Pourtant, le Samsung Galaxy S20 FE a un grand défi: le temps qui passe. Les acheteurs potentiels sauraient que la série Galaxy S21 a succédé à la série Galaxy S20 et s’attendaient peut-être à un Galaxy S21 FE, en particulier ceux qui ont envie d’acheter le dernier cri en matière d’achats de smartphones. Les choses ont changé depuis l’arrivée du Galaxy S20.

Vous pouvez acheter le Samsung Galaxy S20 FE en trois options de couleur pour le moment. Votre choix se situe entre Cloud Navy, Cloud Mint et Cloud Lavender, ce dernier est celui illustré ici. Il n’y a pas encore de Cloud White ou Cloud Red pour la variante Qualcomm Snapdragon du Galaxy S20 FE, et c’est peut-être la différenciation la plus fine entre les deux lignes. À l’arrière continue d’être la finition en plastique semblable à du verre. «Glastic», si c’est comme ça que vous aimeriez l’appeler. C’est bon à tenir, bon à regarder et vous ne ressentez vraiment pas cela comme un pas en arrière. Pourtant, il y aura toujours un débat entre la qualité du verre et du métal par rapport à une finition en plastique. Le OnePlus 9 a le premier, et dans l’esprit de nombreux clients potentiels, c’est un avantage. Tout compte fait, cela ressemble à un téléphone Samsung haut de gamme. Et dans mon esprit, se sent également premium – car quelqu’un qui ne ressent pas une finition en plastique et en polycarbonate est inférieur à un dos en verre. En fait, je suis définitivement plus heureux que cette finition résiste mieux et ne montre pas autant de taches et d’empreintes digitales. En termes de dimensions et de poids, le Samsung Galaxy S20 FE exécutant le Qualcomm Snapdragon 865 est exactement le même que le Samsung Galaxy S20 FE exécutant la puce Exynos 990.

Mais pourquoi le processeur Qualcomm Snapdragon 865, demandez-vous? Pour être juste, la puce Exynos 990 n’est pas en reste et continue d’être vendue aux côtés de cette nouvelle gamme de variantes. Le fait est que Samsung devait également cocher l’option 5G pour ceux qui souhaiteraient avoir un téléphone compatible 5G. Plus d’espoir que d’anticipation peut-être, mais qu’il en soit ainsi. La variante Exynos 990 est uniquement 4G. En termes de performances, les deux téléphones offrent des performances de premier ordre. Que ce soit pour les applications, que ce soit pour le jeu ou pour le multitâche. Avec 8 Go de RAM, vous disposez d’une marge de manœuvre plus que suffisante pour que les applications déploient leurs ailes. J’ai remarqué que, bien que la variante Exynos 990 présente juste un très léger échauffement au milieu du panneau arrière lors de l’utilisation de l’appareil photo ou de l’utilisation de Google Maps pour la navigation, la variante Snapdragon 865 du Galaxy S20 FE reste beaucoup plus froide en comparaison . Le Samsung Galaxy S20 FE reçoit également une grande batterie de 4500 mAh. Cela, pour moi, a en fait presque duré deux jours avec une seule charge lorsqu’il est utilisé modérément. Accédez à l’utilisation de l’application, au multitâche et même à la diffusion vidéo, et pourtant cela vous durera facilement une journée sans avoir besoin d’anxiété de la batterie.

Du côté logiciel, c’est l’interface utilisateur familière de Samsung One que nous voyons sur tous les autres téléphones de la série Samsung Galaxy S21, avant celle sur la série Samsung Galaxy S20 et ainsi de suite. Le fait est, et il ne fait aucun doute, qu’une interface utilisateur fonctionne. Que ce soit en termes d’attrait visuel, le vaste ensemble de fonctionnalités qui ne vous submerge pas et les modules complémentaires astucieux tels que l’interface DeX. Pour moi, One UI est également devenu incroyablement familier. Pourtant, la similitude de tout cela semble juste un peu hors de propos – quelques ajustements, peut-être même des couleurs d’accent vibrantes, ont peut-être permis à l’aspect FE de se démarquer un peu plus. Il est facile de comprendre pourquoi Samsung ne veut pas changer ce qui fonctionne bien, mais cette saveur supplémentaire sera peut-être appréciée par les clients qui souhaitent se démarquer de la routine.

L’écran OLED de 6,5 pouces est Infinity-O, ce qui signifie que cette spécification est au même niveau que ce à quoi vous vous attendez pour la plupart. C’est ce que Samsung a fait avec l’écran qui est Full HD +, ce qui signifie une résolution de 2400 x 1080 pixels. C’est ce que des concurrents tels que le OnePlus 9 également et pour être honnête, offre l’équilibre idéal entre brillance visuelle et consommation de la batterie. Pour ne pas oublier, cet écran coche également la spécification du taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est en phase avec l’heure. Tout semble mieux à 120 Hz. Cet écran est également compatible HDR, ce qui ajoute également de la valeur à long terme. Par défaut, vous pouvez trouver que les couleurs sur cet écran sont un peu trop riches, mais dirigez-vous vers les paramètres d’affichage et vous pouvez facilement atténuer cela à votre guise – le mode naturel semble peut-être le meilleur choix. C’est un écran suffisamment grand et suffisamment vibrant pour que vous ne vous sentiez pas plus tard que vous avez dépensé de l’argent pour un téléphone qui peut être classé comme un « phare Lite » ou quelque chose de similaire injuste.

C’est un peu plus compliqué avec les caméras. Le Samsung Galaxy S20 FE se contente plutôt d’un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels + d’un appareil photo large de 12 mégapixels + d’un téléobjectif de 8 mégapixels. Même avant que nous puissions examiner les preuves réelles de la performance photographique, pour être honnête, ces chiffres ne semblent tout simplement pas suffisants. Il y a le OnePlus 9 qui regarde cela avec un appareil photo large de 48 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 20 mégapixels. De plus, cela a également l’expertise Hasselblad travaillant en arrière-plan, très certainement un avantage. Pourtant, je dois dire que l’appareil photo tient sa place, plus facilement que vous ne l’imaginez peut-être. Les résultats photographiques du Samsung Galaxy S20 FE, à l’intérieur et à l’extérieur sous un bon éclairage et une faible luminosité, sont vraiment impressionnants. Les photos sont lumineuses mais cela ne signifie pas que la plage dynamique est compromise, il y a une belle vivacité aux images que beaucoup de gens préfèrent quand ils partagent des photos sur les réseaux sociaux et lorsque vous zoomez, vous verrez aussi beaucoup de détails . Le côté logiciel fait plus que sa part pour aider le matériel de la caméra, sans aucune amélioration de couleur ouvertement agressive. Même lorsque le mode nuit est désactivé, les grands pixels capturent suffisamment de lumière pour permettre aux excellents détails de s’afficher. Cela signifie que les résultats montreront de bien meilleurs reflets, un peu plus de netteté et que les zones autour d’une source de lumière possible sur la photo conserveront les détails qui auraient autrement été perdus. J’aime vraiment la façon dont le logiciel a réduit la réduction du bruit pour éliminer le grain, ce qui permet de conserver les détails ailleurs dans le cadre. Cela étant dit, la fonction de zoom 30x a fière allure sur papier, mais vous seriez très chanceux d’obtenir des photos utilisables à cette plage. Le Samsung Galaxy S20 FE renvoie de bons résultats de zoom jusqu’à 10x, dont 3x est un zoom optique, et vous pouvez même obtenir jusqu’à 20x si vous avez des mains vraiment stables. Tout niveau de zoom au-delà de cela nécessite que le téléphone soit monté et absolument statique pour pouvoir au moins éliminer un peu de bruit. Remarquez que le Galaxy S20 FE ne peut toujours pas gérer l’enregistrement vidéo 8K, ce qui, bien que cela ne pose pas de problème pour beaucoup, n’est qu’une coche de moins pour la préparation future.

Le dernier mot: vieux vin, nouvelle bouteille, indéniablement plus frais

Le Samsung Galaxy S20 FE est une version plus fraîche de ce qui est indéniablement le téléphone de l’année dernière. Il porte toujours le nom du Galaxy S20, ce qui n’est peut-être pas idéal si vous avez envie d’acheter un téléphone absolument dernier cri, dans le nom et le jeu. Mais il se sent suffisamment rafraîchi pour lui donner un coup de pouce supplémentaire. La puce Qualcomm Snapdragon 865 lui donne la mise à niveau 5G qui était bien nécessaire, ne serait-ce que pour cocher l’aspect de la pérennité. Mais au fil du temps, quelques autres éléments semblent maintenant un peu datés par rapport aux rivaux. C’est précisément la caméra – les rivaux tels que le OnePlus 9 ont pris le dessus dans l’ensemble, et le fait qu’ils aient plus de mégapixels à montrer sur la fiche technique, est la moitié de la bataille de perception gagnée dans l’atelier. De plus, nous ne pouvons pas ignorer l’éventuelle concurrence entrante de la part de OnePlus 9R et de la série Xiaomi Mi 11, dans les semaines à venir. Pourtant, tout bien considéré et en tant que package, le Samsung Galaxy S20 FE rassemble assez bien tout. Il n’est peut-être pas en train de gagner des guerres de nombres sur la feuille de spécifications, mais ce n’est pas nécessaire non plus, car l’expérience est ce qui compte le plus. Et c’est là que le Samsung Galaxy S20 FE livre avec aplomb.