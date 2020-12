Et maintenant, Norman Cook a troqué des DJ sets pour des tables d’attente par équipes dans son restaurant.

La star est propriétaire du Big Beach Cafe dans la ville natale de Brighton depuis sept ans, mais est entrée dans l’alouette de service lorsque la pandémie a frappé.

Il dit que c’est le moyen idéal de rester occupé et d’améliorer sa santé mentale pendant que le clubbing est en pause.

Fatboy dit: « Il s’avère que je fais un assez bon serveur – j’y suis 11 à 3 presque tous les jours de la semaine. »

La star de Praise You dit qu’un livestream du réveillon du Nouvel An a été annulé, ce qui le laissera frais pour son quart de travail ce qui est généralement le jour le plus gueule de bois de l’année pour la plupart d’entre nous.

«Je travaillerai au café le jour du Nouvel An», dit-il.

«C’est comme ça que je suis passé par le verrouillage. J’étais en train de perdre la volonté de vivre juste assis à la maison tous les jours. Et tout ce que nous avons essayé de faire semblait s’effondrer.

«Et je pense que cela commençait vraiment à affecter ma santé mentale et je me disais:« il faut faire quelque chose ».

« Alors je viens de commencer à travailler dans le café, et c’est super parce que c’est un peu comme le Queen Vic – c’est comme un feuilleton en cours. Je suis un assez bon serveur.

« Je ne suis pas formé sur la machine à café – je laisse les baristas à ça. Mais je suis un bon front-of-house. »

L’artiste qui se vend plusieurs millions de fois, dont le café peut encore ouvrir car il est au niveau 2, dit que de nombreux fans ne le reconnaissent pas grâce à son EPI sécurisé Covid.

«C’est la moitié du bâillon», dit-il en riant. «Parce que la moitié des habitués ne me regardent pas parce que j’ai un masque – ils ne regardent pas et ne s’en soucient pas.

« L’autre moitié sourit en connaissance de cause. »

Norman … vous avez parcouru un long chemin, bébé!