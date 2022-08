Jetez un coup d’œil aux personnalités qui se sont présentées pour la célébration du 52e anniversaire de Fat Joe, notamment Jim Jones, Mary J Blige et bien d’autres.

La légende du Bronx et le rappeur Fat Joe ont célébré un autre voyage autour du soleil et ont organisé une fête d’anniversaire annuelle qui a fait sortir légendes sur légendes. L’événement a été organisé par le restaurateur Robert “Don Pooh” Cummins sur son toit de Brooklyn Chop House Times Square. S’il y a une chose que Fat Joe sait faire, c’est d’organiser une fête et avec Cummins mettant parfaitement en place l’espace, une soirée incroyable a été passée par tous.

Fat Joe sort toutes les stars pour célébrer son 52e anniversaire.

Pour le 52e anniversaire de Fat Joe, tout le monde était dans le bâtiment. Fat Joe a passé une heure à créer l’ambiance en racontant des histoires légendaires typiques de Joe avant de laisser Busta Rhymes monter sur scène pour lancer les performances. Après Busta, Jim Jones, Ashanti, Mary J. Blige, Remy Ma, Juelz Santana et Styles P ont tous joué. Étaient également présents Gayle King, Angie Martinez, CJ, Papoose et de nombreux autres invités notables.

Comme vous pouvez le voir sur les vidéos, la nuit a été électrisante et mémorable. Vous pouvez voir des photos de la nuit étoilée ci-dessous.