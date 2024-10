Fat Joe révèle les rappeurs qu’il utilise comme source d’inspiration lors de la création d’un album

Fat Joe a révélé les trois rappeurs sur lesquels il s’inspire pour se lancer dans un nouvel album.

Lors d’une session Instagram Live avec Michael Rainey Jr. mercredi 2 octobre, Joe a révélé les rappeurs qu’il regarde lorsqu’il réalise de nouveaux albums, en plus de révéler le titre et le mois de sortie de son prochain projet.

Il a commencé : « Chaque fois que je fais un album, je mets toujours une affiche de Nas, une affiche de JAY-Z et une d’Eminem. Et je me dis : « Yo, je dois être aussi bon qu’eux, voire mieux. Dans mon propre esprit. Je pourrais me tromper, mais je le fais. Je vise les étoiles. »

Le monde a changé pour moi devrait arriver en novembre. Découvrez le clip ci-dessous.

En juillet, un journaliste de TMZ a rencontré le patron de Terror Squad à Los Angeles pour parler de ses pairs tels que Nas, DJ Premiere, LL Cool J, Common et Pete Rock qui sortiront tous de nouveaux projets en 2024.

« Dernières nouvelles : Fat Joe va lâcher un[n] album en août aussi, alors mettez-moi dans cette liste de pionniers, de légendes et d’icônes », a-t-il partagé. Bien que cette date de sortie soit désormais repoussée, il semble que le nouveau projet arrive enfin.

Le MC de 54 ans a sorti son dernier album en 2021 et a déclaré l’année suivante : il n’avait pas prévu de sortir du nouveau matériel de si tôt.

Par ailleurs, Fat Joe a officiellement reçu la clé de sa ville natale de New York en août. L’affaire comprenait des stars comme Funk Flex, Doug E. Fresh et plus encore.

La cérémonie a eu lieu à Orchard Beach à New York, organisée par Rise Up NYC. En plus de Flex et Doug E., Chubb Rock, Wayne Wonder et le duo de DJ Bobby Konders et Jabba étaient également présents lorsque le maire Eric Adams a remis sa clé au rappeur Terror Squad.

« Sa musique a ouvert nos cœurs pendant tant d’années », a déclaré Adams à Actualités 12. « Fat Joe est une véritable légende, et nous sommes vraiment ravis de lui donner la clé de [the] ville. »

Après avoir annoncé qu’il recevrait la clé plus tôt dans le mois, Fat Joe a apparemment rencontré quelques réticences, malgré son statut de légende du rap new-yorkais et de philanthrope.

« Je reçois la clé de la ville [on] le 20 et, mon garçon, était-ce une période difficile. Le hip hop a eu un œil au beurre noir », a-t-il déclaré dans un message. « Le maire et son équipe, son bras droit, m’ont donné la clé de la ville. Tout le monde était un peu contrarié.

« Mais je ne connais pas d’autre gars qui reste plus réaliste dans les rues de New York que Fat Joe, qui nourrit plus de gens et ouvre plus de commerces. Je ne sais pas quoi vous dire les gars.

Le rappeur de « Lean Back » n’a pas précisé qui était contrarié par le fait qu’on lui ait attribué la clé de la ville.