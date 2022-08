Fat Joe appelle Irv Gotti “une ventouse” à propos de ses commentaires sur Ashanti

Fat Joe résonne sur les lèvres lâches d’Irv Gotti après CETTE conversation de podcast potins.

Le rappeur “Lean Back” a récemment abordé l’apparition du dirigeant de Murder Inc. sur le podcast Drink Champs de NORE et l’a qualifié de “suceur”.

“Irv Gotti est un abruti, c’est un abruti”, a déclaré Joe lors d’un récent Instagram Live.

Les commentaires de Joe étaient bien sûr en réponse à Irv Gotti faisant la promotion du documentaire “The Murder Inc Story” sur Drink Champs tout en diffusant les détails d’un présumé relation amoureuse avec Ashanti. L’apparition a depuis rejeté une apparition de concert réunie entre Nelly et Ashanti et une pléthore d’allégations de “chatty patty” de la part des fans.

Fat Joe pense qu’Irv Gotti “se rend fou”

Selon Fat Joe qui a eu une relation de travail avec Ashanti grâce à leur single culte de 2002 “Qu’est-ce que Luv?”, les commentaires d’Irv Gotti sont de mauvais goût.

Dans sa diatribe, Joey a fustigé le récit émotionnel d’Irv sur la découverte qu’Ashanti sortait avec Nelly, bien qu’Irv soit très marié à l’époque.

« Quel que soit le problème d’Irv, il a 20 ans. Je sais qu’il faisait valoir des points qui comptent beaucoup pour lui, dans son cœur et son âme », a déclaré Fat Joe. “MAIS quand vous continuez à parler de quelqu’un vingt ans plus tard, c’était comme s’il n’en avait pas fini avec la jeune femme.”

Le rappeur né dans le Bronx a ajouté qu’il avait entendu des rumeurs sur Ashanti et Irv mais qu’il n’avait rien vu d’anormal.

“De plus, nous ne savions pas qu’ils étaient f **** g”, a déclaré Joe. « Tout le temps, je suis là ‘What’s’ Luv,?’, disque de Big Pun, en tournée… Je ne les ai jamais vus ensemble comme ça ! Je ne dis pas qu’ils ne l’étaient pas – ils l’étaient, je ne l’ai jamais vu, mais je [also] pas besoin de savoir. Je n’ai pas besoin de savoir ! il s’est excalmé.

Il a ensuite poursuivi en disant qu’il comprenait ce sujet à venir dans le documentaire mais dit que l’Irv va Champions de la boisson et appeler Ashanti par son nom est tout simplement “trop”.

Il a également glissé dans une fouille rapide à Ja Rule pour “ne pas dire un mot” pendant l’épanouissement inutile d’Irv étant donné que Ja et Ashanti se considèrent depuis longtemps comme frère et sœur.

“Je ne suis pas le gars qui défend Ashanti, le frère – Ja Rule se tenait juste à côté de lui.”

En fin de compte, Joe a qualifié Irv de “génie” pour ses réalisations dans l’industrie de la musique, mais a ajouté qu’il “se faisait passer pour un fou” en parlant de sa prétendue relation intime avec le chanteur.

Ja Rule répond à Fat Joe et dit qu’il veut être exclu

Ja Rule a répondu à son compagnon de chanson “New York” dans un commentaire laissé sur la page Instagram d’Hollywood Unlocked. Selon Ja Rule, il n’a rien fait de mal et il veut juste être exclu des “affaires des adultes”.



“ARRÊTEZ de dire que je n’ai pas défendu ma sœur et toutes les femmes quand j’ai clairement dit à Gotti d’arrêter d’appeler Ashanti/femmes le mot B de la même manière que j’ai dit à Joe à Verzuz. regardez l’interview avant de parler s ***… MAINTENANT, LAISSEZ-MOI TF CES AFFAIRES DE GENS CULTIVÉS… (coeur emoji) “

Dommage que les fans n’achètent pas cette explication, Ja.

Que pensez-vous de Fat Joe appelant Irv Gotti et Ja Rule ???