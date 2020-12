Vous aurez obligatoirement besoin d’un FASTag pour votre voiture si vous êtes en road trip et que vous traversez des gares de péage sur les autoroutes nationales en Inde, à partir du 1er janvier. Cette confirmation vient du ministre de l’Union des transports routiers, des autoroutes et des MPME Nitin Gadkari qui a déclaré que Les FASTags seraient obligatoires pour payer aux gares de péage et permettraient les paiements sans contact ainsi que les paiements électroniques pour les paiements de péage. Nous avons assisté à une poussée du gouvernement qui a également tenté de rendre cette obligation à la fin de l’année dernière, puis a repoussé cette échéance au début de l’année 2020. À l’heure actuelle, les FASTags sont émis par plusieurs banques, dont HDFC Bank, Axis Bank , ICICI Bank, Kotak Bank, Paytm Payments Bank et IDFC First Bank, pour n’en nommer que quelques-uns. Il convient également de noter que l’option de paiement FASTag est activée dans plus de 720 gares de péage sur les routes nationales à travers l’Inde.

Mais qu’est-ce qu’un FASTag exactement? Le NETC, ou National Electronic Toll Collection FASTag, fonctionne avec les systèmes de paiement électronique qui ont été développés par la National Payments Corporation of India (NPCI) et utilise la technologie RFID pour collecter automatiquement les paiements sans que le véhicule doive s’arrêter ou que vous ayez à payer. en espèces. Un FASTag est un autocollant qui est fixé sur le pare-brise de votre voiture, de l’intérieur. Il s’agit de l’identification par radiofréquence (RFID) activée via le code-barres et liée aux détails d’immatriculation de votre véhicule. Ces informations sont stockées dans le code-barres lui-même. Lorsque vous conduisez sur n’importe quelle place de péage sur n’importe quelle autoroute nationale en Inde, il y aura des voies dédiées sur lesquelles des lecteurs FASTag seront installés au-dessus – et lorsque votre véhicule passe en dessous, le code RFID est détecté pour votre véhicule, traité et le montant de péage nécessaire est déduit du solde prépayé. Tout cela sans que vous ayez à vous arrêter, à interagir avec un être humain sur une place de péage et à payer en espèces.

Quel est l’avantage d’un FASTag? Selon les règles de 2008 sur la redevance routière nationale (détermination des tarifs et perception), il existe des voies aux gares de péage réservées exclusivement aux utilisateurs de FASTag. Vous conduisez dans cette voie, le FASTag est détecté par les lecteurs installés au-dessus, le paiement est effectué de manière transparente et vous êtes sur la bonne voie. Le processus est si rapide que vous n’avez pas besoin de vous arrêter. Les efforts du gouvernement en faveur des paiements numériques automatisés dans les gares de péage à travers l’Inde comportent plusieurs volets. Un avantage est la réduction du traitement des espèces par le concessionnaire ainsi que par les autorités gérant les gares de péage pour permettre une meilleure transparence du système. On s’attend également à ce qu’il réduise la précipitation et les temps d’attente aux gares de péage, ce qui est souvent dû aux collectes d’espèces, aux personnes essayant de trouver la monnaie exacte ou parfois même à des arguments sur le montant exact du péage. Et enfin, moins vous passez de temps sur une gare de péage, vous gaspillez moins de carburant simplement assis dans une file d’attente et cela réduit également la pollution.

Comment puis-je acheter un FASTag? Vous avez plusieurs options ici. Si vous avez besoin d’acheter un FASTag pour votre voiture, vous pouvez en acheter un dans certaines gares de péage à travers l’Inde, en portant votre pièce d’identité ainsi que les documents d’immatriculation du véhicule avec vous. Il s’agit d’un processus KYC obligatoire. Ou, et cela pourrait peut-être être plus simple également, vous pouvez en acheter un sur Amazon.in ou vous adresser à certaines banques, y compris les banques de paiement, pour ces FASTags. Les banques qui proposent actuellement des FASTags incluent HDFC Bank, ICICI Bank, State Bank of India, Kotak Bank, Axis Bank ainsi que Paytm Payments Bank, pour n’en nommer que quelques-unes.

Quel est le coût d’achat d’un FASTag? Le coût d’achat d’un FASTag dépend de deux choses. Premièrement, la classe de véhicule pour laquelle vous l’achetez: une voiture, une jeep ou une camionnette, un bus ou un camion, des véhicules utilitaires légers, des engins de chantier, etc. Deuxièmement, la banque auprès de laquelle vous achetez le FASTag aura ses propres politiques en matière d’émission frais et dépôts de garantie. À ce stade, par exemple, vous pouvez acheter un FASTag pour une voiture chez Paytm pour Rs 500 – cela comprend un dépôt de garantie remboursable de Rs 250 et le seuil de solde minimum de Rs 150 qui doit être maintenu. Si vous l’achetez auprès d’ICICI Bank, vous paierez des frais d’émission d’étiquette de Rs 99,12 plus Rs 200 comme montant du dépôt et Rs 200 comme solde seuil minimum. Il existe des différences de prix mineures, mais dans la plupart des cas, les banques regroupent également certaines offres ou remises en argent avec l’achat d’un nouveau FASTag.

Comment recharger un FASTag? Très simple, il existe deux options pour vous. La première consiste à utiliser le portefeuille FASTag créé par la banque émettrice et à le recharger à l’aide de services bancaires par Internet, de cartes de crédit ou de débit ou UPI, selon les options proposées par la banque. Deuxièmement, vous avez des applications de portefeuille mobile telles que Paytm et PhonePe qui vous permettent de recharger à peu près n’importe quel FASTag de banque émettrice. Cette dernière option est beaucoup plus simple et intuitive, car la qualité des options de portefeuille actuellement proposées par la plupart des banques n’est pas vraiment à la hauteur.

Quelle est la validité du FASTag? Un FASTag est valable pendant une période de 5 ans à compter de la date d’émission. La recharge que vous effectuez pour le compte FASTag n’a aucune validité et peut rester active dans le portefeuille pendant toute la durée de validité de FASTag.