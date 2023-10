FAST TV : qu’est-ce que c’est et pourquoi cela devrait être important pour vous

FAST TV se situe entre les mondes de la télévision par câble et du streaming par abonnement, et c’est une industrie d’un milliard de dollars qui a changé la façon dont nous regardons la télévision. Il signifie « télévision gratuite financée par la publicité » et des services tels que Tubi et Pluto TV comptent parmi les plateformes les plus connues du jeu.

Alors que les coûts mensuels des abonnements aux services de streaming continuent d’augmenter – Disney+ et Hulu sont les derniers exemples : il est temps d’accorder plus d’attention aux services de streaming. gratuit homologue. Aux États-Unis seulement, vous pouvez accéder plus de 1 000 chaînes et des milliers de films et d’émissions de télévision en profitant de FAST TV. Pas de contrat, pas de frais et pas de soucis de payer pour partager votre mot de passe.

En savoir plus: Meilleurs services de streaming TV gratuits : Pluto TV, Tubi, Freevee et plus

Qu’est-ce que FAST TV ?

La télévision gratuite financée par la publicité est une forme de streaming qui propose des programmes similaires à ceux du câble, du satellite ou de la télévision traditionnelle. Vous pouvez visionner gratuitement le contenu FAST TV sur pratiquement n’importe quel appareil ; le seul compromis est que vous devez regarder des publicités.

Les téléspectateurs trouveront une variété de contenus sur une plateforme FAST, notamment des émissions de télévision, des films, des séries de téléréalité et des informations en direct. Selon le service, vous pouvez regarder des titres à la demande ou diffuser des diffusions préprogrammées. Et la charge commerciale est généralement inférieure à celle de la télévision traditionnelle. Selon un Rapport Nielsenle public est attiré par la télévision classique sur ces plates-formes, et l’ajout de contenu de studio comme Warner Bros. Discovery (WBD), MGM et NBC sur des hubs dédiés augmente l’audience.

James Martin/CNET

Types de plateformes de streaming FAST TV

FAST TV ne se limite pas aux chaînes de télévision en direct, et une gamme de plateformes de streaming proposent du contenu gratuit à la demande et des chaînes linéaires. Ils constituent souvent un refuge pour les émissions plus anciennes et les programmes de marque, mais de nombreux fournisseurs proposent également des titres originaux dans leurs programmations. Il existe cependant différents types de services FAST. Certains peuvent être diffusés sur n’importe quel appareil, quel que soit le fournisseur, tandis que d’autres sont liés à des marques et à des appareils spécifiques. Les exemples incluent Samsung TV Plus, disponible uniquement sur les téléviseurs et téléphones intelligents Samsung, et le service WatchFree Plus de Vizio, visible exclusivement sur les téléviseurs Vizio.

Voici quelques-unes des applications de streaming FAST les plus populaires que vous pouvez regarder n’importe où :

Tubi : La société appartenant à Fox combine des chaînes de vidéo à la demande et de télévision sur son service gratuit financé par la publicité, qui abrite plus de 200 000 films et des épisodes d’émissions de télévision. Tubi propose plus de 200 chaînes FAST et, selon la société, comptait plus de 74 millions d’utilisateurs actifs en septembre 2023.

: La société appartenant à Fox combine des chaînes de vidéo à la demande et de télévision sur son service gratuit financé par la publicité, qui abrite plus de 200 000 films et des épisodes d’émissions de télévision. Tubi propose plus de 200 chaînes FAST et, selon la société, comptait plus de 74 millions d’utilisateurs actifs en septembre 2023. Pluton TV : Pluto TV de Paramount est un service FAST qui fonctionne comme la télévision linéaire, avec des chaînes diffusées 24h/24 et 7j/7. Certains films et séries télévisées à la demande sont également disponibles et peuvent être visionnés sur un ordinateur, un téléviseur ou un autre appareil.

: Pluto TV de Paramount est un service FAST qui fonctionne comme la télévision linéaire, avec des chaînes diffusées 24h/24 et 7j/7. Certains films et séries télévisées à la demande sont également disponibles et peuvent être visionnés sur un ordinateur, un téléviseur ou un autre appareil. Chaîne Roku : Les offres FAST de la chaîne Roku sont hébergées ici, où vous trouverez du contenu gratuit à la demande et plus de 350 chaînes en direct. Il est intégré aux appareils Roku aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et au Mexique, ou les téléspectateurs peuvent le regarder via l’application ou le navigateur Web.

: Les offres FAST de la chaîne Roku sont hébergées ici, où vous trouverez du contenu gratuit à la demande et plus de 350 chaînes en direct. Il est intégré aux appareils Roku aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et au Mexique, ou les téléspectateurs peuvent le regarder via l’application ou le navigateur Web. Gratuit: Freevee d’Amazon est similaire à Tubi et propose une gamme d’originaux, de titres à la demande et plus de 100 chaînes en direct. Le service est accessible avec ou sans abonnement Prime.

Chaînes FAST vs services de streaming FAST/AVOD

C’est là que la terminologie devient confuse. Certaines sociétés se spécialisent dans les chaînes FAST avec une pincée de titres à la demande. Google TV et Samsung TV Plus entrent dans cette catégorie. RAPIDE services de diffusion en continu comme Tubi et Freevee font également la publicité de plateformes de vidéo à la demande – alias AVOD – ce qui signifie que vous pouvez diffuser un titre à volonté comme Disney Plus. Leurs bibliothèques AVOD sont plus grandes que leurs offres de chaînes en direct. Parce qu’ils diffusent du contenu gratuit financé par la publicité (via des chaînes ou à la demande), ils sont toujours considérés comme des plates-formes RAPIDES.

Les chaînes FAST sont diffusées 24h/24 et 7j/7 et ont programmé des pauses publicitaires intégrées à leur programmation. Le contenu est généralement organisé par genre et vous trouverez également des chaînes dédiées à des titres ou des marques spécifiques. Par exemple, Pluto a une chaîne désignée pour Three’s Company sous l’onglet Classic TV et six chaînes différentes pour le contenu Nickelodeon, y compris un flux Dora l’exploratrice. Les offres FAST de Google et Samsung s’orientent davantage vers l’expérience TV en direct. Voici un aperçu de ce que vous obtenez :

Samsung TV Plus s : Disponible uniquement sur les appareils Samsung, cette plate-forme propose près de 200 chaînes couvrant l’actualité en direct, le style de vie, la criminalité, la télévision classique, les divertissements pour enfants et la musique.

s : Disponible uniquement sur les appareils Samsung, cette plate-forme propose près de 200 chaînes couvrant l’actualité en direct, le style de vie, la criminalité, la télévision classique, les divertissements pour enfants et la musique. Google TV: Cette option FAST propose plus de 800 chaînes en direct gratuites disponibles sous son onglet « Live » sur les appareils Google TV. Sa liste de chaînes FAST comprend des programmes Tubi, Pluto, FOX, CBS, NBC et ABC.

D’un autre côté, Tubi dispose de chaînes FAST et de la capacité de fonctionner comme les plates-formes à la demande grand public telles que Netflix. Le service permet aux téléspectateurs de créer des comptes gratuits et de créer des listes de surveillance, d’évaluer des titres ou de recevoir des recommandations sélectionnées. Lorsque vous cliquez sur l’onglet en direct de Tubi, vous verrez un guide des chaînes FAST divisé par genre. Sa programmation comprend des sports, des informations, du contenu espagnol et des chaînes dédiées à Gordon Ramsay, aux émissions de télévision de Warner Bros. (comme Westworld) et à Midsomer Murders.

Fournisseurs FAST comparés Contenu AVOD Chaînes FAST en direct aux États-Unis Type d’appareil Exemples de chaînes Tubi Oui 200 N’importe lequel Aujourd’hui toute la journée, TMZ, Total Crime, Cinevault Classics Pluton Oui 250 N’importe lequel AMC Networks, Baywatch, Matlock, cinéma des années 70 Gratuit Oui 300 N’importe lequel BBC, MGM présente, Amazon Originals, fichiers médico-légaux Google TV Oui 800 Compatible Google TV (Chromecast, téléphones, Sony, TCL, Hisense, téléviseurs intelligents Philips) Ion, Hell’s Kitchen, NBC News Now, Hallmark Movies et plus Téléviseur Samsung Plus Oui 190 Téléviseurs Samsung, tablettes et téléphones Galaxy Doctor Who classique, CBS News, VICE, TV Land Drama Chaîne Roku Oui 350 N’importe lequel Crunchyroll, Lego, Food52, ABC News en direct Chaînes LG Oui 300 Téléviseurs intelligents LG, téléphones Android et iOS Shout TV, The Walking Dead, Johnny Carson Vizio WatchGratuit+ Limité 250 Téléviseurs intelligents Vizio Reuters, tribunal du divorce, AMC Thrillers, Paramount Movie Channel de Pluto Jouer à Xumo Oui 300 N’importe lequel Bloomberg, Funny or Die, Histoires par AMC

Comment accéder à FAST TV

Bien que certaines plates-formes FAST soient préinstallées sur votre téléphone ou votre téléviseur intelligent, vous pouvez télécharger les applications pour d’autres ou les diffuser sur un navigateur Web.

Si vous possédez un téléphone Samsung Galaxy, par exemple, vous remarquerez peut-être que l’application TV est déjà sur votre appareil. L’application Roku Channel peut être téléchargée sur votre téléviseur intelligent, votre lecteur de streaming (comme un Roku ou la clé Fire TV d’Amazon) ou votre appareil mobile. Il est également disponible via un navigateur Web. Tubi peut être diffusé n’importe où, et si vous possédez un appareil iOS, l’application mobile dispose désormais de capacités de recherche IA.

Pour les chaînes en direct, vous remarquerez que la disposition de la plupart des plates-formes ressemble à une grille, similaire à la façon dont les chaînes câblées sont affichées. Faites défiler pour trouver des genres de films et d’émissions de télévision, des hubs dédiés pour des réseaux comme Hallmark, ABC ou NBC et Crunchyroll. Les plates-formes FAST continuent de se développer, vous donnant accès à du contenu gratuit dans des domaines de niche, et nous vous invitons à explorer des services qui ne sont pas mis en avant ici pour regarder des émissions de télévision, des informations et des films quand vous le souhaitez.