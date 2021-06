Fast & Furious 9 est suffisamment divertissant pour ne pas vous rendre fou

RAPIDE & FURIEUX 9

(12A), 143min

★★★ ☆☆

IL n’y a pas d’idiot comme un vieux fou – c’est pourquoi le neuvième volet de cette franchise de 20 ans est maintenant plus ridicule que jamais.

Ce ne sont pas seulement les poursuites en voiture insensées habituelles, les cascades spectaculaires et les one-liners absurdes qui font de ce dernier Fast & Furious une course si folle.

dix Vin Diesel a la gamme d’acteurs d’un cadavre dans Fast & Furious 9 Crédit : Alamy

Dom (Vin Diesel) et Mia (Jordana Brewster) ont soudainement un nouveau frère perdu de vue jusque-là.

Jakob (John Cena) se révèle rapidement être un méchant à la recherche d’un appareil qui changera le monde à jamais. Et pas dans le bon sens. C’est une « arme si dangereuse qu’elle ne devrait pas exister avant un demi-siècle ». Quoi que cela signifie.

dix L’histoire est absurde et les fans se sont réchauffés face à sa mauvaise prestation, tandis que John Cena se révèle être un méchant pas dans le bon sens Crédit : Alamy

Choquer et étonner

Nous rencontrons d’abord Dom qui mène une vie très calme – tout en portant une sélection de débardeurs – avec sa femme Letty (Michelle Rodriguez) et son fils.

Leur quiétude est troublée par l’arrivée des anciens membres de l’équipage Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris) et Megan (Nathalie Emmanuel). Le gang sort ensuite pour sauver le monde de Cipher (Charlize Theron) et de l’appareil mortel.

Ils traversent bientôt le désert, survolent des mines terrestres, surmontent des ponts brisés et évitent les expériences de mort imminente sans égratignure – ou ceinture de sécurité – sur eux.

L’histoire époustouflante voit le gang de drogués à l’adrénaline voyager dans le monde entier, de Tokyo à Édimbourg, et rencontrer de nombreux A-listers en cours de route.

dix La performance de Dame Helen Mirren coupe plus de coins qu’un joyrider pressé Crédit : Alamy

Vin Diesel a la gamme d’acteurs d’un cadavre, ses lignes plates passant à travers les lèvres si pincées qu’elles ressemblent à des fesses de chat. Les fans sont venus se réchauffer à sa mauvaise livraison. Je ne suis pas sûr que le même pardon puisse être accordé à Dame Helen Mirren, dont la performance coupe plus de coins qu’un joyrider pressé.

Entendre l’acteur oscarisé dire « n’est pas » et « guv’nor » avec un accent cockney affecté alors qu’il traversait Londres à toute vitesse m’a fait grimacer plus que les accidents de voiture. Mais bon, une fille doit manger.

Alors que l’histoire devient de plus en plus stupide – avec quelques membres du gang conduisant même DANS L’ESPACE – et la peur de la mort encore plus éloignée, les cascades continuent de choquer et d’étonner.

L’histoire est peut-être absurde – et les morgues ont vu un meilleur jeu d’acteur – mais Fast & Furious 9 est suffisamment divertissant pour ne pas vous rendre fou.

dix L’histoire est peut-être absurde – et les morgues ont vu un meilleur jeu d’acteur – mais Fast & Furious 9 est assez divertissant Crédit : Alamy

ACTUALITÉS DU CINÉMA JAKE Gyllenhaal et Vanessa Kirby joueront dans le thriller de survie Suddenly.

L’actrice britannique Julia Davis rejoindra Elijah Wood dans le nouveau film Toxic Avenger.

EWAN McGregor, Mark Strong et Sam Heughan se sont inscrits pour le film d’aventure Everest.

SUPERNOVA

(15), 93 minutes

★★★★ ☆

Cela peut ne pas sembler un sujet brûlant d’avoir des fesses sur les sièges de cinéma, mais la démence fait des vagues sur grand écran.

Après la belle performance d’Anthony Hopkins traitant de la maladie dévastatrice dans Le Père, c’est au tour de Stanley Tucci.

dix Supernova de Stanley Tucci est un film doux décrivant l’histoire du couple marié Sam, joué par Colin Firth, et Tusker, joué par Tucci.

Et il donne vraiment du fil à retordre à l’acteur oscarisé.

Ce doux film raconte l’histoire du couple marié Sam (Colin Firth), un pianiste, et Tusker (Tucci), un auteur, qui ont décidé de mettre leur vie – et leur chien – dans un vieux camping-car pour visiter le Lake District.

Avec Tusker tombant dans le trou noir qu’est la démence, Sam essaie désespérément de le garder présent en l’emmenant dans des endroits qu’ils ont visités lors des premières affres de la romance – et en l’encourageant dans sa passion pour l’astronomie.

Alors que le rythme est souvent un peu trop lent et délicat, le sujet est traité de manière exquise et il y a plusieurs points où j’ai été surpris de découvrir des larmes qui coulaient sur mon visage.

Le scénariste-réalisateur Harry Macqueen donne vie à ce couple désespérément dévoué d’une manière si réfléchie et si compréhensive que leurs décisions déchirantes deviennent bientôt les vôtres.

Supernova est traité avec tendresse, et avec des performances sans faille de Firth et Tucci, il est plein d’âme sans le sentiment.

MA VIE

(15) 82 minutes

★★★ ☆☆

MARY J Blige est la reine originelle du hip-hop et du R&B. Depuis les années 90, elle a vendu 50 millions de disques, remporté neuf prix Grammy et joué dans des films hollywoodiens.

Mais la vie de Blige n’a pas toujours été fabuleuse dans le ghetto. Dans ce documentaire, réalisé par la cinéaste oscarisée Vanessa Roth, elle partage son « histoire inédite » et révèle les démons qui ont inspiré son album de 1994, My Life.

dix My Life de Mary J Blige est un documentaire glamour et rapide qui est trempé de poussière d’étoile Crédit : AVEC L’AUTORISATION D’AMAZON STUDIOS

Vêtue d’un costume de créateur et avec des cheveux blonds frisés tombant en cascade sur ses épaules, elle déclare : « Ma vie est probablement mon album le plus sombre, à l’une des périodes les plus sombres que j’ai eues. La plupart du temps, j’étais déprimé et je ne voulais pas vivre.

Entre parler de son enfance difficile à New York, des abus dont elle a été victime et de ses luttes contre la dépendance et la dépression, nous voyons des images édifiantes sur scène et entendons ses amis superstars, dont la chanteuse Alicia Keys et le rappeur Sean « P Diddy » Combs.

Le pouvoir rédempteur de la musique est un message fort. Il y a des scènes touchantes avec des fans qui parlent de la façon dont ses chansons les ont inspirés.

Pour une star notoirement réservée dans les interviews, Blige donne aux fans juste assez de nourriture pour se sentir plus proche d’elle, sans rien révéler. C’est un doc glamour et rapide qui est trempé de poussière d’étoile.

Sur Amazon Prime

LIVRES

Edité par NATASHA HARDING

OTAGE

Clare Mackintosh, 14,99 £

★★★★★

L’hôtesse de l’air Mina devrait se concentrer sur son travail, mais elle est distraite par l’état de son mariage et s’inquiète pour sa fille.

Alors qu’un vol sans escale de Londres à Sydney décolle, elle reçoit une note expliquant que si elle ne se conforme pas aux exigences des pirates de l’air à bord, son enfant mourra.

dix Otage est le livre de l’été, il est tendu et avec une tournure inattendue

Face à un choix impossible, elle fait ce que tout autre parent dans sa situation ferait, sûrement ?

Bien tracé, tendu et avec une tournure inattendue, c’est le livre de l’été.

L’INVITÉ DU DÎNER

BP Walter, 8,99 £

★★★★ ☆

QUAND Rachel s’écrase dans la vie de Matthew et Charlie, Matthew l’accueille à bras ouverts, mais son mari sait que quelque chose ne va pas chez elle.

Elle rejoint leur club de lecture et se lie d’amitié avec leur fils adoptif Titus, et, peu de temps après, Rachel est ancrée dans leur vie apparemment parfaite.

dix The Dinner Guest est un polar brillamment exécuté

Mais elle a envie de se venger et ne sera pas heureuse tant qu’elle n’aura pas atteint son objectif.

Qui est Rachel et que veut-elle ? Seul le temps nous le dira. Un polar brillamment exécuté.

QUELQU’UN QUE JE CONNAISSAIS

Paige Toon, 8,99 £

★★★★★

GRANDIR entourée d’enfants en famille d’accueil n’a pas été facile pour Leah.

Mais quand George est venu s’installer, à 15 ans, elle a été immédiatement attirée par lui.

dix Quelqu’un que j’avais l’habitude de connaître est une magnifique histoire d’amour et d’espoir

Theo est le nouveau garçon à l’école et les trois forment un lien indestructible – au moins pendant un certain temps.

Lorsque Leah et George se rencontrent à nouveau, les années ont passé et il y a eu tellement de douleur.

Est-il possible d’oublier et d’essayer de se reconnecter ? Ou est-ce trop tard?

Une magnifique histoire d’amour et d’espoir.

NE JAMAIS GRANDIR

Roald Dahl, 12,99 £

★★★★ ☆

CERTAINS enfants sont propres, bien rangés et font toujours ce qu’on leur dit.

D’autres trouvent des problèmes partout où ils vont et se délectent d’être méchants.

dix Ce livre célèbre le mal et le chaos dans toute sa splendeur

Inspiré des livres de Roald Dahl, décédé en 1990, ce livre d’images propose un guide alternatif pour grandir, nous incitant à canaliser notre méchanceté intérieure.

Avec une rime glorieuse et de superbes illustrations de Quentin Blake, ce livre célèbre le mal et le chaos dans tout son éclat.

JEUX

Edité par DEREK BROWN

GARAGE CONSTRUCTEUR DE JEU

29,99 £ – Commutateur

★★★★ ☆

SI vous pensez que tout le temps passé devant l’écran détruit le cerveau de votre enfant, faites un tour à Game Builder Garage.

En utilisant des techniques de programmation simples basées sur des objets, il permet aux enfants de créer des jeux amusants puis de laisser libre cours à leur imagination. Il a certaines limites, mais c’est un moyen amusant d’initier les tout-petits aux bases de la programmation. Ensuite, asseyez-vous et attendez qu’ils deviennent le prochain Bill Gates et vous achètent une Porsche.

ROGUEBOOK

19,99 £ – PC/Mac

★★★★ ☆

L’informatique a tous les mécanismes d’un bon jeu de construction de deck, où vous utilisez des cartes que vous avez gagnées pour gagner des batailles et avancer.

Pas aussi bon que le classique Slay The Spire, mais c’est toujours un bon cri pour les nerds fantastiques de D&D.