Fast Company piratée pour envoyer des alertes push obscènes sur Apple News

Fast Company a supprimé son site Web après que la chaîne Apple News du journal économique ait été utilisée pour envoyer une paire de messages obscènes et racistes, a annoncé la société mardi soir.

Fast Company a déclaré qu’un piratage de son système de gestion de contenu a permis aux pirates d’accéder à ses outils de publication, y compris la possibilité d’envoyer des alertes push sur Apple News. Les messages sont apparus à environ une minute d’intervalle vers 17h18 PT mais ont été rapidement supprimés de la page.

“Les messages sont ignobles et ne correspondent pas au contenu et à la philosophie de Fast Company”, a déclaré la société dans un communiqué. série de tweets. “Nous enquêtons sur la situation et avons suspendu l’alimentation et l’arrêt FastCompany.com jusqu’à ce que nous soyons certains que la situation a été résolue.”

Le site Web de Fast Company affichait un message d’erreur 404 au moment d’écrire ces lignes.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter l’incident, Apple a dirigé CNET vers un tweeter qui a déclaré avoir désactivé le compte après qu'”une alerte incroyablement offensante” soit apparue sur la chaîne de Fast Company.