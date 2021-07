Pour ceux qui ont compté des jours pour retourner au cinéma pour un divertissement sain à indice d’octane élevé, voici une bonne nouvelle. Universal Pictures a annoncé la date de sortie de l’un de ses plus grands films de franchise à succès, Fast and Furious 9. Et celui-ci arrive dans les cinémas près de chez vous. Le film sortira officiellement en Inde le 5 août et est le premier spectacle d’action à gros budget à sortir exclusivement dans les cinémas cette année.

Le film sortira en anglais, hindi, tamoul, télougou et kannada. La saga Fast and Furious a commencé comme une histoire de courses de rue illégales et est devenue l’histoire d’une équipe soudée impliquée dans des braquages ​​et de l’espionnage. C’est l’une des franchises les plus réussies d’Hollywood en Inde et a collecté plus de 5 milliards de dollars dans le monde depuis le premier film sorti en 2001. Le film a également collecté plus de 500 millions de dollars avec sa sortie mondiale.

Dans le dernier chapitre, on voit Dom (Vin Diesel) et Letty (Michelle Rodriguez) profiter d’une vie tranquille avec un jeune fils lorsqu’on leur demande d’aider à déjouer un complot dangereux. Cette fois, l’action et le drame vont devenir grandioses, les poursuites en voiture seront encore plus excitantes, surtout lorsqu’une fusée propulse une voiture dans l’espace. F9 est le neuvième volet de la populaire série Fast & Furious et est déjà sorti aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Russie, en Corée, à Hong Kong et au Moyen-Orient. La base mondiale de fans autour de la série n’a fait qu’augmenter, beaucoup d’entre eux attendant avec impatience la sortie de F9 après que la pandémie de COVID-19 en cours l’ait retardée de plus d’un an.

F9 est réalisé par Justin Lin, qui a également co-écrit le scénario avec Daniel Casey. Il s’agit de la suite de The Fate of the Furious (2017), le neuvième volet principal et le dixième long métrage à sortir dans l’ensemble de la franchise Fast & Furious. Outre Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Chris Bridges (alias Ludacris), Nathalie Emmanuel, Helen Mirren et Charlize Theron reprendront leurs rôles. En ce qui concerne les nouveaux visages, John Cena rejoint Cardi B et Ozuna pour s’ajouter à la programmation étoilée.