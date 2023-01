Fashion Week Homme à Milan : Simplicité, torse nu et confection soignée

Écrit par Angelo FlacaventoMilan, Italie

Cet article a été initialement publié par The Business of Fashion, un partenaire éditorial de CNN Style.

Les moments difficiles peuvent conduire à des accès de folie ou à une affirmation définitive de la raison. C’est ce dernier qui a régné sur la Fashion Week masculine de Milan qui s’est clôturée lundi : une saison automne-hiver 2023 très rationnelle, très efficace, très centrée sur le produit, pleine de vêtements parfaitement fins quoique largement sans saveur. C’était moins une célébration de la normalité qu’une exaltation de la rigueur, de la simplicité et de la pureté.

Pour reprendre les mots de Miuccia Prada : “Dans les moments sérieux, il faut travailler sérieusement et de manière responsable. Il ne peut y avoir de place pour une créativité inutile. La créativité a du sens et n’est utile que lorsqu’elle découvre de nouvelles choses.”

Hélas, il n’y a pas eu de nouvelles découvertes cette saison, mais une nouvelle formalité s’est imposée : une symbolique rappel à l’ordre après des années de démantèlement des notions figées de la masculinité, des codes vestimentaires et des garde-robes. Et pourtant, ce qui a émergé n’était pas un durcissement de l’image masculine mais un sentiment de fragilité, avec des pièces sur mesure atterrissant sur des torses nus et non sur des chemises et des cravates.

Nulle part cela n’était plus évident que chez Prada (photo du haut), qui présentait une collection qui ressemblait à Prada-issima dans son intention moderniste et minimaliste et à Raf-issima dans sa célébration de la jeunesse maigre et sans poils. Il n’y avait rien de nouveau ici – et pourtant, cela semblait en quelque sorte nouvellement attrayant. Ce qui m’a frappé, c’est l’accent mis sur les archétypes de la garde-robe, le jeu mathématique et architectural des proportions (soit long et étroit, soit gonflé et recadré), et l’accent mis sur la propreté avec une touche rétro-futuriste. Mais ce n’était pas que de la précision froide – c’est Prada, après tout : une terre de mode de pensée à contre-courant maintenant dirigée non pas par un mais deux créatifs (Miuccia Prada et Raf Simons) – comme on le voit dans le stress sur le sternum en tant que zone érogène . Les longs cols de chemise flottant sur les manteaux et les cardigans, mais aussi les décolletés échancrés, attirent le regard sur cette partie la plus délicate du corps.

L’accent mis sur la jeunesse dégingandée semblait également plutôt étroit chez Gucci, où la couture et la propreté, avec une sorte d’esprit californien décontracté, ont remplacé l’extravagance haute bohème du défunt Alessandro Michele. En d’autres termes, la vision de Michele sur la masculinité féerique est restée, mais le maximalisme qu’il a apporté à son travail a été supprimé. Le résultat était de bon goût et sensible, quoique sans originalité : de Céline à Y/Project, les échos d’autres marques étaient palpables.

La dernière collection de vêtements pour hommes de Gucci a été conçue par le comité en l’absence d’un directeur créatif suite au départ d’Alessandro Michele Crédit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho/Gamma-Rapho via Getty Images

C’était bien sûr la sortie la plus attendue de la saison. Les enjeux étaient élevés, mais compte tenu des circonstances actuelles de Gucci – sans directeur créatif et obligé de montrer une collection conçue par un comité – il n’y avait pas grand-chose à attendre. Appuyer sur le bouton pause pour une saison aurait pu être une meilleure approche, mais dans la mesure où cette sortie était un exercice d’épuration du lexique de Gucci, la collection a ouvert une porte vers l’avenir.

L’élégance et la discrétion old school font leur grand retour. C’était des couches de beige déconstruit, de velours et de costumes croisés portés avec des cravates chez Giorgio Armani. Pour sa finale, Armani a envoyé des couples se tenant la main et tout cela ressemblait à une célébration de la tradition qui en dit long sur le monde dans lequel nous vivons. À sa deuxième ligne, l’aviateur Emporio Armani était une joie à voir : enveloppé dans des trenchs enveloppants, Blazers à boutons asymétriques, pantalons raccourcis et bottines à semelles massives, il n’est pas tombé dans le piège du « Top Gun », conservant une attitude douce. Ou, pour citer Armani, “il est humain, subtil”. Cette collection était franchement une surprise inattendue : un tour à travers les possibilités de la couture et de l’élégance pour une génération qui a probablement rarement exploré de telles eaux auparavant.

Blazers impeccablement taillés, capes Dracula, corsets et chemisiers transparents se déclinent dans une palette restreinte de noir, blanc et gris très clair chez Dolce & Gabbana. Il était tendu et concentré, quoique excessivement répétitif. Ici aussi, la peau était un cadeau mais, visible à travers les chemises et sous les manteaux et les hauts, le look était plus sensuel que fragile.

Ailleurs, le ménage était au premier plan. La domesticité était partout : couvertures, oreillers, pantoufles et souvenirs d’enfance. L’accent mis sur le séjour à la maison était quelque peu étrange : après la pandémie, on s’attendait à une envie plus féroce d’aventure, de fêtes, d’autres rives. Et pourtant, dans le monde incertain que nous habitons, les gens cherchent sans doute à se rassurer.

Parfois, l’intérieur et l’extérieur peuvent former un mélange intéressant, convergeant dans une sorte de fête à la maison. Ce fut le cas chez Fendi, qui a uni le parfait intérieur avec une gamme d’équipements fougueux et brillants lors d’un spectacle marqué par le maître du disco Giorgio Moroder. Silvia Venturini a joué une fois de plus avec la dualité et a atteint un point culminant avec un mélange de séduction, de coupe slim Seventies et de vêtements d’extérieur se liquéfiant dans des couvertures qui ont été une explosion du début à la fin. Ce qui est excitant dans son cheminement avec la mode masculine, c’est la densité et la richesse de chaque pièce, sans avoir l’air exagérée, flashy ou vulgaire. Un tel équilibre demande de la maîtrise et Venturini en est propriétaire.

Des mannequins présentent des créations pour Fendi lors de la Fashion Week Homme à Milan le 14 janvier 2023. Crédit: Jin Mamengni/Xinhua/Getty Images

Lors de sa première sortie masculine chez Etro, le designer Marco De Vincenzo se sentait à la fois fougueux et domestique, explorant à la fois l’idée de la maison en tant que maison et le concept de maison en tant que maison de couture. Etro a commencé comme fabricant de tissus, donc le spectacle a eu lieu dans un entrepôt, au milieu de chutes et de rouleaux de tissu. La propre histoire d’amour de De Vincenzo avec le tissu a commencé, quand il était enfant, avec une couverture en velours dont le motif était reproduit sur un manteau. Et si la collection avait l’air très Etro et très De Vincenzo, l’homme Etro semblait connecté avec son enfant intérieur – rajeuni, même s’il était toujours en quête d’une identité claire. Tout bien considéré, c’était un bon début.

Tout le monde ne se sentait pas tranquille et accueillant : les temps appellent aussi à la subversion et à la rébellion. Chez MSGM, une version séditieuse des uniformes scolaires avait une ambiance très précoce de Raf Simons, avec un panache italien fougueux, et c’était frais. L’angoisse adolescente que Dean et Dan Caten exploraient chez Dsquared2 concernait les tailleurs bas, la peau et les hormones, dans une collection qui a en quelque sorte ramené l’horloge de la marque là où tout a commencé, il y a une vingtaine d’années.

Alyx était une chose de couches urbaines et d’imprimés à gogo, imaginée avec l’artiste Mark Flood, tandis que Simone Botte et Filippo Biraghi, alias Simon Cracker, exprimaient un rejet bien nécessaire du présent avec une verve authentiquement punk. Leur bric-à-brac upcyclé est aussi brut et décousu que vital, car il y a de la méthode dans la folie à la bonne vieille Vivienne Westwood.

Luchino Magliano est le leader incontesté de la nouvelle génération d’auteurs. Ce qui le distingue, c’est sa capacité à intégrer ses concepts dans les vêtements, pas seulement les couches de narration qui les entourent souvent. Magliano est le héraut d’un classicisme brisé et lent qui semble lugubre, défait et suspendu, mais aussi beau et plein de vie, dans la veine glorieuse de Comme et Yohji, avec une touche italienne de gauche. Federico Cina progresse lui aussi à grands pas, passant de l’intimité de ses débuts à une sensualité délicate mais charnelle à la portée expressive.

Des mannequins défilent au défilé Zegna le 16 janvier 2023 à Milan, en Italie. Crédit: Estrop/Getty Images

Dans une saison réductionniste, les ardoises vierges étaient trop souvent des ardoises fades ; Il faut de la maîtrise et de la concentration pour dépouiller les choses et créer des vêtements simples et désirables. Parmi les classiques, le meilleur était la sortie infiniment subtile et intérieurement luxueuse de Brioni. Travaillant sur ses propres tissus et finitions, Alessandro Sartori a donné un coup de poing assuré à Zegna : celui dans lequel la propreté des lignes et l’absence de détails inutiles ont maximisé les textures, les surfaces et les émotions.

Le défilé de mode masculine de JW Anderson à Milan a été ramené à l’essentiel. Un regard impliquait même un rouleau de tissu. Crédit: Estrop/Getty Images Europe/Getty Images

Mais c’est Jonathan Anderson qui a volé la vedette avec la dernière collection de JW Anderson, présentant un acte de réinitialisation si grossier, si puissant, que les choses sont revenues au rouleau de tissu. Dans une réflexion sur la propriété, le short à volants d’il y a dix ans a fait son retour, dans une incarnation plus coquine, et la boucle a été bouclée dans l’idée d’une garde-robe partagée. C’était une simplification avec du sens.

Lire plus d’histoires de Le business de la mode ici.