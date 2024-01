Fashion Week de Paris : les tourtereaux Larsa Pippen et Marcus Jordan se font dorloter par la refonte de la mode dans la boutique d’une marque de luxe riche de 26,3 milliards

Difficile de parler de mode et de luxe sans évoquer Louis Vuitton. Même si les produits de la marque sont extrêmement chers, il n’y a pas de quoi s’inquiéter pour le fils du milliardaire Michael Jordan. Marcus Jordan était récemment à Paris pour la Fashion Week avec sa petite amie, Larsa Pippen, et les deux ont décidé qu’il valait mieux passer leur temps chez la marque française.

La vidéo préférée des États-Unis aujourd'hui

Le couple était à la Maison Louis Vuitton Champs-Élysées. Marcus a partagé de nombreuses images sur son Histoires Instagram qui présentait des produits exclusifs de la marque qui comprenaient également des baskets rares.

Marcus Jordan a ajouté des chansons à chacune des images qu’il a partagées et, sans surprise, la plupart d’entre elles provenaient de Pharrell Williams et Jay Z. Les deux artistes sont montés sur scène pour se produire au défilé de mode homme printemps-été 2024 de Louis Vuitton. De plus, Williams travaille avec la marque depuis des années et a récemment assumé le titre de directeur créatif masculin en tant que successeur de Virgil Abloh.

Jordan a ensuite été vu en train d’essayer les vêtements de LV. Larsa et Marcus se sont même vu servir des macarons au magasin, ce qui était un joli geste pour montrer l’hospitalité de la marque. Pour Marcus Jordan, qui a donné la priorité à donner le meilleur temps à Larsa, ce serait certainement un plus.

Marcus Jordan était au sanctuaire de son père

Michael Jordan est devenu plus grand que le basket-ball dans les années 1990. Sa renommée était devenue si grande qu’il lui était presque impossible de sortir paisiblement. C’est alors qu’il considère Paris comme un lieu sûr pour lui. Dans le livre, “Jouer pour de bon : Michael Jordan et le monde qu’il a créé”, c’est a dit que “J.Ordan avait considéré la France comme une sorte de sanctuaire, un lieu où il pouvait passer des vacances et échapper au fardeau de sa renommée.

Cependant, cela n’a pas duré longtemps car sa renommée a grandi de jour en jour et il est finalement devenu une star mondiale qui ne pouvait pas sortir de chez lui sans être reconnu. Mais c’est désormais au tour de son fils de profiter de son séjour à Paris. Marcus suit le chemin de Jordan et vit de nombreuses choses qu’il ne pouvait pas faire quand il était plus jeune.

Que pensez-vous du temps passé par Marcus Jordan au Paris LV ?